Łukasz Kadziewicz: Z Radkiem Majdanem milczeliśmy przez godzinę

Łukasz Kadziewicz - chociażby sukcesami sportowymi - nie raz sięgnął nieba, a latając po świecie na mecze z reprezentacją Polski w siatkówce uzbierał pewnie tysiące mil. Ale nigdy wcześniej nie czuł się tak, jak na pokładzie samolotu Łukasza Czepieli . Dziennikarz Przeglądu Sportowego Onet został gościem podniebnego talk-show Red Bull Prze-lotne Pytania , w którym tytułowe pytania zadaje się pod presją fizycznych przeciążeń w trakcie wykonywania pętli i ciasnych zakrętów, czy też zatrzymując samolot w miejscu. Zobacz odcinek z Łukaszem Kadziewiczem poniżej, a potem przeczytaj, jak to wspomina.

11 min Red Bull Prze-Lotne Pytania: Łukasz Kadziewicz Czy siatkarze za dużo gwiazdorzą? Gdyby został trenerem reprezentacji, co by w niej zmienił? Na te i kilka innych pytań odpowiada były siatkarz kadry Łukasz Kadziewicz.

Czy po locie z Łukaszem nie żałujesz, że nie zmieściłeś się do akrobacyjnego Edge’a (dop. chyba po raz pierwszy w kilkuletniej historii programu nie pozwolił na to wzrost siatkarza, dlatego Łukasz z Łukaszem polecieli samolotem Carbon Cub, bardzo podobnym do tego z projektu Bullseye Landing jaki miał miejsce w Dubaju )?

Nie, wręcz przeciwnie. Jestem wdzięczny, że matka natura nie poskąpiła mi centymetrów i nie wszedłem do tego mniejszego samolotu. Cieszę się, że był przygotowany większy. Trudno żałować takiego spotkania. Rozmawiałem z moimi bliskimi, którzy zadawali mi pytanie: po co ty to robisz? Powiedziałem, że najprawdopodobniej jutro albo pojutrze do mnie nie zadzwonicie z drugą taką propozycją, więc jeżeli mam okazję, to jadę, wsiadam i lecę, bo to jest świetna zabawa, a poza tym miałem okazję poznać wielkiego mistrza.

Wzrost Łukasza to za duże wyzwanie dla konstruktorów samolotów © Red Bull Przymiarka do wyścigowego Edge'a nie udała się najlepiej © Red Bull

I to jest bardzo ciekawe. Jak wygląda takie nagranie? Czy przed lotem długo miałeś kontakt z Łukaszem, czy on przychodzi do swojego gościa, kiedy już ruszają kamery?

Dosłownie parę minut wcześniej. To kurtuazyjne spotkanie, chwila rozmowy. To duża umiejętność po stronie Łukasza. Jego zachowanie pokazuje, że jest stuprocentowym profesjonalistą. Na każdym kroku czuć, że to, co będziemy robili jest dla niego naturalne, co daje komfort i bezpieczeństwo. Bo tego bałem się najbardziej. Mam 45 lat, naprawdę wiele godzin wylatanych normalnymi liniami i nigdy nie byłem fanem latania. Nie mam przed tym obawy, ale nie jest to dla mnie środowisko naturalne. Łukasz stworzył takie warunki, że cieszyłem się od pierwszego momentu, że tam jestem.

To była jedna wielka podróż w nieznane Łukasz Kadziewicz

Tak jak podkreśliłeś, Łukasz jest przede wszystkim pilotem, a ty jesteś dziennikarzem, więc możesz ocenić, jak Łukasz sprawdził się w roli prowadzącego podniebny talk-show?

Gość jest fenomenalny! Naprawdę. Tak się zastanawiam, jakimi talentami jeszcze dysponuje, bo to co robi, jak się zachowuje, jak mówi, to wszystko jest na najwyższym poziomie. Spodziewałem się wielu rzeczy, ale nigdy nie sądziłem, że będę wracał z Radkiem Majdanem do Warszawy i tak będzie. Dobrą godzinę milczeliśmy, mieliśmy gęsią skórkę i uniesione włosy na rękach, bo cały czas wychodziliśmy z szoku, który przeżyliśmy podczas tego spotkania. O Łukaszu wypowiadam się tylko i wyłącznie w superlatywach.

Łukasz Kadziewicz przed lotem z Łukaszem Czepielą © Red Bull

Czy pamiętasz w ogóle pytania, które zadawał?

Nie. (śmiech) Przeżyłem kilka wywiadów, sam przeprowadziłem trochę i wielokrotnie byłem zapraszany do wielu ciekawych miejsc, ale nigdy nie sądziłem, że usiądę w samolocie z tak wyjątkową osobą i będę miał okazję porozmawiać.

A wcześniej, czy przygotowując się do nagrania obejrzałeś wcześniejsze odcinki Prze-lotnych Pytań, czy spodziewałeś się tego?

