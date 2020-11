F1: Kiedy "Czerwone Byki" nie były do końca czerwone

W kolorystyce RBR dominuje granat, na nosie i wlocie powietrza nad głową kierowcy widoczne są żółte elementy, a na osłonie silnika majestatycznie galopuje czerwony byk. Kolory te oczywiście nawiązują do logo całego koncernu - dwóch czerwonych byków na tle żółtego koła. Zdarzały się jednak przypadki, kiedy "Czerwone Byki" zmieniały nieco barwy...

Gwiezdne Wojny w Monako

Podczas GP Monako 2005 zmęczeni podróżami, wielogodzinną pracą i ciasnotą tamtejszej alei serwisowej mechanicy Red Bulla mogli odpocząć. Przy obsłudze samochodów w garażach zastąpili ich bowiem szturmowcy Imperium w charakterystycznych białych strojach. Na bolidach RB1 z kolei zamiast standardowych napisów "Red Bull" na bocznych osłonach chłodnic i tylnym skrzydle obecne było logo Star Wars. Celem tej jednorazowej zmiany była promocja filmu Gwiezdne Wojny część 3: Zemsta Sithów, mającego wtedy premierę.

Red Bull Racing i... Gwiezdne Wojny © Mark Thompson/Getty Images 01 / 06

Nowe barwy samochodu były jednym z elementów kosmicznego święta, w którym wzięli udział m.in. reżyser legendarnej serii George Lucas, a także bohaterowie sagi – mroczny Darth Vader, i roboty C3PO oraz R2D2. Niestety kierowcy nie poradzili sobie tego dnia zbyt dobrze. Siły Ciemnej Strony Mocy ściągnęły na obu kolizje, przez co żaden z nich nie dojechał do mety. Do kolejnych zawodów wystawiono już bolidy z tradycyjnym schematem malowania.

Twarze walki o zdrowie

Przed GP Wielkiej Brytanii 2007 ogłoszono akcję charytatywną. W jej ramach kibice Red Bulla mogli wysyłać zespołowi swoje zdjęcia, którymi ten pokrył bolidy. Jako że zdjęcia były jasne i miały białe tło, wszystkie trzy przygotowane na tamtą rundę RB3 z daleka wydawały się białe lub jasnoszare. Dopiero z bliska dało się dostrzec twarze fanów, którzy postanowili wspomóc w ten sposób walkę o zdrowie. Trzeba przyznać, że było ich naprawdę wielu.

Mark Webber i David Coulthard przed GP Wielkiej Brytanii 2007 © Red Bull Content Pool

Na samochodach Davida Coultharda i Marka Webbera znalazło się miejsce w sumie dla 50 tysięcy kibiców. Przesłanie jednej fotografii kosztowało 10 funtów, toteż uzbierano w ten sposób pół miliona funtów. Sukces charytatywny nie przełożył się jednak na sukces sportowy. Szkot startował z dalekiej 14 pozycji. Na dystansie zawodów awansował o jedną pozycję i ostatecznie dojechał na metę 13. Australiczyk z kolei odpadł przez awarię samochodu na 8 okrążeniu - zawiodła go hydraulika.

Kibice po raz drugi

Kilka lat po omówionych wydarzeniach znów mogliśmy oglądać zmienione malowanie samochodów Red Bulla – i znów miało to miejsce na legendarnym torze Silverstone. Podczas rozegranego tam GP Wielkiej Brytanii 2012 Sebastian Vettel i Mark Webber prowadzili bolidy RB8, które także pokryte były zdjęciami fanów. Tym razem na całość nałożono filtry w kolorach zespołu – niebieskim, żółtym i czerwonym w odpowiednich miejscach auta – w taki sposób, że z daleka wydawały się one normalnie pomalowane, a z bliska spod standardowych barw prześwitywały fotografie fanów.

