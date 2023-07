35 lat czekania na nowy rekord F1! Red Bull Racing wygrywa 12. raz z rzędu!

Max Verstappen Max Verstappen urodził się po to, by się ścigać. Syn byłego kierowcy F1, Josa Verstappena, oraz odnoszącej sukcesy w kartingu Sophie, został najmłodszym triumfatorem w wyścigu Formuły 1!

W Formule 1 rekordów do pobicia jest całe mnóstwo. Najwięcej tytułów mistrza świata wśród kierowców, najwięcej zwycięstw, pole position czy najszybszych okrążeń w wyścigu. To samo tyczy się konstruktorów. Teoretycznie w dzisiejszych czasach, gdy kalendarz jest rozbudowany niemalże do granic możliwości, bicie kolejnych rekordów jest łatwiejsze. Co prawda w minionym sezonie

. Passę rozpoczął Prost, wygrywając na inaugurację sezonu w Brazylii, a Senna był najlepszy w GP San Marino na Imoli. Francuz odpowiedział zwycięstwami w Monako i Meksyku, a Ayrton wygrał za to w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Po domowym triumfie Prosta we Francji, nadeszła z kolei seria czterech wygranych z rzędu Senny – w Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech i w Belgii. Passę McLarena przerwał dopiero

Co ciekawe, na pobicie wyczynu McLarena kibice musieli poczekać aż 35 lat. To o tyle zaskakujące, jeśli wziąć pod uwagę późniejsze dominacje Ferrari, Red Bulla czy Mercedesa. Ferrari i (trzykrotnie) Mercedes mogli poszczycić się passą dziesięciu wygranych. Red Bull Racing w 2013 roku, właśnie za sprawą wspomnianego wcześniej Vettela, zwyciężał dziewięciokrotnie.

w idealnym stylu zakończył mistrzowski (dla siebie i Red Bull Racing) sezon 2022, wygrywając podczas kończącej go rundy w Abu Zabi. Dla Holendra był to wyjątkowy, piętnasty triumf w 2022 roku, co oznaczało jeszcze mocniejsze wyśrubowanie rekordu F1. Dotychczas bowiem żaden z kierowców nie wygrał w sezonie więcej niż trzynaście wyścigów. Jednocześnie team Red Bull Racing zgarnął w Abu Zabi podwójne podium, ponieważ

przyjechali do Bahrajnu w świetnych nastrojach i… zgarnęli dublet. Holender wygrał po starcie z pole position, a jego team-partner był drugi. Jednocześnie dla Red Bull Racing był to pierwszy w historii teamu dublet na inaugurację sezonu!

Tak jak zakończyli sezon, tak podobnie rozpoczęli nowy. Chociaż na triumf w inauguracji nowego cyklu zmagań team Red Bull Racing czekał od 2011 roku, w końcu udało się. Po owocnych, zimowych testach, Max Verstappen i Sergio Perez przyjechali do Bahrajnu w świetnych nastrojach i… zgarnęli dublet. Holender wygrał po starcie z pole position, a jego team-partner był drugi. Jednocześnie dla Red Bull Racing był to pierwszy w historii teamu dublet na inaugurację sezonu!

wygrał po raz pierwszy z zespołem Red Bull Racing, a w minionym sezonie team zgarnął dublet. W tegorocznej edycji GP Azerbejdżanu wyniki były niemalże identyczne, ale odwróciła się kolejność. To Meksykanin wygrał najpierw sobotni sprint, a do pakietu dorzucił niedzielną wygraną po starcie z pole position. Do perfekcyjnego weekendu zabrakło mu tylko najszybszego okrążenia w wyścigu.

Po Arabii i Australii, przyszedł czas na Azerbejdżan. To tam w 2021 roku Checo Perez wygrał po raz pierwszy z zespołem Red Bull Racing, a w minionym sezonie team zgarnął dublet. W tegorocznej edycji GP Azerbejdżanu wyniki były niemalże identyczne, ale odwróciła się kolejność. To Meksykanin wygrał najpierw sobotni sprint, a do pakietu dorzucił niedzielną wygraną po starcie z pole position. Do perfekcyjnego weekendu zabrakło mu tylko najszybszego okrążenia w wyścigu. Max Verstappen tym razem był trzeci w sprincie, a w niedzielę drugi. Team wygrał piąty wyścig z rzędu, jednocześnie zgarniając trzecie dublet w 2023 roku.

był z kolei dopiero dziewiąty w Q3. To efekt błędu na pierwszym pomiarowym okrążeniu oraz braku szansy ustanowienia czasu po tym, jak w końcówce sesji wywieszono czerwoną flagę. W wyścigu Meksykanin szybko objął prowadzenie, ale Holender jeszcze szybciej odrabiał straty i rozprawiał się z kolejnymi rywalami. Ostatecznie, po krótkiej walce, to Verstappen sięgnął po drugie z rzędu zwycięstwo w Miami, Perez był drugi, a team Red Bull Racing zgarnął kolejny dublet.

