Święto LoLa w Warszawie! Team Rybson najlepszy w Red Bull Phase Rush!

1500 metrów kwadratowych warszawskiego studia ATM stało się na kilka godzin centrum polskiego League of Legends . Fani z całej polski zjechali się do stolicy, by osobiście uczestniczyć w wielkim finale Red Bull Phase Rush.

"Autobus miałem o 1 w nocy" - mówił Wiktor, który na wydarzenie przybył aż z Podkarpacia. To on jako pierwszy zameldował się na miejscu.

"Gdy zobaczyłem kapitanów, to serce zabiło trochę mocniej. U mnie na co dzień w wiosce nie ma możliwości zbicia piątki z takimi osobistościami" - dodawał.

Sinmivak i CzarnyPiotruś podczas Red Bull Phase Rush 2023 © Bartek Woliński

Dla niego, jak i wielu innych uczestników wydarzenia, była to niesamowita okazja, by ujrzeć swoich ulubieńców poza ekranem monitora, znakomicie się przy tym bawiąc przy wykonywaniu kolejnych wyzwań.

"Fajnie zobaczyć wreszcie twarze swoich widzów. Super było się z nimi przywitać twarzą w twarz" - komentował " Rybson ".

Garen, Maokai i "totalny syzyf"

Nawet osoby, które na co dzień nie są zajawione LoLem, w trakcie sobotnich finałów Red Bull Phase Rush musiały poczuć klimat gry. Już na wejściu w oczy rzucał się ogromny Garen, który swoim "Spin to Win" starał się zwalić z nóg mierzących się z nim uczestników.

Red Bull Phase Rush 2023 - widok z góry © Bartek Woliński

Tuż obok stał z kolei specjalny zagajnik, w którym każdy mógł się poczuć jak Maokai, testując swoją celność jeżeli chodzi o rzut sadzonką.

Sekcję BODY uzupełniało wyzwanie Janny, gdzie poza umiejętnością władania wiatrem, testowana była też cierpliwość uczestników. "Nie brałem akurat w niej udziału, ale widziałem jak ludzie z tym walczyli. To był totalny syzyf" - oceniał " Vysotzky ".

Konkurencja Janny Red Bull Phase Rush © Bartek Woliński Konkurencja Janny to był totalny syzyf Vysotzky

"Jeśli chodzi o konkurencje to bardzo mi się podobały. Bardzo fajnie prowadziło mi się też streama, masa pozytywnych ludzi, same pozytywne emocje" - komentował z kolei na gorąco "Rybson".

Milej na sercu

To właśnie wokół osób trójki kapitanów toczyły się wydarzenia. Zgromadzeni gracze, w koszulkach swoich teamów, starali się zapewnić jak najwięcej punktów swoim drużynom.

"Mega miło było zobaczyć ziutków w koszulkach z napisem 'Team Vysotzky' na plecach. Normalnie, na co dzień, widzisz same nicki, a tu były to żywe twarze. Jakoś tak milej się robiło na sercu" - komentował "Vysotzky".

Red Bull Phase Rush 2023 - uczestnicy © Bartek Woliński

Wyjście poza ramy Twitch chatu i internetu stanowiło bowiem taką samą atrakcję zarówno dla fanów, jak i samych streamerów. Mogli oni na żywo poznać osoby, z którymi nierzadko spędzili lata na wspólnych transmisjach.

"Wybrałem team Vysotzky'ego, zresztą koszuleczka nadal jest" - mówił po wszystkim jeden z fanów. "Mimo że spodziewałem się tego, że do niego będzie najwięcej chętnych, to chciałem spróbować tam, gdzie się te streamy naprawdę ogląda".

Konkurencje dla każdego

Ostatecznie, ponad 200 finalistów, przez 3 godziny starało się wykręcić jak najlepsze wyniki w 9 konkurencjach. Poza wspomnianymi już wyzwaniami Garena czy Maokaia, były również takie, w których znacznie bardziej liczyła się znajomość świata gry, czy sam skill. Ten jednak, co istotne, nie był decydujący.

"Zawsze lubiłam świat League of Legends, jednak nie gram na takim poziomie, by dostawać się na turnieje. Fajnie, że w Red Bull Phase Rush były takie misje, które też byłam w stanie przejść" - mówiła jedna z uczestniczek.

