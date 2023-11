Vysotzky o Red Bull Phase Rush: W końcu coś dla każdego!

Wybór kapitana to pierwsze wyzwanie, z jakim zmierzyć musi się każdy uczestnik Red Bull Phase Rush . W wydarzeniu biorą bowiem udział trzy zespoły pod dowództwem Sinmivaka , Rybsona oraz Vysotzky'ego .

I to właśnie z tym ostatnim rozmawiamy o trwającym wydarzeniu, ale nie tylko. Vysotzky to bowiem jeden z największych streamerów w Polsce, którego content skupia się na League of Legends, a który w rozmowie z nami podzielił się przemyśleniami na temat Twitcha, poczynając od tego jak zacząć, na przyszłości platformy kończąc.

Bartłomiej Bukowski, redbull.com: Za nami już prawie dwa tygodnie Red Bull Phase Rush. Jakie są Twoje pierwsze wrażenia na temat tego wydarzenia?

Maksymilian "Vysotzky" Wysocki: Przede wszystkim myślałem, że będzie troszkę łatwiej. Jak zacząłem podchodzić do tych misji, to dostałem trochę “reality checka”, że jednak nie jest to aż tak proste jak się wydaje. Co nie zmienia faktu, że jest to do zrobienia.

Nie musisz być tutaj challengerem czy wysokim masterem, a nawet zwykły “Maciek” z silvera może zdobyć fajnie miejsce i wygrać nagrody Vysotzky

Jak w ogóle podoba Ci się pomysł takiej rywalizacji opartej na zadaniach, a nie na klasycznej grze 5 vs 5?

Wreszcie mamy coś innego, niż klasyczna solo kolejka. Jak został mi przedstawiony ten pomysł, to byłem z niego bardzo zadowolony. W końcu jest to coś, co nie jest skierowane tylko do najlepszych graczy, a do wszystkich. Nie musisz być tutaj challengerem czy wysokim masterem, a nawet zwykły “Maciek” z silvera może zdobyć fajnie miejsce i wygrać nagrody.

Na wyobraźnię działa też pomysł zrobienia LAN-a na ponad 200 osób. W życiu bym na to nie wpadł.

1 min Red Bull Phase Rush: Podejmij wyzwanie w League of Legends! Vysotzky, Rybson i Sinmivak zapraszają do gry!

A jak na co dzień do Red Bull Phase Rush podchodzi Twoja widownia?

Myślę, że ludziom, którzy biorą udział, podoba się ten pomysł. Ludzie lubią jak jest coś nowego. Jest to na pewno fajne urozmaicenie dla każdego, zarówno dla graczy jak i dla samego oglądania LoLa.

Jesteś jednym z trzech kapitanów. Jak podchodzisz do rywalizacji z Sinmivakiem i Rybsonem?

Na ten moment traktuję to bardziej nie jako rywalizację, a raczej wspólną inicjatywę, aby zrobić fajny event. Nawet gdy ktoś mi mówi, że nie dojdzie do mojej drużyny, to ja mu odpowiadam, że dla mnie najważniejsze jest żeby w ogóle wziął udział. Pewnie dopiero na LAN-ie będę myślał o jakiejkolwiek rywalizacji. Na ten moment fajnie po prostu aby ludzie brali udział.

Póki co jesteś jednak najchętniej wybieranym spośród kapitanów

Szczerze trochę mnie to dziwi, bo gdyby spojrzeć z perspektywy samej gry, to zapewne z naszej trójki gram najgorzej w Ligę. Ale oczywiście jest mi miło z tego powodu.

Kapitanowie drużyn w wyzwaniach Red Bull Phase Rush © Red Bull Polska

Mówisz o tym, że prawdopodobnie grasz najgorzej z kapitanów - faktycznie, jako jedyny nie masz przeszłości na profesjonalnej scenie LoLa. Nie kusiło Cię jednak nigdy spróbować swoich sił w jakiejś drużynie?

