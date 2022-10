Sandra Kubicka: Na mojej ekstremalnej liście to jest top

Spotkali się w piątym sezonie programu . Ona – Sandra Kubicka – modelka, bizneswoman i influencerka. On – Łukasz Czepiela – mistrz świata Red Bull Air Race i prowadzący ten osobliwy talk show. Na pokładzie akrobacyjnego samolotu o mocy 345 koni mechanicznych i tysiące metrów nad ziemią, ucięli sobie pogawędkę, której... Sandra na pewno nigdy nie zapomni. W rozmowie z Red Bullem tłumaczy, dlaczego.

7 min Red Bull Prze-lotne Pytania: Sandra Kubicka Czego nie powinna robić modelka, czy Sandra Kubicka ma ukryte talenty, albo jakie są jej sposoby na zachowanie work-life balance - dowiecie się z podniebnego wywiadu z Łukaszem Czepielą.

Zamiast mnie, dzwoni dzisiaj do ciebie Łukasz Czepiela, zaprasza na kolejny taki lot, co robisz?

Sandra Kubicka: Daj spokój! (śmiech) Wczoraj na spokojnie jeszcze raz to oglądałam i niesamowicie się uśmiałam! Muszę zrobić z tego filmu memy. Na nagraniu jest 50 twarzy Kubickiej. W jednym momencie wydaję z siebie dźwięki, jakbym odprawiała jakieś egzorcyzmy. Ja się z tego cały czas nabijam, ale i wypominam Łukaszowi, że obiecał mi przed lotem, że będzie lekko… A nie było! (śmiech) I nie, nie wsiadłabym tam ponownie. To był mój pierwszy i ostatni raz. (śmiech)

Ja dopiero z twojego Instagrama dowiedziałem się, że nie lubisz latać. Zgadywałem, że modelki muszą mieć latanie we krwi.

Wiadomo, że w tym zawodzie, samolot to twój środek transportu. Był taki okres, że potrafiłam latać niemal przez cały tydzień. Sprawdziłam to kiedyś i linią lotniczą American Airlines przeleciałam ponad 600 tys. mil w cztery lata. Dlatego, jak to możliwe, że się boję? Kurczę, nie wiem. Zdaję sobie sprawę, że statystycznie szanse, że coś ci się przytrafi w powietrzu są bardzo małe, ale z drugiej strony, im więcej latasz… Miałam niestety w swoim życiu kilka niefajnych epizodów w trakcie latania i nie było to fajne. Do dziś mam po nich małe traumy.

"Prze-lotne pytania" - Łukasz Czepiela i Sandra Kubicka © Mateusz Żaboklicki

Tym większy szacun za wykon.

W dzień nagrania Red Bull Prze-lotnych Pytań pokonałam wszystkie swoje lęki. Zanim jeszcze wsiadłam do samolotu akrobacyjnego Łukasza, lecieliśmy wcześniej śmigłowcem, czego też się boję, a potem nie dość, że samolot Łukasz był bardzo mały, to doszły jeszcze do tego te wszystkie akrobacje. Teraz jestem dumna z siebie, że to zrobiłam, ale muszę powiedzieć, że nie było łatwo.

Nie wiedziałaś, na co się piszesz?

Siedzieliśmy w restauracji z Alkiem [partnerem Sandry – przyp. red.] i naszymi znajomymi, kiedy dostałam mejla od Red Bulla z propozycją występu w show Red Bull Prze-lotne Pytania . Zupełnie szczerze – nie widziałam, o co chodzi. Ale chłopaki strasznie się tym zajarali! Okazało się, że znają ten format i obserwują Łukasza Czepielę. Pokazali mi wcześniejsze nagrania – film z Margaret – na co odpowiedziałam krótko: „no way!”. A oni: „dawaj, robimy!”. (śmiech) Alek bardzo chciał to zrobić, więc stwierdziłam, że jeśli już to razem. Razem raźniej. To jednak ja pierwsza wsiadłam do samolotu, bo wiedziałam, że gdy zobaczę na żywo, co Łukasz robi tym samolotem, to odpuszczę. Dla dobra programu dobrze, że poszłam pierwsza. (śmiech)

Czy zatem lot z Łukaszem Czepielą był najdziwniejszą rzeczą, jaką do tej pory zrobiłaś w życiu?

