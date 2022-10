W przypadku ekipy Oracle Red Bull Racing powiedzenie, że bez pracy nie ma kołaczy, a współpraca naprawdę pozwala spełniać marzenia, jest jak najbardziej prawdziwe. Rok po tym, jak team zgarnął kolejne mistrzostwo wśród kierowców – gdy Max Verstappen wygrał tytuł po szalonym finale sezonu 2021 w Abu Zabi – poprzeczka została podniesiona jeszcze wyżej. Holender niedawno został dwukrotnym mistrzostwem świata, a teraz ekipa ma podwójne powody do świętowania. Oracle Red Bull Racing podczas Grand Prix Stanów Zjednoczonych przypieczętowało tegoroczny tytuł mistrzowski wśród konstruktorów.

Ubiegłoroczne mistrzostwo Verstappena było przełomowe i zakończyło kilkuletnią „posuchę” teamu w klasyfikacji kierowców. Był to jednak pierwszy raz w 18-letniej historii zespołu, kiedy Red Bull Racing nie zdobyło mistrzostwa konstruktorów w tym samym sezonie, w którym sięgało po tytuł wśród kierowców. I choć wiadomo, że w sporcie takim, jak Formuła 1, najwięcej pochwał zawsze spada na tego, kto siedzi za kółkiem, jednak warto pamiętać, że królowa sportów motorowych działa zespołowo.

Triumf na Circuit of the Americas przypieczętował mistrzostwo konstruktorów © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tytuł wśród konstruktorów Formuły 1 w 2022 roku to jeden z tych, na który przyszło długo poczekać. Zespół w swoich pierwszych dziewięciu sezonach F1 zgarnął cztery mistrzostwa świata z rzędu. W ciągu ostatnich ośmiu lat nie udało się to jednak ani razu. Tytuł udało się zdobyć w roku, kiedy doszło do sporych zmian regulaminowych, a producenci musieli pracować nad samochodami w zasadzie od zera…

Zadanie było tym trudniejsze, że ekipa nie mogła w 2021 roku ot tak porzucić projektu pt. bolid RB16B i skupić się na samochodzie na sezon 2022. Max Verstappen był w walce o mistrzostwo. Trzeba było więc znaleźć odpowiedni balans pomiędzy pracą nad teraźniejszością a skupieniem się już na przyszłości. I jak miało się okazać – udało się skutecznie wcielić ten plan w życie.

W jaki sposób Red Bull zgarnął swoje piąte mistrzostwo wśród konstruktorów i ile ono tak naprawdę znaczy? Sprawdź!

Złe miłego początki

Zdobycie tytułu mistrza konstruktorów na trzy wyścigi przed końcem sezonu może sugerować, że był to łatwy, bezproblemowy rok. Początkowe etapy tegorocznego cyklu zmagań dalekie jednak były od… udanych. Zarówno Verstappen, jak i Checo Pérez nie ukończyli inauguracji w Bahrajnie po awarii pompy paliwa w obu samochodach. Holender potem nie dojechał do mety w trzecim wyścigu sezonu, który rozegrano w Australii.

Tylko dzięki wygranej Maxa w Arabii Saudyjskiej i podium Checo z Melbourne, team zajmował miejsce w TOP3 konstruktorów. Dorobek był jednak mały – tylko 55 punktów, a do tego strata do liderującego, uciekającego Ferrari wynosiła aż 49 "oczek". W klasyfikacji kierowców Verstappen tracił z kolei 46 punktów do pierwszego w tabeli Charlesa Leclerca.

Po awarii Maxa - ale i podium Checo – w Melbourne, nastąpiło jednak istne odbicie się od dna. Verstappen i Pérez zgarnęli aż 58 punktów w Grand Prix Emilii Romanii, w sobotę sięgając po 1. i 3. miejsce w sprincie, a w niedzielę dorzucając do tego dublet oraz najszybsze okrążenie w wyścigu. Pamiętajmy, że był to pierwszy finisz teamu na dwóch pierwszych pozycjach od... 2016 roku! Potem przyszedł kolejny dublet, tym razem w Hiszpanii podczas rundy numer sześć. Efekt? Verstappen i zespół wyszli na pozycje liderów "generalki", zarówno wśród kierowców, jak i konstruktorów!

Dublet na Imoli okazał się punktem zwrotnym w sezonie 2022 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Okazało się, że pozycji liderów nikt już im nie odebrał. Verstappen, wygrywając wyścig o GP Japonii na torze Suzuka, przypieczętował swój drugi tytuł mistrzowski. Miejsce było szczególne, bo przecież tor Suzuka należy do Hondy, która dostarcza ekipie silniki, a do tego Max i Checo zgarnęli piąty dublet w 2022 roku! To nowy rekord ekipy Red Bull Racing, która dotychczas miała na koncie maksymalnie cztery dublety w jednym sezonie (w 2009, 2010 i 2013 roku).

Zyskujesz, gdy... stoisz w miejscu?

W Formule 1 każdy detal ma znaczenie i równie ważne, co szybka jazda po torze jest to, jak szybko się zatrzymujesz... w alei serwisowej. Ekipa Red Bull Racing do perfekcji opanowała wykonywanie pit-stopów.