Red Bull Phase Rush 2023 - uczestnicy © Bartek Woliński Fajnie, że w Red Bull Phase Rush były takie misje, które też byłam w stanie przejść

Nie znaczy to jednak, że wydarzenie było całkowicie pozbawione aspektu "competetive". Wiele osób przed przyjazdem do Warszawy miało już rozpisaną strategię na trzy misje z kategorii GAME .

"Z tego co rozmawiałem z moimi uczestnikami, to oni mieli rozplanowane taktyki. Każdy wiedział co chce robić, byli dobrze przygotowani" - mówił " Sinmivak ".

"Jeszcze chwilę przed samym wyjazdem usiadłem przed komputerem, wszedłem na stream 'Pyosikia' i tam widziałem clearowanie jungli Ivern, po czym sam zacząłem to próbować. Widziałem, że 'Pyosik' ma to super przeanalizowane, więc sam też dokładnie, klatka po klatce, analizowałem co użył, po co użył, tak aby doprowadzić to do perfekcji" - mówił Wiktor z drużyny "Vysa".

Przygotowanie uczestników potrafiło zaskoczyć nawet kapitanów. W pewnym momencie wydarzenia do wyzwania z clearowaniem jungli podszedł "Rybson", który nie był w stanie przebić najlepszego czasu. "Kto ma tutaj rekord? Chodź tu i wytłumacz jak to zrobiłeś" - dopytywał kapitan.

"Vys" królem Aren, "Rybson" eventu

Ostatecznie, po wielu godzinach prób, udało się wyłonić po pięciu finalistów, którzy wraz z kapitanami i ich giermkami przystąpili do 3 decydujących konkurencji.

"Szczerze to nie spodziewałem się, że będzie aż tak dobrze, że aż tak spodoba mi się rola prowadzącego w drugiej fazie" - mówił "Vysotzky".

Nie zawsze jednak, jak się okazało, kapitan prowadził w dobrym kierunku. Gdy w fazie MIND padło pytanie o to, w której sekundzie na mapie pojawiają się golemy, "Rybson" bardzo szybko podjął decyzję. Reszta uczestników, jak jeden mąż, podążyła za junglerem. Kilka sekund później jednak, prowadzący event "Testree"... zakończył rundę informując, że z powodu błędnej odpowiedzi wszyscy odpadają.

Gracze zatem szybko wrócili na Arenę, gdzie w trybie 2v2v2v2 walczyli o jak najwyższe miejsce. Jak nietrudno się jednak doliczyć, do gry w tym trybie wymagane są 4 pary. Ostatnią zatem, gościnnie, w każdej grze stanowiła inna para "impostorów". I tak mogliśmy oglądać zmagania uczestników m.in. z "Silvanem", "Trymbim", "Woolite'em" czy "Veggie'em". Niektóre z nich wzbudzały wyjątkowe emocje.

Pokonanie uczestnika tegorocznych Worldsów nie wystarczyło jednak ekipie "Sinmivaka", do ostatecznego triumfu. Ten bowiem przypadł drużynie "Rybsona".

Rybson świętujący zwycięstwo w Red Bull Phase Rush 2023 © Bartek Woliński Jestem mega dumny z chłopaków! Rybson

"Jestem mega dumny z chłopaków, z którymi udało się wygrać" - komentował triumfator.

"Ja jestem dumny. Dla mnie liczyła się najbardziej zabawa a i tak uważam, że chłopaki dobrze się pokazali. A to w czym chciałem być najlepszy, czyli gierka i arenki to się udało, więc jestem zadowolony" - mówił z kolei "Vysotzky", który nie miał sobie równych na Arenie.

Ostatecznie jednak nikt nie wyszedł z ATM Studio zawiedziony i... z pustymi rękoma. O upominki dla wszystkich uczestników zadbali bowiem partnerzy wydarzenia. "Z tego co rozmawiałem z ludźmi, to każdy dobrze się bawił, ja też, więc myślę, że wszystko na plus" - podsumował "Sinmivak".

"Mam nadzieję, że będzie druga edycja i będziemy mogli znów pokazać dominację" - skwitował z kolei "Rybson".

Partnerami wydarzenia Red Bull Phase Rush są marki: Lenovo , VARTA , got2b , LIVE , Logitech G .

1 min Red Bull Phase Rush - konkurencje w finale w Warszawie Sprawdź, jakie konkurencje czekają na finalistów wydarzenia Red Bull Phase Rush w Warszawie, gdzie zmierzą się drużyny trzech kapitanów.