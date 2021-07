Początki Red Bulla w Formule 1

Reklama w F1

Bolidy F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Wejście do Formuły 1 zazwyczaj jest bardzo opłacalnym przedsięwzięciem. "Zazwyczaj", ponieważ zespoły zwykle dokładają do interesu, inwestując dziesiątki milionów euro i niejednokrotnie przegrywając rywalizację. Inaczej jednak sprawa wygląda w kwestii sponsorów. Wpłacają oni na konto ekip ogromne sumy, które jednak i tak są znacznie mniejsze od ekwiwalentu reklamowego, czyli - mówiąc w dużym uproszczeniu - kwoty, którą należałoby zapłacić za reklamę danej marki w innych środkach przekazu, aby osiągnąć ten sam efekt i dotrzeć do tej samej liczby odbiorców. Dziś to właśnie sponsoring będzie tematem naszych rozważań.

Obecność Red Bulla w sporcie

Adam Malysz © [unknown]

Red Bull wspiera wielu sportowców, reprezentujących rozmaite dyscypliny. Adam Małysz odnosił ogromne sukcesy w srebrno-niebieskim kasku z galopującym bykiem, stając się w końcu jednym z najlepszych w historii swojej dyscypliny. Później w rajdach terenowych też szło mu dość dobrze. Do historii przeszedł też skok z krawędzi kosmosu , którego dokonał Felix Baumgartner. Formuła 1 doskonale wpisuje się w ten trend, a Dietrich Mateschitz zauważył to już w latach 90. Podjął wówczas decyzję, która miała jeszcze bardziej wypromować i napędzić jego firmę, a w znacznie dalszej perspektywie zmienić historię Formuły 1 i przełamać dominację producentów samochodów.

Obejrzyj film Mission to the Edge of Space z polskimi napisami:

Mission to the Edge of Space

Sauber

Tradycje zespołu Sauber w Formule 1, znanego obecnie jako Alfa Romeo, sięgają początku lat 90. Wtedy to Peter Sauber postanowił wejść do królowej sportów motorowych. Jego partnerem był wówczas Mercedes, za którego sprawą w 1993 r. czarne bolidy z Hinwil po raz pierwszy stanęły na starcie wyścigu F1. Pierwszymi kierowcami nowej ekipy byli Karl Wendlinger oraz Jyrki Juhani Järvilehto, znany lepiej jako JJ Lehto. Jest to o tyle ciekawa informacja, że Karlowi Wendlingerowi do Formuły 1 pomógł się dostać jego ówczesny menedżer, Helmut Marko. Austriak jest dziś prawą ręką Dietricha Mateschitza i szarą eminencją Red Bull Racing. Partnerstwo Saubera z Mercedesem potrwało zaledwie dwa lata, a w tym okresie najlepszą pozycją zajętą przez zawodników tej stajni było 4 miejsce. Od sezonu 1995 zespół związał się umową z Red Bullem, który przejął także część udziałów w ekipie. Tak rozpoczęła się współpraca, która trwała przez kolejną dekadę.

Nowy partner, nowe rozdanie

Pierwsze sukcesy pojawiły się szybko, ponieważ już w pierwszym sezonie współpracy z Red Bullem kierowca Saubera pojawił się na podium. W Grand Prix Włoch 1995 Heinz-Harald Frentzen stanął na jego najniższym stopniu. Samochody z Hinwil były także zauważalnie mniej awaryjne. Wpływ na to miało lepsze finansowanie ekipy – sponsoring Red Bulla umożliwił jej zakup silników Forda, znacznie lepszych od dotychczas używanych. Kolejne lata to regularna walka w środku stawki i okazyjne wystrzały formy, skutkujące bardziej spektakularnymi wynikami. Pieniądze płynące z Austrii pozwoliły Sauberowi stać się na tyle dobrym i rozpoznawalnym zespołem, że sponsoringiem zainteresowały się także inne firmy. W ten sposób, po pozyskaniu wsparcia m.in. malezyjskiego giganta naftowego Petronas oraz nawiązaniu bliskiej współpracy z Ferrari, w sezonie 2001 szwajcarski zespół zajął doskonałe 4. miejsce w końcowej klasyfikacji konstruktorów. W kolejnym roku rola Red Bulla w ekipie była już mniejsza – nadal wspierał on zespół, ale nie był już sponsorem tytularnym, zatem także wykładał na ten cel mniejsze pieniądze. Odbiło się to na wynikach zespołu, który skończył sezon na 5. pozycji, zdobywając wówczas niemal dwukrotnie mniej punktów niż przed rokiem.

