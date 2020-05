Dodaj skrzydeł wideokonferencjom stosując sportowe tło z nutą adrenaliny

W ostatnich miesiącach częściej komunikujemy się online. Wideokonferencje mamy już nie tylko w pracy, czy na studiach, ale używamy ich też do rozmów z przyjaciółmi i rodziną. Niezależnie od tego, jakiej aplikacji używasz, fajnie jest od czasu do czasu ożywić okienko, w którym wyświetlamy się innym. Polecamy specjalnie przygotowane do tego celu zdjęcia naszych sportowców. Nadadzą się też na tło pulpitu.