Katarzyna „UrQueeen” Manowska w 3. odcinku „Red Bull Prze-lotnych Pytań”

to jedyny w swoim rodzaju podniebny talk-show. Goście

Jednym z elementów „Red Bull Prze-lotnych Pytań” jest seria pytań, na które gość podniebnego talk-show musi odpowiedzieć błędnie. Niby proste, ale w praktyce trzeba się wykazać kreatywnością. To i inne atrakcje czekają na Ciebie również w tym odcinku. Jeśli więc chcesz dowiedzieć się: co zjada hejterów, co wspólnego mają Przemyśl i Rzym i czy Kasia pamięta kiedy powstał Twitch, oglądaj teraz!