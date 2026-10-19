Red Bull Rampage na dużym ekranie – film o Szymonie Godźku wkrótce w kinach

Ten film to coś, czego jeszcze w historii nie było. Wszyscy wiemy, jak niezwykłym zawodnikiem jest

. Wszyscy jesteśmy też świadomi, dlaczego zawody Red Bull Rampage generują tak ogromne emocje i zainteresowanie. Łącząc te dwa „elementy” w jeden pełnometrażowy film, otrzymujemy mieszankę wybuchową, którą powinien zobaczyć każdy fan dwóch kółek.