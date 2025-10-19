Red Bull Rampage 2025: Sensacyjny Zablotny! Upadek Szymona Godźka

Sensacja jest potężna, bo Zablotny to debiutant, ale jego drugi przejazd oczarował sędziów. Był niezwykle płynny i pełen efektownych trików, zobaczyliśmy m.in. dwa flatspiny, backflipa i 360. O zwycięstwie przesądziła jednak przede wszystkim kreatywna i techniczna górna sekcja, która wyraźnie wyróżniała się na tle konkurencji.

Kanadyjczyk karierę zaczynał jako zjazdowiec, jest synem Pete’a Zablotnego, znanej postaci sceny BMX w swoim kraju, ale w zawodach MTB freeride nie odnosił dotąd dużych sukcesów, dlatego niespodzianka jest gigantyczna.

Hayden Zablotny zwycięzcą Red Bull Rampage 2025 © Bartek Woliński / Red Bull Contnet Pool

Drugie miejsce zajął Belg Thomas Genon (94,35 pkt.), dla którego to pierwsze podium Red Bull Rampage w karierze. Trzeci był Kanadyjczyk Thomas Van Steenbergen (94 pkt.), który tak jak kilka lat temu rozpoczął swój przejazd od efektownego caveman’a (wskoczył na rower w locie), ale w oczach jurorów rywale mieli tym razem jeszcze lepsze karty w głównej części trasy.

Red Bull Rampage 2025 - Thomas Genon © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Pechowy upadek Szymona Godźka

Szymon Godziek, drugi przed rokiem, pod nieobecność zwycięzcy z 2024 r. Brandona Semenuka, od początku wymieniany był wśród głównych faworytów. Polski rider z pomocą swoich kopaczy przez wiele dni przygotowywał bardzo ambitną trasę, bo chciał wreszcie stanąć na najwyższym stopniu podium.

Jego przejazd zaczął się spektakularnie - w górnej sekcji zobaczyliśmy dynamicznie przejechaną klasyczną część freeride’ową, a potem m.in. backflipa i 360-tkę. Ale niestety w połowie trasy Szymon zaliczył groźnie wyglądający upadek podczas próby wykonania frontflipa na dużym dropie. Po popełnieniu kilku drobnych błędów na przeszkodach poprzedzających dropa polak najechał na przeszkodę minimalnie za wolno, przez co zabrakło mu odrobinę odległości, by czysto wylądować na zeskoku. Zbyt wczesne lądowanie skutkowało glebą, wyglądającą na pierwszy rzut oka poważnie. Na szczęście, późniejsze doniesienia z Utah brzmiały tak, że poza krwawiącym nosem, nic groźnego starszemu z braci Godziek się nie stało. Szymon, po tak potężnej „glebie”, odpuścił jednak start w drugim przejeździe („Czułem się jak po zderzeniu z TIR-em”) i tegoroczny Red Bull Rampage zakończył się dla niego bez punktów w klasyfikacji.

Red Bull Rampage 2025 - Szymon Godziek © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool Szymon Godziek w pierwszym przejeździe - Red Bull Rampage 2025 © Bartek Woliński / Red Bull Content Pool

Od pierwszego startu Szymona w Red Bull Rampage minęło ponad 11 lat, w trakcie których „Szaman” ośmiokrotnie brał udział w zawodach. Drugie miejsca przed rokiem oraz w 2022 r., a także zgarnięte dwukrotnie nagrody publiczności, to najjaśniejsze punkty występów zawodnika z Suszca.

Groźne upadki Silvy i Johanssona

Niezwykle ambitne przyjazdy i tricki na granicy ludzkich możliwości to był powtarzający się motyw tegorocznego Red Bull Rampage. Upadków było sporo, najgroźniejszy zaliczył Hiszpan Adolf Silva , który próbował wykonać podwójnego backflipa na step downie, ale niestety zupełnie nie trafił z rotacją. Został helikopterem przetransportowany do szpitala, w niedzielę wieczorem nie było dokładnie wiadomo, jakie obrażenia odniósł, ale jego życiu nie zagrażało niebezpieczeństwo.

Groźną wywrotkę miał też Emil Johansson , gwiazda slopstyle’owej serii Crankworx, który po raz trzeci w karierze próbował sił w Utah. Po pierwszym przejeździe z wynikiem 85,50 pkt. Szwed zajmował piąte miejsce. W drugim próbował „dołożyć” mocniejsze triki, ale zaliczył upadek przy próbie wykonania opposite tailwhipa w górnej sekcji trasy i do mety nie dojechał. Johansson upadł tak niefortunnie, że utknął na skalnej półce niemal na krawędzi przepaści. Akcja ratownicza, żeby go stamtąd wydobyć wstrzymała zawody w drugiej serii na ponad godzinę.

Red Bull Rampage: Zawody mężczyzn (powtórka) Zobacz powtórkę zawodów Red Bull Rampage 2025.

Za rok znów jest Rampage

Red Bull Rampage to najważniejsza na świecie impreza we freeridzie MTB, czyli jednej z odmian freestyle’owego kolarstwa górskiego. Dyscyplina od lat zdominowana jest głównie przez zawodników z Kanady i USA. Europejczycy wygrywali dotąd jedynie dwukrotnie (Francuz Cedric Gracia w 2003 i Hiszpan Andreu Lacondeguy w 2014). Od jakiegoś czasu mówi się, że tym trzecim, któremu może się to udać jest Szymon Godziek. Na kolejną próbę trzeba jednak poczekać kolejny rok.

Red Bull Rampage 2025 – wyniki:

Hayden Zablotny (Kanada) - 96.00 Thomas Genon (Belgia) - 94.35 Tom Van Steenbergen (Kanada) - 94.00 Tomas Lemoine (Francja) - 93.66 Reed Boggs (USA) - 90.33 Talus Turk (USA) - 88.50 Cam Zink (USA) - 87.00 Finley Kirschenmann (USA) - 85.90 Emil Johansson (Szwecja) - 85.50 Tom Isted (Wielka Brytania) - 85.33 Carson Storch (USA) - 85.25 Jaxson Riddle (USA) - 84.50 Luke Whitlock (USA) - 69.00

Adolf Silva (Hiszpania) – nie ukończył

Dylan Stark (USA) – nie ukończył

Szymon Godziek (Polska) – nie ukończył

Bienvenido Aguado Alba (Hiszpania) – nie ukończył