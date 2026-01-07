Red Bull Po Muldzie – nowy format zimowej rywalizacji w Białce Tatrzańskiej

Red Bull Po Muldzie – co to za pomysł?

Mulda – według Wikipedii „(z niem. Mulde = niecka, dolina) – zagłębienie w śniegu pomiędzy garbami, tworzące się z powodu intensywnego użytkowania stoku narciarskiego. Gdy dojdzie do uformowania się muld, narciarze pogłębiają je, omijając garby”. Czyli to jednak nie jest wina snowboardzistów? A to ci dopiero…

W każdym razie mulda, a w zasadzie muldy, są naturalną częścią polskiego krajobrazu narciarskiego. Chyba nie ma w naszym kraju stacji narciarskiej, na której w okolicy godziny 12:00 dałoby się jeszcze znaleźć przysłowiowy „sztruks”. Zainteresowanie sportami zimowymi jest tak wielkie, że nawet najlepiej przygotowane stoki, po porannym ataku narciarzy i snowboardzistów, po prostu muszą ulec „zmuldzeniu”.

Dla jednych jest to spory problem, a dla nas? Szansa na doskonałą zabawę. Odkryliśmy, że walka z muldami nie ma wielkiego sensu, ale zdecydowanie da się je wykorzystać na kilka ciekawych sposobów. Można robić między nimi dynamiczny slalom, można skakać z jednego garba na drugi, a po „włączeniu amortyzacji” w nogach można też próbować lecieć przez nie na krechę, z nadzieją, że gdzieś na dole znajdzie się kawałek bezpiecznej strefy do hamowania. I właśnie tak wpadliśmy na pomysł organizacji zawodów Red Bull Po Muldzie .

Jak to będzie wyglądać w praktyce?

To będzie po prostu lekko „podkręcony” dzień na śniegu. 31 stycznia spotkamy się na stoku Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej. W zawodach będzie można startować zarówno na nartach, jak i na snowboardzie.

Po wpisaniu się na listę startową (o ile jeszcze zostaną miejsca, bo łącznie z internetowymi zapisami mamy limit 200 startujących) każdy z uczestników będzie musiał wykonać przejazd kwalifikacyjny po specjalnie przygotowanej trasie zawodów. „Jak to przygotowanej trasie, miały być muldy?!” I będą, ale przygotowane w odpowiedni sposób, by do granic możliwości zminimalizować ryzyko upadków i kontuzji. Oczywiście będą to zawody mocno ekstremalne, ale przecież nawet niebezpieczne rzeczy da się robić w bezpieczny sposób! Tor będzie wymagający, ale sprawi sporo frajdy nawet mniej doświadczonym amatorom sportów zimowych.

Po kwalifikacjach najlepsi zawodnicy z kategorii narty (kobiety / mężczyźni) i snowboard (kobiety / mężczyźni) zostaną rozpisani w pucharowe drabinki i będą się ścigać na dwóch równoległych torach. Przepis na sukces – tak zwana „miękka noga” i wyważona, dynamiczna jazda. To będzie pierwsza edycja tych lekko szalonych zawodów, więc sporo rzeczy tak naprawdę „wyjdzie w praniu”.

*Żeby zapewnić uczestnikom imprezy „pełny narciarski experience”, po zawodach wszystkich uczestników, kibiców i widzów zaprosimy na mocne afterparty w alpejskim stylu!

Harmonogram imprezy:

Red Bull Po Muldzie © Red Bull Polska

9:00 – otwarcie biura zawodów

11:00-14:00 – przejazdy kwalifikacyjne

14:30-15:30 – przejazdy finałowe

15:40 – dekoracja zwycięzców i zakończenie eventu🏆

Po zakończonym wydarzeniu zapraszamy również na afterparty!🏂