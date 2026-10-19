Red Bull Rampage na dużym ekranie – film o Szymonie Godźku wkrótce w kinach

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„Szymon Godziek – Moja historia na Red Bull Rampage”
Ten film to coś, czego jeszcze w historii nie było. Wszyscy wiemy, jak niezwykłym zawodnikiem jest Szymon Godziek. Wszyscy jesteśmy też świadomi, dlaczego zawody Red Bull Rampage generują tak ogromne emocje i zainteresowanie. Łącząc te dwa „elementy” w jeden pełnometrażowy film, otrzymujemy mieszankę wybuchową, którą powinien zobaczyć każdy fan dwóch kółek.
Film „Moja historia na Red Bull Rampage” zabiera widzów w podróż przez wszystkie lata zmagań Szymona Godźka na legendarnym Red Bull Rampage – od pierwszych startów, przez spektakularne sukcesy i bolesne upadki, aż po tegoroczny występ.
Red Bull Rampage 2026 - Rywalizacja Mężczyzn
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Za produkcję filmu odpowiedzialny jest Dawid Wilkus – filmowiec i przyjaciel Szymona, który przez ostatnie lata latał z nim do Utah. Dawid dokumentował kulisy każdej imprezy, skupiając się nie tylko na samych zawodach, ale przede wszystkim na niezwykłych emocjach, które towarzyszą startom w tej niesamowitej imprezie. Jak zawodnicy znajdują siłę na przekraczanie własnych granic po ośmiu dniach kucia kilofami w kamiennych ścianach? Co zrobić, gdy do startu została ostatnia godzina, a trasa nadal nie została przetestowana? Jak ważyć ryzyko? Dlaczego nie można odpuścić? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znajdziecie właśnie w najnowszym filmie.
Produkcja doskonale pokazuje, że Red Bull Rampage to znacznie więcej niż sportowa rywalizacja. Nieznane dotąd historie, kulisy przygotowań, emocje i ryzyko towarzyszące walce o spełnienie marzeń tworzą opowieść, której nie znajdziecie w krótkich relacjach ani internetowych klipach.
To historia odwagi, determinacji i przekraczania granic, opowiedziana z perspektywy zawodnika, który przez lata współtworzył historię jednej z najbardziej prestiżowych imprez freeride’owych na świecie. Prawdziwe emocje, autentyczne historie i Red Bull Rampage od strony, której jeszcze nie znaliście.
„Jaram się. To będzie nie tylko kozacki film, w którym opowiemy, jak naprawdę wygląda Red Bull Rampage. To będzie też niesamowita pamiątka z tych wszystkich startów. Chyba nie będę oglądał filmu w domu, chcę go zobaczyć dopiero w kinie – ze wszystkimi fanami. Nie mogę się doczekać, bo wiem, że Dawid przygotuje coś naprawdę niezwykłego” – komentuje Szymon.
Gdzie będzie można obejrzeć film na dużym ekranie?
- 20 listopada 2026 – Katowice – Kino Kosmos (premiera na festiwalu „Skocz do Kina”)
- 21 listopada 2026 – Katowice – Kino Kosmos (godz. 18:00 i 20:30)
- 24 listopada 2026 – Kraków – Kino Kijów (godz. 18:00)
- 25 listopada 2026 – Rzeszów – Kino Zorza (godz. 18:00)
- 26 listopada 2026 – Warszawa – Kino DK Kadr (godz. 18:00)
- 27 listopada 2026 – Wrocław – Kino Nowe Horyzonty (godz. 18:00 i 20:30)
- 29 listopada 2026 – Racibórz – Kino Bałtyk (godz. 18:00)
- 7 grudnia 2026 – Żory – Kino na Starówce (godz. 18:00)
Bilety na premierę zniknęły w sześć godzin. Organizatorzy dołożyli do puli dodatkowe seanse, a na niektóre z nich zostały już tylko pojedyncze bilety, więc jeśli coś jest jeszcze dostępne – nie warto zwlekać. Jeśli chcesz poznać prawdziwą historię Szymona Godźka i zobaczyć ją na wielkim ekranie, sprawdź szczegóły na stronie: https://www.szymongodziek.xyz/film