Red Bull Rampage 2025: Sprawdź listę startową kobiet

Przed nami 19. edycja zawodów Red Bull Rampage! Na najbardziej hardkorowej imprezie sezonu, drugi raz w historii, pojawia się kobiety! Nieustraszone pionierki zmierzą się z legendarnymi klifami i graniami czerwonych kanionów Utah. Wybudują swoje trasy w zupełnie nowym miejscu, a ich finałowe zmagania odbędą się w czwartek, 16 października - dwa dni przed zawodami mężczyzn.

Przypominamy, że na Red Bull Rampage nie można się zapisać. Potencjalna uczestniczka dostaje imienne zaproszenie na imprezę i sama decyduje, czy chce wystartować w tej szalonej imprezie. To niezwykłe wyróżnienie, ale też ogromna presja, na którą nie każdy chce się zdecydować. Lista startowa kobiet jest już dostępna! Przyjrzeliśmy się gronie nieustraszonych zawodniczek i w kilku zdaniach opisaliśmy każdą z nich. To właśnie te riderki tworzą nowy rozdział w historii kobiecego freeride’u – sprawdź najważniejsze informacje o uczestniczkach.

Red Bull Rampage 2024 - Finały Kobiet Grupa nieustraszonych dziewczyn kontra najbardziej hardkorowe trasy rowerowe na ziemi. Zapinajcie pasy, bo będzie się działo!

Camila Noguiera - Argentyna

Camila Noguiera © Red Bull Content Pool

Urodzona na południu Argentyny, Cami Noguiera przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, aby rozwijać swoje freeride'owe umiejętności. Freeride był jej pasją od dziecka, a obecnie stał się pełnowymiarową pracą i sposobem na życie. Każdego dnia ciężko pracuje, aby rozwijać się jako sportowiec i inspirować innych swoją jazdą.

Casey Brown - Kanada

Casey Brown © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

Casey Brown, to prawdziwa legenda kolarstwa grawitacyjnego i jedna z największych orędowniczek obecności kobiet na Red Bull Rampage. W ubiegłym sezonie sięgnęła po trzecie miejsce w pierwszych, historycznych zawodach dla dziewczyn. Uwielbia zarówno techniczne linie i strome ściany, jak i ogromne hopy oraz efektowne dropy. Zainspirowała setki młodych riderek na całym świecie i wielokrotnie podkreślała, że chce przekazać swoją miłość do sportu kolejnym pokoleniom.

Hannah Bergemann - Stany Zjednoczone

Hannah Bergemann © Red Bull

Hannah Bergemann dorastała w Hood River w stanie Oregon, ale obecnie mieszka w Bellingham w stanie Waszyngton. Swoje młode lata spędziła uprawiając sport na świeżym powietrzu, jeżdżąc na nartach i rowerze górskim. Obecnie to właśnie rower stał się jej największą miłością i sposobem na życie. Jej największym celem jest rozwój freeride'u przy jednoczesnym budowaniu społeczności, tworzeniu przestrzeni i byciu dobrym wzorem do naśladowania dla kobiet uprawiających najbardziej ekstremalne odmiany kolarstwa górskiego.

Robin Goomes - Nowa Zelandia

Robin Goomes © Courtesy of Robin Goomes

Robin Goomes, pierwsza w historii mistrzyni Red Bull Rampage, pochodzi z Wysp Chatham w Nowej Zelandii, a obecnie mieszka w Rotorua – prawdziwym rowerowym raju tego kraju. Gdy nie jeździ na rowerze, można ją spotkać pod rozgwieżdżonym niebem, gdzie próbuje nawiązać kontakt z kosmitami.

Vaea Verbeeck - Kanada

Vaea Verbeeck © Courtesy of Vaea Verbeeck

Kanadyjka Vaea Verbeeck to samozwańcza entuzjastka wszystkich odmian kolarstwa górskiego, zawsze gotowa podjąć się nawet najbardziej szalonych wyzwań. Przez dekadę startowała w Pucharze Świata w zjeździe, a na swoim koncie ma również kilka tytułów mistrzowskich zdobytych w różnych dyscyplinach Crankworx. Teraz staje do rywalizacji o podium w Red Bull Rampage.