Zdjęcia kibiców prześwitujące przez standardowe malowanie Red Bulla © Red Bull Content Pool

Tym razem także było to powiązane z akcją charytatywną. Chodziło o wsparcie finansowe należącej do austriackiego koncernu fundacji Wigs for Life, zajmującej się wspieraniem osób z urazami rdzenia kręgowego i poszukiwaniem metod leczenia pacjentów zmagających się z tego rodzaju problemami zdrowotnymi. Jak mówił wtedy Sebastian Vettel: „Uważam, że bardzo dobre jest dawanie fanom możliwości takich jak ta. Będę miał wokół siebie tysiące mężczyzn i kobiet podczas każdego okrążenia, jakie pokonam na tym torze. Bardzo interesuję się sprawami fundacji Wings for Life, której od lat jestem ambasadorem. To świetne dla fanów, że mogą dołączyć do Marka, zespołu i do mnie w tym roku. Już nie mogę się doczekać wyścigu na Silverstone”.

Koledze z zespołu wtórował Mark Webber: „Barwy mojego samochodu na ten weekend są genialne. Chłopaki wykonali świetną robotę. To niesamowite, że fani mogą jeździć ze mną wokół toru przez cały weekend, wspierając jednocześnie słuszną sprawę. Mam nadzieję, że nowe malowanie pozwoli nam osiągnąć dobry wynik”. Australijczyk miał rację i trafnie przewidział przyszłość. W niedzielnym wyścigu stanął na najwyższym stopniu podium. Jak miało się później okazać, było to ostatnie zwycięstwo w jego karierze.

David Coulthard do końca z klasą

GP Brazylii 2008 było pożegnalnym wyścigiem Szkota, który po wielu pięknych latach kariery odchodził na emeryturę, robiąc w ekipie miejsce młodemu Sebastianowi Vettelowi. Na swoje ostatnie zawody przygotował coś specjalnego. Postarał się o uzyskanie w drodze wyjątku zgody na wystawienie przez Red Bulla dwóch bolidów w dwóch różnych malowaniach, normalnie bowiem jest to zabronione regulaminem. Całe to przedsięwzięcie miało na celu wypromowanie wspomnianej już fundacji Wings for Life.

Coulthard miał jednak na to stosunkowo mało czasu. Kiedy w niedzielne popołudnie czołówka ruszała spod świateł na ostateczny bój o mistrzostwo świata, Szkot w dalszej części stawki od pierwszych metrów walczył o jak najlepszą pozycję. Biały RB4 popędził do przodu, by po chwili zahamować do esek Senny, obrócić się w nich po kontakcie z rywalem i zatrzymać na poboczu. Samochód okazał się niezdatny do dalszej jazdy. Tak zakończyła się kariera pierwszego spośród Czerwonych Byków. Zawodnik, który przez całe życie był uosobieniem klasy i pomagał Red Bullowi zadomowić się w Formule 1, jeżdżąc dla niego od pierwszego sezonu startów, na sam koniec kariery wsparł jeszcze potrzebujących. To właśnie zachowanie w stylu Coultharda.

Wyjątek potwierdza regułę

Barwy zespołów zależą w dużej mierze od sponsorów tytularnych. Wystarczy wspomnieć biel i czerwień narzuconą McLarenowi przez Marlboro, czy też czerń, biel i srebro wymuszone przez West. Niektórzy z Was być może pamiętają też legendarne czarno-złote Lotusy i biało-niebiesko-żółte Williamsy.

Barwy Red Bulla są niemal niezmienne © Red Bull Content Pool

W tym gronie Red Bull wykazuje się dużą stałością. Wynika ona z braku sponsora, który wymusiłby zmiany w malowaniu. Wszyscy partnerzy austriackiej ekipy dostosowują się do ogólnego schematu, od którego występują tylko niewielkie odstępstwa, jak fioletowe fragmenty z logiem firmy Infiniti na granatowych RB9 z sezonu 2013. Historia pokazuje, że Red Bull zmienia swoje wyścigowe malowania tylko na naprawdę specjalne okazje. Co innego na testach – ale to temat na inny artykuł.