Od początku weekendu F1 w Miami było ciekawie, gdy po pole position sięgnął Checo Perez , a wyraźnie najszybszy w treningach Max Verstappen był z kolei dopiero dziewiąty w Q3. To efekt błędu na pierwszym pomiarowym okrążeniu oraz braku szansy ustanowienia czasu po tym, jak w końcówce sesji wywieszono czerwoną flagę. W wyścigu Meksykanin szybko objął prowadzenie, ale Holender jeszcze szybciej odrabiał straty i rozprawiał się z kolejnymi rywalami. Ostatecznie, po krótkiej walce, to Verstappen sięgnął po drugie z rzędu zwycięstwo w Miami, Perez był drugi, a team Red Bull Racing zgarnął kolejny dublet.

. Holender potem wybronił pozycję lidera na starcie, choć w przeciwieństwie do większości stawki jechał na pośrednim komplecie opon. Do mety nikt nie był w stanie zagrozić Verstappenowi, który drugiego kierowcę wyprzedził o ponad 20 sekund.

Szaleństwo nie ominęło z kolei Barcelony, gdzie kapryśna pogoda mocno dała się we znaki kierowcom podczas sobotnich kwalifikacji. W takich warunkach po pole position, czwarte w tym roku a 24. w karierze, sięgnął Max Verstappen , mając aż pół sekundy zapasu nad drugim Carlosem Sainzem . Holender potem wybronił pozycję lidera na starcie, choć w przeciwieństwie do większości stawki jechał na pośrednim komplecie opon. Do mety nikt nie był w stanie zagrozić Verstappenowi, który drugiego kierowcę wyprzedził o ponad 20 sekund. Checo Perez , po trudnych kwalifikacjach, ostatecznie był szósty.

Zmagania w Kanadzie były wyjątkowe i to nie dlatego, że ekipa Red Bull Racing – za sprawą Maxa Verstappena – wygrała po raz dziewiąty z rzędu. Chociaż Holender udanie ruszył z pole position, a potem uniknął błędów i zgarnął zwycięstwo, to ważne było coś jeszcze. Zespół Red Bull Racing świętował swój jubileuszowy, setny triumf w Formule 1!

w zaliczeniu idealnego weekendu – zgarnął pole position, potem wygrał kwalifikacje do sprintu i same sobotnie zmagania (gdzie ustrzelili zresztą dublet z

Domowe zmagania teamu na Red Bull Ringu zawsze sprawiają, że na ekipie ciąży nieco większa niż zwykle presja. Nie przeszkodziło to jednak Maxowi Verstappenowi w zaliczeniu idealnego weekendu – zgarnął pole position, potem wygrał kwalifikacje do sprintu i same sobotnie zmagania (gdzie ustrzelili zresztą dublet z Checo Perezem ), a w niedzielę pomknął po zwycięstwo w wyścigu i bonusowy punkt za najszybsze okrążenie. Czapki z głów!

wygrał raz – w 2020 roku podczas jubileuszowego GP 70-lecia F1. Na wygraną w GP Wielkiej Brytanii ekipa Red Bull Racing czekała jednak od sezonu 2012. Tym razem wszystko układało się jednak po myśli zespołu. W sobotę Holender sięgnął po pole position, ale w wyścigu początkowo musiał ostro walczyć z duetem McLarena. Po kilku okrążeniach obrońca tytułu objął jednak prowadzenie i nie oddał go do mety!

Na Silverstone Max Verstappen wygrał raz – w 2020 roku podczas jubileuszowego GP 70-lecia F1. Na wygraną w GP Wielkiej Brytanii ekipa Red Bull Racing czekała jednak od sezonu 2012. Tym razem wszystko układało się jednak po myśli zespołu. W sobotę Holender sięgnął po pole position, ale w wyścigu początkowo musiał ostro walczyć z duetem McLarena. Po kilku okrążeniach obrońca tytułu objął jednak prowadzenie i nie oddał go do mety!