Wiadomo, że każdy w pewnym momencie miał jakiś swój esportowy sen. Trzeba jednak potem zejść na ziemię i zdać sobie sprawę, że są lepsi i wybić sobie ten pomysł z głowy. Gdzieś tam pewnie bym tego chciał, staram się grać jak najlepiej, ale do jakiegoś top gracza mi dużo brakuje.

Udało Ci się za to dotrzeć na poziom “top” streamera, będąc w ścisłej polskiej czołówce. Jaką radę dałbyś komuś, kto dziś chciałby podążyć Twoimi śladami i zacząć swoją przygodę z Twitchem?

W streamingu najważniejsza jest regularność, z czym akurat ja sam mam problem. Chociaż gdy zaczynałem więcej streamować, to chyba udawało mi się bardzo dobrze ją utrzymywać. Jeśli natomiast chodzi o same początki to, chcąc nie chcąc, dobrze jest mieć znanych kolegów.

No właśnie - znani koledzy. Sam należysz do Xayoo Industries, bardzo mocna na Twitchu była też grupa YFL, dziś Bungee. Czy można dziś w ogóle osiągnąć sukces w pojedynkę?

Na pewno jest to trudne, ale nie jest to niemożliwe. Dobrym przykładem jest chociażby moment, gdy premierę miał Fortnite. Nagle pojawiło się mnóstwo nowych streamerów. Gdy powstaje jakaś nowa gra, bądź też robisz coś, czego nie robił nikt wcześniej, to jest doskonała szansa na wybicie się. Teraz też bardzo dużo daje tiktok. Jeżeli wrzucasz tam swoje shoty.

Oczywiście, przede wszystkim łatwiej jest jak po prostu masz kogoś kto Cię wybije. Samemu jednak też jest szansa aby się zbudować.

Jak natomiast zapatrujesz się na samą przyszłość Twitcha? Co jakiś czas pojawiają się próby, czy to ze strony innych platform, aby podbić rynek streamerski, jednak póki co Twitch skutecznie się broni, choć streamerzy często narzekają na wiele działań platformy.

Twitch broni się dziś przede wszystkim community. Jeżeli zestawimy kogoś, kto na co dzień ogląda Twitcha, a kogoś z YouTube’a, to są dwa różne światy. Nawet jeżeli pojawią się platformy korzystniejsze dla samych twórców, to i tak będą się oni obawiali na nie przejść. Twitch ma jednak już swoją wyrobioną renomę.

Wiadomo, zawsze może być lepiej, co pokazuje chociażby Kick, który daje twórcom lepsze przychody z subskrypcji, jednak mimo to ludzie zostają na Twitchu.

Twitch broni się dziś przede wszystkim community Vysotzky

Ty osobiście byłbyś w stanie streamować dziś na innej platformie niż Twitch? Odnalazłbyś się na niej?

Jeżeli mówimy o streamowaniu na YouTubie, to wydaje mi się, że nie. Jeśli jednak mowa o streamach na platformie typu Kick, to tam akurat większość osób przychodzi z Twitcha, którzy podążają tam często za zbanowanym twórcą.

Dużo mówisz o różnicach w społeczności Twitchowej a choćby YouTubowej. Jakbyś miał je jednak opisać, to jakie są główne cechy wyróżniające community Twitcha?

Moim zdaniem widz z Youtube’a ma taki bardziej “normicki” styl myślenia, humor i podejście do twórcy. Na YouTubie każdy się klepie po pleckach. Na Twitchu natomiast, przynajmniej w naszym przypadku, Xayoo Industries, ludzie stosują taki nieco inny “koleżeński styl”. Tu nikt nie przychodzi i nie pyta “siema, co tam?”, tylko od razu traktuje Cię nieco jak worek treningowy. Jednak mimo tego, że widzowie Ci dogryzają, to nie mają w stosunku do Ciebie złych intencji i wciąż Cię lubią.

I tradycyjnie na zakończenie - ostatnie zdanie do pozostałych drużyn?

Niech wygrają większe tryhardy! :D

