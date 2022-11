Loczek tańczy, Czepiela pyta - nowy odcinek "Red Bull Prze-lotnych Pytań"

Co sprawiło, że Oskar z tanecznego duetu Loczniki zapragnął śpiewać? Sprawdź jak poradził sobie z odpowiadaniem na pytania w podniebnym talk-show Łukasza Czepieli.

Z 5. odcinka "Red Bull Prze-lotnych Pytań" dowiecie się między innymi: co lubi i je Oskar, co dawniej było jego pasją, czy jest romantykiem, jak wyglądała pierwsza randka Loczników, kto z nich częściej odkurza, no i wreszcie dlaczego popping a nie breaking? Ponadto będziecie mogli sprawdzić, czy w tak ciasnej kabinie samolotu w ogóle da się tańczyć.