Rybson o Red Bull Phase Rush: Chodzi przede wszystkim o zajawkę LoLem

Każdy uczestnik Red Bull Phase Rush staje na starcie przed trudnym wyborem jakim jest wskazanie kapitana, do którego chce się dołączyć. By nieco to ułatwić, postanowiliśmy nieco przybliżyć wam ich sylwetki. Po wywiadzie z Sinmivakiem , nadszedł czas na Rybsona .

Rybson to były profesjonalny zawodnik, który w przeszłości występował w takich drużynach jak Pompa Team, PRIDE czy Illuminar Gaming, a dziś jest czołowym polskim streamerem League of Legends.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Co pomyślałeś, gdy pierwszy raz usłyszałeś o pomyśle Red Bull Phase Rush?

Artur "Rybson" Gębicz: Wydało mi się to całkiem fajną inicjatywą. Przede wszystkim dla ludzi, którzy nie mają super doświadczenia w League of Legends ani wysokich rang. Tutaj także oni mogą wziąć udział z realnymi nadziejami na wygraną, poczuć towarzyszące temu emocje.

W Red Bull Phase Rush nie chodzi o to jak dobrym jest się w LoLa, ale o to, jak się jest zajawionym.

Czy według Ciebie takie nowe formaty mogą pomóc nieco odświeżyć scenę LoLa i przyciągnąć do niej nowych ludzi?

Patrząc na to, jakie liczby osiągają polskie kanały podczas Worldsów, czy to Polsat Games czy Nervarien, to ludzie w Polsce wciąż są zainteresowani LoLem. Być może jednak nie do końca mają okazję gdziekolwiek się pokazać, czy coś zobaczyć z bliska, bo Riot jest dosyć zamknięty na takie inicjatywy. A zgoda Riotu jest niezbędna, by móc zorganizować takie wydarzenie, więc część z nich po prostu przepada.

Fajnie, że Red Bull angażuje się w takie rzeczy. To na pewno pcha wszystko do przodu.

W Red Bull Phase Rush chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zrzeszyć ludzi razem i pokazać im, jak fajne może być League of Legends Rybson

Jesteś jednym z trzech kapitanów. Jak podchodzisz do rywalizacji z pozostałą dwójką - Sinmivakiem i Vysotzkim?

Każdy rodzaj rywalizacji zawsze mnie cieszy. Szczególnie na takich eventach, gdzie jest to zdrowa forma współzawodnictwa. Nikt nie może tutaj zbudować sobie lepszej drużyny biorąc topowych graczy. W Red Bull Phase Rush chodzi tylko i wyłącznie o to, aby zrzeszyć ludzi razem i pokazać im, jak fajne może być League of Legends. Nie jest to jedynie surowa dawka gameplay’u. Tutaj ludzie mogą mieć fun niezależnie od samego wyniku gry, co w normalnych warunkach jest jednak mocno ze sobą sprzężone.

Jak zatem zachęciłbyś ludzi, by wybierali akurat Twoją drużynę spośród trzech dostępnych w wydarzeniu?

Nie wiem czy tu trzeba jakoś specjalnie ludzi zachęcać. Oczywiście, że najlepiej być w zwycięskiej drużynie. Jasne, cała inicjatywa ma na celu przede wszystkim zabawę, ale najlepiej jest wygrać.

W przeszłości miałeś okazję grać w jednej drużynie z Sinmivakiem. Jak wspominasz tamte czasy?

Gdy graliśmy razem, to byłem jeszcze dosyć burzliwym nastolatkiem. To był też czas, gdy byłem dość mocno hype’owany, uznawano mnie za spory talent. W związku z tym moje ego również było mocno wybujałe. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że byłem raczej graczem, z którym ciężko się współpracowało.

Z Sinmivakiem pierwszy raz spotkałem się w Adive, gdzie było ok, osiągaliśmy bardzo dobre wyniki, przegrywając jedynie z czołówką Polski. Później natomiast był Piast Gliwice i tam byłem już dosyć nieznośny. Byłem wówczas po stażu w top2 teamie w Polsce, w związku z czym miałem bardzo wybujałe ego i trudno się ze mną współpracowało.

Wolę karierę streamerską aniżeli pro playera. O wiele mniejszy stres Rybson

A czy dziś, po odejściu z pro sceny, nie brakuje Ci tego pierwiastka rywalizacji?

Chyba każdemu tego brakuje. Jak odstawisz myszkę i klawiaturę to zawsze brakuje tej rywalizacji i koniec końców wracasz. Dlatego też czasami zagram jakieś kwalifikacje, ale wiadomo, już nie prezentuję tego topowego esportowego poziomu, bo też oczywiście wszystko jest grane na streamie i nie wygląda to tak jak powinno.