Na pewno najbardziej ekstremalną. I to była też sytuacja, w której najbardziej wyszłam ze swojej strefy komfortu.

Sport ekstremalny to nie jest coś, co kręci?

Bardzo lubię szybką jazdę na motocyklach, na torze. Śmigam po nich świetnie. Ale to jednak sport naziemny. I taki, nad którym mam kontrolę. Co jest dla mnie bardzo ważne. Problem ze mną zaczyna się wtedy, gdy tej kontroli nie mam. Wsiadając do samolotu Łukasza Czepieli, oddałam ją w stu procentach jemu. Skacząc na przykład na bungee, oddaję ją komuś, kto mnie przypina i przygotowuje do skoku… Motocykle mogą wydawać się komuś sportem ekstremalnym, ale dla mnie nimi nie są. Motoryzacja to moja pasja , kocham się ścigać i świrować, bo mam nad tym kontrolę. Dlatego na mojej ekstremalnej liście lot z Łukaszem to na razie top.

"Prze-lotne pytania" - Łukasz Czepiela i Sandra Kubicka © Mateusz Żaboklicki

Jedna z zabawnych sytuacji w Red Bull Prze-lotnych Pytaniach to ta, kiedy pytasz Łukasza Czepielę, który akurat wykręca kolejną akrobację: „ty to robisz z przyjemności”? Spróbuję więc teraz zapytać ciebie o to samo.

Sprzątam dla przyjemności! Co może być dziwne, dla tych, którzy nienawidzą tego robić. Ja, kiedy za bardzo nie wiem, czym się zająć, biorę się właśnie za sprzątanie. To mnie relaksuje na maksa.

Skoro już jesteśmy przy czasie wolnym… Łukasz pytał cię w powietrzu o twoje sposoby na zachowanie work-life balance. Jak ci idzie?

Prowadzę siedem firm naraz, w każdej zasiadam w zarządzie. Jest to mocno angażujące. Cały czas jestem w kontakcie z prezesami i inwestorami, zawsze coś się dzieje, dlatego trudno na takim stanowisku mieć weekend wyłącznie dla siebie. Ale staram się ostatnio wyznaczać pewne granice i zbierać wolnego czasu więcej. Próbuję mieć takie dni, kiedy wyłączam się z codziennej pracy i wtedy robimy coś przyjemnego, spotykamy się z przyjaciółmi, idziemy do restauracji czy do kina.

Albo możecie posłuchać muzyki.

Muzyki słucham codziennie. Wstaję, myję zęby, muzyka już leci w tle. Kiedy sprzątam czy gotuję – to samo. Muzyka jest ze mną niemal zawsze.

I też od zawsze? W twoim rodzinnym domu było dużo muzyki?

Moim wujkiem jest Andrzej Zieliński, który grał w Papa Dance i w grupie Kapitana Nemo. Był bardzo rozchwytywany, więc zawsze w rodzinie mówiło się, że wujek jest sławny i gra w popularnym zespole. Potem przeprowadził się do Stanów, założył własną wytwórnię muzyczną, gwiazda.

Miałaś kogo naśladować.

Jak byłam mała, to chciałam grać na gitarze. Dziadek nawet kupił mi jedną na urodziny. Niestety, długo na niej nie pograłam… Ale dziś mam swoją gitarę, żeby nie było! (śmiech) Ja bardziej chciałam iść w tańce. Moja mama była baletnicą, więc miałam to po niej.