Kierowcy stajni z Hinwil nie stanęli także ani razu na podium, podczas gdy w sezonie 2001 udało im się to za sprawą Nicka Heidfelda, bowiem Niemiec zajął 3 miejsce w Grand Prix Brazylii. Warto wspomnieć, że dysponował wtedy doskonałymi skrzyniami biegów Ferrari, silnikami niemal identycznymi z jednostkami fabrycznej stajni z Maranello oraz – według niektórych ekspertów – zakulisowym wsparciem inżynierów z Włoch. To wszystko okazało się niewystarczające, co tylko pokazuje, jak istotne było dla zespołu wsparcie Red Bulla. Oczywiście nie była to jedyna zmiana, jaka w tamtym okresie zaszła w Sauberze, niemniej jednak jej skutki były widoczne na wielu płaszczyznach. Jej przyczyną były nieporozumienia związane z obsadą kokpitów. Ostatecznie partnerstwo zakończyło się sprzedażą należącego do Red Bulla pakietu udziałów firmie Credit Suisse, której logotypy od kilku lat pojawiały się już na samochodach z Hinwil. Po sezonie 2005 z kolei Peter Sauber sprzedał ekipę koncernowi BMW, a Red Bull przygotowywał się do kolejnej kampanii pod własnym szyldem. Historia pokazała, że austriacka firma miała większe możliwości i perspektywy niż prywatny inwestor, jakim był Peter Sauber oraz że odniosła sukcesy, do jakich BMW nawet się nie zbliżyło.

Inne zespoły

Sauber nie był jedyną ekipą w F1 sponsorowaną przez Red Bulla. W latach 2001-2002 austriacka firma była partnerem ekipy Arrows, co powiązane było z zatrudnieniem tam Enrique Bernoldiego. Bardzo słaba brytyjska stajnia z niepewną przyszłością ostatecznie upadła, nie doczekawszy nawet końca sezonu 2002. Dziś w Formule 1 obecne są dwa zespoły Red Bulla: fabryczny oraz mniejsza ekipa AlphaTauri.

Dobra decyzja

AlphaTauri to kolejne wcielenie obecności Red Bulla w F1 © Getty Images / Red Bull Content Pool

Wejście do Formuły 1 jako sponsor Saubera okazało się dla Red Bulla bardzo dobrym pomysłem. Przedstawiciele austriackiej firmy mogli poznać od środka to środowisko i upewnić się, że warto jeszcze mocniej się z nim związać. Ukoronowaniem tego procesu był sezon 2005, kiedy po wykupieniu od Forda zespołu Jaguar w stawce F1 znalazła się ekipa Red Bull Racing. Początki bywają trudne, zatem na początku wyniki były dobre jak na debiutantów, ale dalekie od walki o najwyższe laury. Zmieniło się to w sezonie 2009 z powodu ogromnych zmian w regulaminie technicznym. W 2009 r. Sebastian Vettel skończył rywalizację na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej. Już rok później Niemiec zdobył pierwszy dla zespołu mistrzowski tytuł, rozpoczynając trwającą do 2013 r. dominację. Podjęta w latach 90 decyzja po ponad dwóch dekadach zaowocowała ogromnymi sukcesami "Czerwonych Byków", a w bieżącym sezonie mają oni szansę nawiązać do tamtych triumfów.

***

Autor tekstu prowadzi vloga "Ze świata F1" na YouTube.