Po dwuletnim rozbracie z DTM (Deutsche Tourenwagen Masters), Red Bull wraca do stawki na sezon 2021, wspierając dwa samochody Ferrari 488 GT3 Evo 2020 przygotowywane przez trzykrotnych zwycięzców 24-godzinnego wyścigu w Le Mans – AF Corse.

Dodatkowo, team AF Corse na przestrzeni lat sięgnął po serię tytułów w wyścigach długodystansowych, w tym oczywiście w słynnych 24-godzinnych zmaganiach we francuskim Le Mans. Szef i właściciel zespołu Amato Ferrari przyznał: "Ten projekt rozpoczął się dzięki pomysłowi Gerharda Bergera, to jego pomysł. W krótkim czasie, ku radości wszystkich, osiągnęliśmy porozumienie z Red Bullem".

"Mamy tylko jeden cel: zwycięstwo. Patrząc na to, jakie marki są zaangażowane w serię, mamy wszystko, co niezbędne, aby postarać się o sukces" – dodawał Ferrari.

Nowozelandzka maszyna do wygrywania w samochodach jednomiejscowych.

DTM to świetna seria z wieloma utalentowanymi kierowcami i ekscytującymi wyścigami

, ale też spróbuje swych sił w DTM. Po startach w europejskich mistrzostwach F3 w 2015 roku, która często wspierała wówczas zmagania DTM, Albon wie co nieco o tej serii.

Urodzony w Londynie, a jeżdżący pod flagą Tajlandii 24-letni Albon to dwukrotny