"Prze-lotne pytania" - Sandra Kubicka i Łukasz Czepiela © Mateusz Żaboklicki

Dzisiaj jesteś w związku z muzykiem, Aleksander Milwiw-Baron współtworzy popularny zespół Afromental. To powoduje, że tej muzyki jest w twoim życiu więcej niż wcześniej?

Chyba cię zaskoczę, ale Alek ma fajną zasadę, że kiedy wraca z muzycznej „pracy” do domu, lubi spędzać czas w ciszy. Wcale mu się nie dziwię. W studiu jest głośno, na scenie jeszcze bardziej, dlatego u nas w domu najczęściej to ja puszczam muzykę. Czasami nawet ją ściszam, żeby go nie drażnić. (śmiech) To jest też ciekawe, że Alek na scenie jest rock'n'rollowcem, a w domu spokojnym gościem, który na handpanie gra nam muzykę relaksacyjną. Mam więc takiego „oksymorona” obok siebie.

Ty sama, czego lub kogo słuchasz najczęściej?

Ja jestem ogromną fanką muzyki house i amerykańskiego rapu. Mam dwa takie „moody”: albo muzyka klubowa i taniec, albo rap. Uwielbiam rapować! Jay-Z, Kanye West , Kendrick Lamar, Travis Scott … Strasznie lubię te klimaty.

Yyyy co na to Baron?

Akceptuje! (śmiech) Ale oczywiście musimy tutaj uwzględnić – Afromental to u mnie numer jeden. Uwielbiam ich „Radio Song”, piosenkę, którą próbowałam w samolocie Łukasza Czepieli nawet zaśpiewać. To był pierwszy raz, gdy w ogóle zaśpiewałam na wizji. Masakra! (śmiech)

Aleksander „testuje” na tobie swoje nagrania? Puszcza ci nowe kawałki i sprawdza, jak reagujesz?

Myślę, że będąc w związku, w którym twój partner czy partnerka zajmuje się muzyką, to siłą rzeczy jesteś najbliższą osobą, która usłyszy, co on lub ona nagrała. Tak jak ja, kiedy tworzę jakiś produkt, pytam Alka, co o nim myśli, podobnie działa to w drugą stronę. Alek ma swoje studio, często pracuje w nim po nocach i rano przychodzi do mnie mówiąc: „chodź, coś ci puszczę”. Ja pomimo tego, że nie śpiewam, myślę, że mam niezłe poczucie rytmu, czuję też muzyczną estetykę, więc chętnie dzielę się swoją opinią. To wszystko kwestia wsparcia i słuchania siebie nawzajem.

Nie namawia cię do śpiewania?

Raczej odradza! (śmiech) Bo ja uwielbiam robić Alkowi rano koncerty. Dzisiaj rano też mu śpiewałam. Najczęściej jest to jakiś totalny, amerykański pop. Ariana Grande, coś takiego.

"Prze-lotne pytania" - Sandra Kubicka i Łukasz Czepiela © Mateusz Żaboklicki

Zatoczyliśmy koło, wróciliśmy do sportów ekstremalnych (śmiech). Powiedz mi na koniec: wystąpiłaś w Red Bull Prze-lotnych Pytaniach, bo chciałaś to zrobić z Baronem, jest w twoim życiu coś, do czego to teraz ty chciałabyś go namówić?

Mam nadzieję, że mnie za to nie zabije, ale chciałam, żeby Alek zaczął jeździć ze mną na motocyklach. Bardzo! Jednak czuję w sobie chyba jakiś matczyny instynkt, bo boję się go do tego namówić. I chyba… to zostanie tylko moim hobby. Wiesz, nie każdy jest do wszystkiego stworzony. Ja na przykład nie jestem do śpiewania czy grania na gitarze, Alek może mieć tak z motorami. Dlatego cieszę się, że wspólnie udało nam się przeżyć tę ekstremalną przygodę w samolocie Łukasza Czepieli. Jaka mogłaby być kolejna? Może pomyślę nad tym jeszcze. (śmiech)

