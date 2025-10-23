Podsumowujemy Red Bull Rampage kobiet z Natalią Budner

Emocje powoli opadają, więc pora na małe podsumowania. Tegoroczny Red Bull Rampage został podzielony na dwa dni, w których osobno rywalizowały Panie i Panowie. Obie imprezy wzbudziły sporo kontrowersji, dlatego chcielibyśmy rozwiać wątpliwości, konsultując tematy z ekspertami. W przypadku rywalizacji mężczyzn będziemy polegać na opinii samego Szymona Godźka , a jeśli chodzi o Panie – rywalizację omówimy z Natalią Budner . Jedną z najlepszych riderek w Polsce, która już drugi raz wylądowała w Utah, by zmierzyć się z lokalnym terenem i szalonymi trasami.

Zobacz powtórkę Red Bull Rampage Kobiet już teraz:

Maciej Świerz: Natalia, pierwsze i najważniejsze pytanie: Czy oglądanie tych zawodów na żywo zmienia perspektywę?

Natalia Budner: Zdecydowanie zmienia perspektywę. Dwa lata temu i wcześniej każde zawody oglądałam z kanapy na Red Bull TV. Każdy przejazd wyglądał kozacko, ale wydawało mi się, że żadna z przeszkód nie była jakaś bardzo hardcore’owa. Niby wszystko było duże, ale bez przesady. No i potem przylatujesz na pustynię do Utah i następuje zderzenie z rzeczywistością. To jest coś zupełnie innego. Wszystko jest jakieś sto razy większe i trudniejsze, niż wydaje ci się w trakcie oglądania transmisji na ekranie telewizora. To jest hardcore. Ja naprawdę zrozumiałam, że są to jedne z najtrudniejszych zawodów na świecie. Myślę, że zarówno Red Bull Rampage, jak i Red Bull Hardline to dwa wydarzenia, które przekraczają jakąkolwiek dostępną skalę.

Jak ważne jest dla ciebie to, że dziewczyny mają swoje zawody w Utah?

To, że dziewczyny mogą rywalizować w Red Bull Rampage, jest dla mnie mega ważne. Tak naprawdę to spełnienie moich dziecięcych marzeń, gdy zaczynałam jeździć na rowerze. To było pewnie 13–14 lat temu. Gdy wchodzi się w ten świat, pierwsze wiadomości, które docierają do człowieka z rowerowego środowiska, zazwyczaj mają związek właśnie z tym, co dzieje się na Red Bull Rampage. Im głębiej wchodzi się w ten sport, tym lepiej zaczyna się rozumieć, jak bardzo szalone są to zawody. Zastanawiałam się, kiedy kobiety wezmą udział, i od zawsze wierzyłam, że ten moment w końcu nadejdzie. Jaram się, że powstał projekt Formation, że dziewczyny mocno walczyły o swoje prawo do startu i ostatecznie mogły po prostu wystartować w zawodach. Widać, jak niesamowicie rozwinął się poziom zawodniczek nawet na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy – po tym, jak odbył się pierwszy, historyczny Red Bull Rampage kobiet.

Strefa, na której startowały w zeszłym roku, nie do końca umożliwiła dziewczynom zaprezentowanie realnego poziomu. W tym sezonie, na większej i szerszej strefie, miały o wiele więcej przestrzeni i przeszkód, na których mogły się wykazać. Jak to się skończyło? Dziewczyny pokazały mega poziom. Przeszkody były większe, przejazdy jeszcze mocniejsze – więc co więcej można powiedzieć? Let Them Ride!

1 min Robin Goomes ląduje pierwszego flipa na Red Bull Formation To prawdziwy przełom! Zawodniczka z Nowej Zelandii Robin Goomes ląduje pierwszego flipa na imprezie Red Bull Formation!

Chodząc po strefie, widziałaś jakąś linię, która mogłaby Ci „spasować”?

