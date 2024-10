Robin Goomes wygrywa pierwsze zawody Red Bull Rampage Kobiet

"To jeszcze do mnie nie dotarło", opowiadała Robin w pierwszych wywiadach. "To był bardzo długi proces, więc po prostu staram się tym wszystkim cieszyć. Jestem bardzo dumna z mojej ekipy, która dała z siebie wszystko. Zrobiłam to dla nich, dla sportu i dla wszystkich innych zawodniczek, które marzą o wielkiej, międzynarodowej scenie." Do pucharu za pierwsze miejsce, Robin dołożyła jeszcze nagrodę za Best Trick. Można powiedzieć, że wygrała wszystko, co było do wygrania, ale naszym zdaniem w 100% na to zasłużyła!