Tak, kilku moich znajomych wystąpiło w tym programie. Widziałem Maję Włoszczowską, widziałem też kilku innych sportowców i później już nie chciałem tego oglądać. Pierwsze krzyki paraliżowały. Chciałem podejść do tego na świeżo, iść na żywioł. Gość jest stuprocentowym profesjonalistą, nic się tobie nie stanie. Po prostu czerp radość, że tam jesteś. Tak podszedłem do tego nagrania.

"To była jedna wielka podróż w nieznane" © Red Bull W takiej pozycji trudno odpowiadać na pytania © Red Bull

Mówisz, że wracałeś do Warszawy z Radkiem Majdanem (odcinek z nim tutaj) i naprawdę nic nie mówił? Jaka była jego reakcja?

Nic nie mówiliśmy. Raczej to były takie zdawkowe opinie - fajnie, że tam byliśmy, ale dobrze, że nie będziemy musieli pojechać drugi raz. Oczywiście mówiliśmy to z przymrużeniem oka. To są ogromne nerwy. Nagle jesteś w środowisku, którego nie znasz, na które nie masz żadnego wpływu, musisz w stu procentach zaufać Łukaszowi. Do tego padają pytania, a ty wychodzisz ze swojej strefy komfortu trafiając w takie mroczne miejsca, od których zwykle się ucieka. Ja osobiście mam lęk wysokości i wszystko, co się działo w tych nienaturalnych pozycjach było dla mnie bardzo dyskomfortowe. To są jednak takie odczucia, które są odbiciem moich wewnętrznych lęków, bo sama obecność na planie, obcowanie z Łukaszem, bycie w samolocie, na koniec dnia było dużą przyjemnością.

14 min Red Bull Prze-Lotne Pytania: Radosław Majdan Jaka jest recepta na uzdrowienie polskiej piłki? Czy w samolocie denerwował się bardziej niż przed debiutem z Hiszpanią? Na te i inne pytania odpowiada Radosław Majdan.

To znaczy, że nie możesz porównać odczuć z żadnej z ewolucji, które Łukasz wykonywał, z tymi, które być może kiedyś poczułeś na boisku skacząc do piłki, albo chociażby w Tańcu z Gwiazdami?

Będąc na boisku wiedziałem, że to jest miejsce dobrze mi znane, które daje mi dużo radości i jeżeli jestem w formie, to je kontroluję. A to była jedna wielka podróż w nieznane. Tego nie można sobie wyobrazić. Nawet osoby oglądające takie rzeczy powiedzą: o fajnie, wysoko, o tutaj się wystraszył, tu krzyknął, użył wulgaryzmów, kompletnie nie kontrolował tego, co się dzieje. To jest naturalne. Jeżeli można komuś dawać dobre rady, chociaż to nie jest w cenie, to jeżeli macie taką możliwość, żeby coś takiego przeżyć, to próbujcie.

A czy Łukasz się nie bał? Nie powiedział przypadkiem po locie, że bał się, że wyrwiesz jego fotel, bo tak kurczowo się go trzymałeś?

Trzymałem się kurczowo jego fotela i ostrzegałem go. Miałem w woreczek, gdyby moje śniadanie nie wytrzymało turbulencji. Obiecałem, że nie wyjdzie z tego pobrudzony. Możecie mi wierzyć. Miałem przyjemność poznania wielu ciekawych osób w życiu, ale od Łukasza emanuje to, co mają wielkie osoby, wielkie w swojej profesji. Taki wewnętrzny spokój, pełna kontrola, pokazująca: jesteś na moim kawałku podłogi, to jest mój świat. Poczuj się zrelaksowany, a ja pokażę ci, jak mocno możesz odbierać to wszystkimi zmysłami. Czuć to, to była dla mnie przyjemność. Ok, ale były też trudne momenty.

Łukasz Czepiela tłumaczy Łukaszowi Kadziewiczowi co ich czeka © Red Bull "Zobacz, nie mamy podłogi" © Red Bull

Mówiłeś, że wcześniej nie czułeś przyjemności z latania samolotami, więc który moment był dla ciebie najtrudniejszy w locie z Łukaszem? Jak wsiadałeś do maszyny, czy może ten, w którym otworzył okno?

To było kosmiczne. On otworzył górę i dół i mówi: zobacz, nie mamy podłogi! Tam nie było żadnego elementu, w którym czułem się komfortowo. Samo latanie nie jest dla mnie naturalnym procesem. Normalnie wsiadam, ufam pilotowi, startuję z miejsca A, ląduję w miejscu B - tak do tego podchodzę. Tutaj miałem świadomość, że trafiłem na człowieka, który należy do światowej elity, grona ludzi, których można policzyć na palcach jednej ręki. To ogromna przyjemność obcowania z tak wielkim mistrzem.

Czy wiesz, jakie najwyższe tętno pokazał Garmin , sprawdzałeś?

Nie. Mogę skłamać, ale na pewno oscylowało gdzieś między 160 a 180. A jak pokazywało mniej, to musiałem go nie najlepiej dopiąć.

Łukasz Czepiela tłumaczy Łukaszowi Kadziewiczowi co ich czeka © Red Bull

Partnerami Red Bull Prze-lotnych Pytań są: Volkswagen Samochody Dostawcze , Garmin