Danny Léon wymyślił najbardziej szalone zawody na minirampie

W swoim nowym wydarzeniu Danny León nie tylko poprowadził całość, ale również wygrał. Hiszpan zajął pierwsze miejsce w Red Bull Plus One, pokonując Viktora Solmunde w finale, a Elias Nilsen zapewnił sobie trzecie miejsce. Nowa koncepcja minirampy, rozgrywana na tle Port Olímpic w Barcelonie wywróciła tradycyjny format zawodów do góry nogami, przekształcając je w pojedynek nie tylko na trudność, ale również pamięć.

Ośmiu zawodników wymieniało się sztuczkami i walczyło o swoje „życia”, a wydarzenie toczyło się niczym w grze tylko na żywo – od ćwierćfinałów i półfinałów do finałowego starcia, w którym zwycięzcą okazał się sam twórca. Oto jak wyglądała trójka najlepszych tego dnia:

01 Pomysł na Red Bull Plus One

Pomysł zawodów narodził się w głowie Leóna już dawno temu, a inspiracją był legendarny film „Almost: Cheese and Crackers” z Chrisem Haslamem i Daewonem Songiem.

„Jedną z rzeczy, które lubię w minirampie jest to, że momentami nie ma czasu na myślenie o tym, co się zamierza zrobić” – mówi León, który wziął udział w swoich pierwszych zawodach na minirampie mając zaledwie 10 lat. „Wszystko opiera się na improwizacji i freestyle'u. Kiedy znajdziesz się w takiej sytuacji, naprawdę zobaczysz, co potrafisz”.

Red Bull Plus One to zupełnie nowy koncept Danny’ego Leóna © Raisa Abal/Red Bull Content Pool

Nie chodziło o wykonywanie najtrudniejszych trików, a raczej o szybkie myślenie i zapamiętanie całej linii. Liczyło się szybkie reagowanie i zapamiętywanie pod presją.

„To nie były trudne triki, ale trudno było zapamiętać, który z nich będzie następny, w jakiej kolejności. Kiedy ma się pięć czy dziesięć trików – człowiek może się pogubić."

Właśnie taką atmosferę zabawy Danny chciałby przywrócić dzięki Red Bull Plus One, które jak mówi, jest zawodami, ale nie takimi zwykłymi, bo chodzi w nich o coś innego niż tylko robienie skomplikowanych trików.

02 Jak działa Red Bull Plus One

Ośmiu zawodników zostało losowo przydzielonych do dwóch grup po czterech uczestników z półfinałami, finałami grupowymi i wielkim finałem. Każda runda była również pojedynkiem jeden na jednego.

Każdy zawodnik zaczynał z dwoma życiami plus bonusem (jedną dodatkową próbą). Następnie tracił życie za każdym razem, gdy nie udało mu się powtórzyć i dodać czegoś od siebie do linii trikowej. Gdy oba życia się skończyły, przegrywał bitwę, a jego przeciwnik awansował.

Chris Haslam był inspiracją do powstania Red Bull Plus One © Raisa Abal/Red Bull Content Pool

Od początku każdej bitwy zawodnicy rywalizowali bezpośrednio, a jeden z nich był losowo wybierany jako pierwszy. W zawodach obowiązywał przejrzysty system progresji trików: zawodnik rozpoczynający rywalizację ustawiał pierwszą sztuczkę, a przeciwnik musiał ją najpierw powtórzyć, a następnie dodać kolejną.

Potem wszystko toczyło się w tę i z powrotem, a każdy zawodnik powtarzał całą linię, dodając po jednym triku na każdej stronie minirampy. Na przykład: zawodnik A zaczynał od ollie, więc zawodnik B musiał wykonać ollie i kickflip, a następnie zawodnik A musiał wrócić z ollie, kickflipem i dodać kolejny nowy trik.

03 Co, gdy zawodnik nie powtórzy trików?

Gdy rozpoczynający zawodnik nie wykonał triku, nie było kary; sekwencja trików po prostu się resetowała, a tura przechodziła do następnej rundy. Jeśli zawodnik, który odpowiadał na to nie zrobił triku - tracił jedno życie. Osoba przegrywała bitwę, gdy oba życia zniknęły. W takim przypadku przeciwnik awansował do następnej rundy.

04 Jak oceniano Red Bull Plus One?

Zawody odbywały się w oparciu o własną ocenę. Po udanym triku, zostawało się w grze. Jeśli się nie udało, traciło się życie. To naturalnie nagradzało konsekwencję, progresję trików, kreatywność i sprytne strategie pod presją, a sędzia Kini był pod ręką, aby upewnić się, że te zasady są przestrzegane.

05 Wyniki Red Bull Plus One

Rider Final Position Progress Danny León (ESP) 1st Pokonał: Chrisa Haslama (QF); Eliasa Nilsena (SF); Viktora Solmunde'a (w finale) Viktor Solmunde (DEN) 2nd Pokonał: Cole (QF); Rio O’Byrne (SF); przegrał z: Dannym Leónem (w finale) Elias Nilsen (NOR) 3rd Pokonał: Cristiana Sáncheza (QF); przegrał z: Dannym Leónem (SF); pokonał Rio O’Byrne (mecz o trzecie miejsce). Rio O’Byrne (GBR) 4th Pokonał: BronZskate (QF); przegrał z: Viktorem Solmundem (SF); przegrał z Eliasem Nilsenem (mecz o trzecie miejsce) Chris Haslam (CAN) QF Przegrał z Dannym Leónem Cole Gossett (USA) QF Przegrał z Viktorem Solmundem Cristian Sánchez (ESP) QF Przegrał z Eliasem Nilsenem BronZskate (ESP) QF Przegrał z Rio O’Byrne