Vinny Armstrong - Nowa Zelandia

Vinny Armstrong © Hanna Retz/Red Bull Content Pool

Urodzona i wychowana w Nowej Zelandii Vinny Armstong jeździ na rowerze górskim od czwartego roku życia. Zawsze skłaniała się ku freeride'owi, a dzięki Red Bull Rampage, w końcu ma przestrzeń na to, by pokazać swoje prawdziwe umiejętności. Niezależnie od tego, czy jest na zawodach, na których walczy o tytuł królowej whipów, jeździ na imprezie Big Air Freeride, czy pracuje nad projektem filmowym, chce, aby jej styl mówił sam za siebie i inspirował innych.

Georgia Astle - Kanada

Georgia Astle © Courtesy of Georgia Astle

Georgia Astle dorastała w słynnym Whistler w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie. Okazał się jednak, że legendarny bike park odkryła dopiero w wieku 16 lat. Na szczęście natychmiast uzależniła się od jazdy na rowerze i od tamtej chwili ścigała się w downhillu i enduro, aż w końcu ostatecznie odnalazła swoje freeride'owe powołanie. W ubiegłorocznym debiucie w Red Bull Rampage zdobyła drugie miejsce, więc wszyscy podejrzewają, że w tym roku również będzie piekielnie groźna!

Chelsea Kimball - Stany Zjednoczone

Chelsea Kimball © Red Bull

Pochodząca z Mesa w Arizonie Chelsea Kimball uwielbia kolarstwo górskie i twierdzi, że dało jej ono wszystko, czego mogła zapragnąć. Jest znana z przekraczania granic i "praktycznej" weryfikacji tego, co kobiety mogą zrobić na rowerze. Świetnie radzi sobie na imprezach typu Big Air, a jej nienaganna technika sprawia, że będzie piekielnie groźna na tegorocznym Red Bull Rampage!

CJ Selig - Stany Zjednoczone

CJ Selig © Red Bull

Jej przyjaciel i zdobywca medali na Red Bull Rampage, Szymon Godziek opisał ją tak: "CJ nieustannie przesuwa własne granice jako zawodniczka. Jest pewna siebie nawet na największych przeszkodach. Duże loty to dla niej chleb powszedni, a w tym roku planuje połączyć właściwe nastawienie i trening, by nawiązać walkę o medale na Red Bull Rampage.”

Harriet Burbidge-Smith - Australia

Harriet Burbidge-Smith © Nick Waygood / Red Bull Content Pool

Znana również jako Haz, Harriet Burbidge-Smith jest australijską freeriderką i zawodniczką slopestyle z mocnymi podstawami w wyścigach BMX i MTB. Urodzona w Canberze w Australii, spędza większość roku podróżując na imprezy i projekty filmowe, a poza sezonem trenuje w zróżnicowanym krajobrazie Nowej Zelandii.

Janelle Soukop - Stany Zjednoczone

Janelle Soukup © Red Bull

Janelle Soukup to 19-letnia freeriderka z Centennial w Kolorado, obecnie studiująca inżynierię mechaniczną. Nawet przy pełnym obciążeniu zajęciami, wciąż znajduje czas na rozwijanie swojej jazdy, jednocześnie dobrze się bawiąc i korzystając z możliwości jakie daje jazda na rowerze!

Kirsten Van Horne - Kanada

Kirsten Van Horne © Red Bull

Kirsten Horne to 23-letnia freeriderka z Nelson, w Kanadzie. Od 7 lat jazda na rowerze jest jej "pełnowymiarowym" zajęciem, a progres, który zalicza z sezonu na sezon sprawił, że wylądowała na liście startowej, najbardziej hardkorowych zawodów rowerowych na świecie!