W 2021 roku team wykonał najszybszy pit-stop w sezonie, wymieniając koła w bolidzie Verstappena podczas GP Węgier w zaledwie 1,88 sekundy. Mało tego, Red Bull Racing w 13 z 22 rund wykonywał najszybsze wymiany kół! Nie było jednak gwarancji, że w tym roku, gdy opony są większe i cięższe, tendencja ta zostanie podtrzymana (tak, rekord najszybszego pit-stopu w historii od GP Brazylii w 2019 roku wciąż należy do Red Bull Racing i wynosi 1,82 sekundy).

2,09 sekundy – opony w bolidzie Péreza na Zandvoort wymieniono ekspresowo © Getty Images/Red Bull Content Pool

Okazało się jednak, że zespół raz jeszcze perfekcyjnie poradził sobie z przygotowaniami do sezonu. Red Bull Racing ma na koncie jak dotychczas najszybszy pit-stop w sezonie (2,09 sekundy w GP Holandii w bolidzie Checo), ale też w 8 z 19 rozegranych dotąd wyścigach mechanicy zespołu byli najszybsi ze wszystkich. W końcu w Formule 1 walka idzie na milimetry i ułamki sekund, a odpowiednio wykonany pit-stop może zaważyć o zwycięstwie lub porażce.

Liczby nie kłamią

W 18 sezonach startów w Formule 1, ekipa Red Bull Racing nie miała lepszych statystyk niż w tym roku... A przecież jeszcze mogą zostać one wyśrubowane!

najwięcej zdobytych punktów – 656

najwięcej zwycięstw - 15

najwięcej finiszów na podium - 24

Mało tego, Verstappen i Pérez prowadzili przez 645 okrążeń, podczas gdy reszta stawki łącznie przez 449. Dodatkowo przez 17 wyścigów z rzędu (od drugiej rundy sezonu) co najmniej jeden kierowca z duetu Max-Checo stawał na podium. Jeszcze mało? Hmm... to może przypomnimy, że ostatni raz team nie miał żadnego z kierowców w Q3 dokładnie 84 wyścigi temu – w GP Rosji 2018.

Gdy Red Bull wyszedł na prowadzenie - nie oglądał się za siebie © Getty Images/Red Bull Content Pool

Co ciekawe, szef techniczny Oracle Red Bull Racing – Adrian Newey miał swój udział w aż 23 tytułach mistrzowskich w Formule 1. Oczywiście jego najnowszym, mistrzowskim projektem jest model RB18, który też w statystykach jest najlepszy – przynajmniej jeśli chodzi o procentową liczbę zwycięstw. Warto pamiętać, że przecież zanim zaczął pracę w Red Bullu, Newey miał swój udział w projektach Williamsa i McLarena.

Miejsce w historii

Jak na standardy sportu, który trwa nieprzerwanie od 72 lat, Red Bull to stosunkowo młody team. Gdy jednak wziąć pod uwagę, że w trakcie 18 sezonów udało mu się zgarnąć w sumie jedenaście tytułów mistrzowskich (wśród kierowców i konstruktorów), okazuje się, że nagle urasta do rangi weteranów.

Po debiucie w 2005 roku, ekipa Red Bull Racing szybko stała się szóstym najbardziej utytułowanym zespołem pod względem mistrzostw. Więcej mają na koncie tylko Lotus (w sumie 13 tytułów wśród kierowców i konstruktorów), Williams (16), Mercedes (17), McLaren (20) i Ferrari (31), które przecież w stawce obecne jest przez całą historię F1, nieprzerwanie od 1950 roku.

Pierwszy mistrzowski dublet Red Bulla? Z Sebastianem Vettelem w 2010 © Getty Images/Red Bull Content Pool

Red Bull Racing jest także piąty na liście największej liczby zwycięstw w historii – ma ich na koncie 90. Verstappen z 33 triumfami goni też w tabeli Sebastiana Vettela, który wygrywał w barwach teamu 38-krotnie. Niemiec, z czterema tytułami mistrzowskimi z rzędu w latach 2010-2013 pozostaje najbardziej utytułowanym kierowcą w historii Red Bulla.

Słowa wyrażają więcej, niż najlepsze statystyki

Liczby i statystyki to jedno, ale nikt lepiej nie ujmie tego wszystkiego w słowa, aniżeli szef teamu Oracle Red Bull Racing - Christin Horner. Brytyjczyk stoi na czele zespołu od czasu jego debiutu w 2005 roku, więc był częścią każdego, najmniejszego sukcesu. Nie dziwi, że nikt tak dobrze jak on nie opisze tego, co znaczy sukces z sezonu 2022.

Szef zespołu Christian Horner praktycznie przez cały sezon się uśmiechał © Getty Images/Red Bull Content Pool

Po ośmiu długich latach, ten sukces ma dla nas ogromne znaczenie! To była niesamowita droga. Mieliśmy trudne lata, musieliśmy podnosić się po porażkach i otrzepywać kurz z ran. Ciężka praca, krew, pot i łzy, które w to włożyliśmy, wydały owoce. Ten sukces jest dla nas po prostu wyjątkowy! Christian Horner