Tak, przechadzając się po strefie, zastanawiałam się, którą z linii mogłabym spróbować zaatakować, i myślę, że byłaby to trasa Robin. Jest to mega ciekawa linia, która w pierwszej startowej sekcji jest bardziej techniczna, a później pojawiają się naprawdę fajne hopy. Jest spory drop, ale nie jest tak gigantyczny jak słynny “El Presidente”. Na przykład na ten moment “El Presidente” jeszcze na pewno nie dałabym rady skoczyć, bo nie mam takiego doświadczenia, ale po dwóch pierwszych tripach do Utah czułabym się już na siłach, żeby spróbować zaatakować linię Robin.

Jak ci się podobał przejazd Robin? Słusznie zwyciężyła?

Robin wygrała bardzo słusznie. Zastanawiałam się długo nad przejazdami Robin i Hanny, bo miały między sobą minimalną różnicę. Hannah rzeczywiście miała trudniejsze technicznie fragmenty swojego zjazdu, ale jednak Robin wykręciła o wiele więcej sztuczek. No i też nie widać tego z perspektywy kamery, ale trasa Robin w miejscu, w którym robiła flipa czy suicide nohandery, była bardzo wąska – po jednej stronie miała przepaść. Nie widać tego na ekranie telewizora, ale to wszystko było bardzo trudne technicznie. No i, jak mówiłam, do tego wszystkiego dorzuciła jeszcze sztuczki. Uważam, że zdecydowanie dobrze, że wygrała. Pokazała trochę więcej.

Robin Goomes, Hannah Bergemann i Georgia Astle na podium Red Bull Rampage © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Przejazd Hanny też mi się podobał. Jej trasa była bardzo spektakularna. Super też, że Vea, która odniosła kontuzję, udostępniła jej fragment swojej trasy. Widać takie “sisterhood” wśród dziewczyn. Fajnie, że nadal się ziomkują, zamiast kopać pod sobą dołki.

Tak naprawdę jeszcze przed zawodami obstawiałam, że dwie dziewczyny mogą wygrać. Pierwszą z nich była Chelsea, która niestety zaliczyła kontuzję w treningach i nie wystartowała. Bardzo szkoda, bo jej linia mocno różniła się od tras reszty dziewczyn i mogła sporo namieszać. Drugą zawodniczką była właśnie Robin, bo już na pierwszej edycji pozamiatała wszystkich sztuczkami. Wszyscy dobrze wiemy, że ma ich w swoim portfolio najwięcej – jest królową Crankworx, więc było to poniekąd oczywiste.

Które przejazdy, poza tym Robin, przypadły ci do gustu?

Jeśli chodzi o pozostałe przejazdy, to naprawdę piorunujące wrażenie zrobił na mnie moment, w którym Cami skoczyła El Presidente. To był drop, którego próbowały również inne dziewczyny, ale to ona odblokowała go na zawodach. Pokazała, że jest szaloną latynoską z gigantycznymi cojones. Uwielbiam też oglądać, jak jeździ Vini Armstrong – ma nieprawdopodobny luz i styl na rowerze. Jak się na nią patrzy, to wszystkie te przeszkody wyglądają, jakby były po prostu łatwe. To dlatego, że ma tak świetny styl i doskonale radzi sobie ze stresem. Momentami wygląda tak, jakby zupełnie jej to wszystko nie ruszało.

Jesteś w Utah drugi rok z rzędu – czy mamy się spodziewać walki o dziką kartę?

Jesteśmy tutaj drugi raz. W zeszłym roku przyjechałam sprawdzić, czy dałabym radę wystartować, no i wtedy pustynia tak naprawdę mnie zjadła. Wydawało mi się, że potrafię dobrze jeździć, ale gdy przyjechałam do Utah, cały ten skill jakby wyparował. Mega się przestraszyłam, ale postawiłam sobie jasne cele i wyciągnęłam z tego wszystkiego wnioski. Postanowiłam wrócić – i już pierwszego dnia na rowerze zrobiłam o wiele więcej niż przez cały poprzedni, dwutygodniowy pobyt.

Wydaje mi się, że to jest metoda na to miejsce i będę z nim walczyć. Pojawię się na tych zawodach. Wjadę na listę startową. Jak nie drzwiami, to oknem!