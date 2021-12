Upragnione mistrzostwo - podsumowanie sezonu w wykonaniu Red Bull Racing

, ich zespołowi partnerzy, po jednym razie. Pozostałe dwa zwycięstwa odnieśli Esteban Ocon z Alpine i Daniel Ricciardo (wychowanek Red Bulla) z McLarena. Bolidy jak widać, były więc do siebie zbliżone możliwościami i to, który z nich był szybszy, często zależało od układu toru, na którym odbywała się dana runda. Sezon dla Red Bulla rozpoczął się całkiem nieźle. Verstappen w pierwszych 9 wyścigach tylko raz był poza podium. 5 razy wygrał, trzykrotnie był drugi, a wpadkę zaliczył w Azerbejdżanie, gdzie zawiodła go opona. Tamte zawody sensacyjnie wygrał Sergio Perez. Meksykanin pokazał wtedy, że Red Bull nareszcie ma kogoś, kto nie zawiedzie, kiedy jest potrzebny.

przystępował on więc, mając dokładnie tyle samo punktów, co jego rywal. Cały sezon, a zwłaszcza jego część od rundy na Silverstone, naznaczony był pomyłkami sędziów, kontrowersjami, a czasem wręcz farsami, które odbywały się przy zielonym stoliku. Zwolennicy i poszukiwacze teorii spiskowych znajdą tu dla siebie bardzo wiele inspiracji. Co gorsza, równie dużo niedomówień, dziwnych zachowań i zastanawiających sytuacji dostrzegają też osoby, które twardo stąpają po ziemi. Mówiąc wprost, sędziowanie w tym sezonie było skandaliczne i niestety mogło wpłynąć na wyniki mistrzostw świata.

W Abu Zabi dopiero po raz drugi w historii dwaj pretendenci do tytułu przystępowali do ostatniego wyścigu sezonu z zerową różnicą punktową. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce wiele lat temu – w sezonie 1974 o końcowy triumf walczyli Emerson Fittipaldi i Clay Regazzoni. Dopiero w GP USA ten pierwszy zapewnił sobie tytuł. Na Yas Marina pole position zdobył Max Verstappen, który jednak już na starcie został wyprzedzony przez Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk odjeżdżał Holendrowi aż do momentu, gdy ten zjechał po nowe opony. Kiedy Holender wrócił na tor, zaczął nadrabiać czas. Nie wynikało to jednak z jego doskonałego tempa. Red Bull przytrzymał na torze Sergio Pereza, którego zadaniem było teraz spowolnić Hamiltona tak bardzo, jak to tylko możliwe. W tym celu Meksykanin zajeżdżał mu drogę, wybierał defensywną linię jazdy w zakrętach i dokonywał cudów, które łącznie kosztowały kierowcę Mercedesa mnóstwo czasu. Verstappen zdążył w tym czasie dogonić walczącą dwójkę. Kiedy Perez skapitulował, Holender także go wyprzedził i popędził za Lewisem Hamiltonem.

W Abu Zabi dopiero po raz drugi w historii dwaj pretendenci do tytułu przystępowali do ostatniego wyścigu sezonu z zerową różnicą punktową. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce wiele lat temu – w sezonie 1974 o końcowy triumf walczyli Emerson Fittipaldi i Clay Regazzoni. Dopiero w GP USA ten pierwszy zapewnił sobie tytuł. Na Yas Marina pole position zdobył Max Verstappen, który jednak już na starcie został wyprzedzony przez Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk odjeżdżał Holendrowi aż do momentu, gdy ten zjechał po nowe opony. Kiedy Holender wrócił na tor, zaczął nadrabiać czas. Nie wynikało to jednak z jego doskonałego tempa. Red Bull przytrzymał na torze Sergio Pereza, którego zadaniem było teraz spowolnić Hamiltona tak bardzo, jak to tylko możliwe. W tym celu Meksykanin zajeżdżał mu drogę, wybierał defensywną linię jazdy w zakrętach i dokonywał cudów, które łącznie kosztowały kierowcę Mercedesa mnóstwo czasu. Verstappen zdążył w tym czasie dogonić walczącą dwójkę. Kiedy Perez skapitulował, Holender także go wyprzedził i popędził za Lewisem Hamiltonem.

W Abu Zabi dopiero po raz drugi w historii dwaj pretendenci do tytułu przystępowali do ostatniego wyścigu sezonu z zerową różnicą punktową. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce wiele lat temu – w sezonie 1974 o końcowy triumf walczyli Emerson Fittipaldi i Clay Regazzoni. Dopiero w GP USA ten pierwszy zapewnił sobie tytuł. Na Yas Marina pole position zdobył Max Verstappen, który jednak już na starcie został wyprzedzony przez Lewisa Hamiltona. Brytyjczyk odjeżdżał Holendrowi aż do momentu, gdy ten zjechał po nowe opony. Kiedy Holender wrócił na tor, zaczął nadrabiać czas. Nie wynikało to jednak z jego doskonałego tempa. Red Bull przytrzymał na torze Sergio Pereza, którego zadaniem było teraz spowolnić Hamiltona tak bardzo, jak to tylko możliwe. W tym celu Meksykanin zajeżdżał mu drogę, wybierał defensywną linię jazdy w zakrętach i dokonywał cudów, które łącznie kosztowały kierowcę Mercedesa mnóstwo czasu. Verstappen zdążył w tym czasie dogonić walczącą dwójkę. Kiedy Perez skapitulował, Holender także go wyprzedził i popędził za Lewisem Hamiltonem.