Koniec końców wolę jednak karierę streamerską aniżeli pro playera. O wiele mniejszy stres. Choć nie można powiedzieć, że streaming nie jest stresogenny, zwłaszcza, że cały czas jesteś oceniany. W pro gamingu problemem jest jednak przede wszystkim to, że jest to tak niepewne. Ja jednak chciałbym w przyszłości założyć jakąś rodzinę, mieć stabilizację, a streaming wydaje mi się, że na to pozwoli.

W którym momencie swojej profesjonalnej kariery stwierdziłeś, że przerzucasz się jednak na streaming i bycie influencerem?

Szczerze, to od zawsze gdzieś tam byłem obecny w tych social mediach. Miał na to wpływ też fakt, że byłem mocno zakompleksionym dzieciakiem, który był łasy na pochwały. To było dla mnie niesamowite uczucie. Wygrywałem, czułem, że jestem dobry, a ludzie mi to pisali w komentarzach. To motywowało by udzielać się jeszcze więcej. Każdy kolejny post dawał ludziom pole, by móc znów pisać jak dobry jestem. Miałem taką wewnętrzną potrzebę, by być cały czas chwalonym.

W pewnym momencie jednak zaczęło się to załamywać. Wiadomo, nie da się być cały czas na szczycie. Wówczas zaczęły się też pojawiać nieprzychylne komentarze, a to bardzo źle na mnie wpływało. Czytałem to wszystko i zamiast grać coraz lepiej, grałem coraz gorzej.

W streamerce natomiast tak na dobrą sprawę w ogóle nie jestem zależny od swoich wyników w LoLu. Kluczowe jest to, jak się zachowuję. Wiadomo, czasami jak mi nie idzie w LoLu, to też się zdenerwuję, czasami sobie z widzami podogryzamy, ale to jest taka forma hate-love relationship. Mimo wszystko wydaje mi się, że oni mnie lubią, a ja lubię ich. W streamowaniu czuję po prostu, że bardziej się spełniam.

Ta Twoja odwieczna obecność w social mediach pozwoliła Ci dość gładko przejść z kariery pro gracza do kariery streamera. Wielu młodych polskich graczy często dziś jednak odstawia nieco na bok swoje profile w mediach społecznościowych.

Myślę, że wielu młodych graczy, którzy chcą być pro playerami podąża za marzeniami i tak naprawdę odstawia na bok wszystko, włącznie z nauką. Jeżeli jednak nie jesteś w stanie wbić wysokiej dywizji dalej się przy tym ucząc, to myślę, że w takim przypadku po prostu nie ma szans na karierę w esporcie.

Warto też jednak pamiętać, że jeżeli jesteś dobrym graczem, to te social media nie będą miały jakiegokolwiek znaczenia. Dobra gra się sama obroni. Ale rozwinięte sociale są dobrą alternatywą. Jeżeli bowiem powinie Ci się noga, spadnie forma, to warto mieć jakiś backup.

Red Bull Phase Rush to kolejny duży projekt, w którym bierzesz udział. W przeszłości współpracowałeś natomiast m.in. z Nitro, Żabsonem czy Xayoo. Jak ważna, z Twojej perspektywy, dla sceny LoLa jest obecność tak dużych, rozpoznawalnych twórców?

Wchodzenie tak dużych postaci na scenę League of Legends ma kolosalne znaczenie. Powiedziałbym nieziemskie. “Kameto” i jego Karmine Corp, które właśnie wchodzi do LECa pokazuje doskonale, że warto to robić. Zresztą do ligi francuskiej wszedł kolejny team streamerów. Ten trend na świecie jest coraz mocniejszy.

Myślę, że w Polsce też za jakiś czas powinniśmy zobaczyć jakieś duże drużyny streamerów. Ludzie jednak lubią LoLa, tylko tego LoLa czasem jest trudno sprzedać. Zwłaszcza, gdy sami gracze, mówiąc kolokwialnie, nie chcą być sprzedani. To sami zawodnicy muszą pokazać, że da się ich lubić. Pojawienie się natomiast takiego streamera może pociągnąć całą drużynę czy ligę. Wówczas bowiem widzowie mają z kim się utożsamić.

Dlaczego zatem do tej pory w Polscy najwięksi influencerzy dość niechętnie patrzą na LoLa? Tak naprawdę poza Nitro nie było topowego twórcy, który stworzyłby zespół odnoszący sukcesy.

W Polsce przede wszystkim dużo sponsorów sparzyło się na esporcie. Masa osób została, szczerze mówiąc, naciągnięta kiedyś na esport i do dziś traktują to trochę jak pewien bait, gdzie jedynie daje się kasę bez żadnych perspektyw.

Poza tym na zagranicznych rynkach streamerzy mają masę kasy. W Polsce natomiast, aby zbudować naprawdę mocny skład, potrzeba jednak pewnego zaplecza. Trudno to zrobić bez sponsorów.

Na zakończenie - masz jakieś ostatnie słowa do dwójki pozostałych kapitanów?

Strzeżcie się - idziemy po was!

