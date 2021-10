Red Bull Rampage 2021: Lista Startowa

To będzie najbardziej niezwykły Red Bull Rampage w historii! Co? Przed ostatnimi zawodami też tak mówiliśmy? No tak, to prawda, ale przecież z każdym kolejnym sezonem, trasy, rowery i sami zawodnicy, rozwijają się w tak niesamowitym tempie, że szalone zawody, wskakują na zupełnie nowy poziom.

W tym roku w Utah wylądowało 15 najlepszych freeriderów z całego świata. Jeśli jeszcze o tym nie słyszeliście, to musimy się pochwalić, że wśród nieustraszonych śmiałków, znalazł się reprezentujący Polskę Szymon Godziek . "Szaman" jest już po naprawdę konkretnych treningach i z tego co nam powiedział, na swojej linii czuje się bardzo pewnie. Wjeździł się w rower, oblatał wszystkie przeszkody i wyczuł prędkość na hopy. Innymi słowy - jest gotowy do walki o czołowe lokaty na najbardziej hardkorowych zawodach tego sezonu!

ALE! W kolejce do podium, poza Szymonem ustawiła się bardzo konkretna grupa riderów. Niestety w trakcie treningów, kontuzję zaliczyli Andreu Lacondeguy , Carson Storch i Brage Vestavik , którzy nie wezmą udziału w zawodach. Na starcie poza "Szamanem" stanie 11 zawodników. Oto pełna lista startowa:

1. Tyler McCaul

Tyler McCaul jest bez dwóch zdań jednym z najbardziej doświadczonych riderów w stawce. Kilka lat temu Amerykanin przeprowadził się nawet do Utah, by w najbardziej wymagajacym terenie rozwijać swoje freeride'owe umiejętności. Znany jest z trików inspirowanych freeestyle BMX-em i naprawdę konkretnych dropów. Co ciekawe, w tym roku jego linia przeplata się z linią Szymona Godźka.

Tyler McCaul w akcji © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

2. Brandon Semenuk

Brandon Semenuk to żywa legenda sportu. Ten gość wygrał w swoim życiu wszystko co było do wygrania i po kilkunastu latach na najwyższych obrotach przeszedł na zawodniczą emeryturę. To znaczy prawie przeszedł, bo Red Bull Rampage, to jedyne zawody, których po prostu nie umiał odpuścić.

Brandon to jedyny zawodnik, który zwyciężył w trzech edycjach tych szalonych zawodów. Wyróżnia się niesamowitą precyzją i idealną rowerową stylówką. W trakcie tegorocznych zawodów, jako jedyny rider w stawce, będzie próbował pokonać swoją trasę, na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem. Czy zobaczymy pierwszego w historii flipwhipa na Red Bull Rampage? Przekonamy się już niebawem!

Brandon Semenuk - Zwycięski przejazd na Red Bull Rampage 2019

3. Cam Zink

Jeśli ktoś poza Szymonem Godźkiem ma wpaść na jakiś postrzelony pomysł to będzie to właśnie Cameron Zink . Ten gość jest specjalistą od najgrubszych akcji, takich jak trójki i backflipy z olbrzymich dropów. Jego dewiza, to "Go big, or go home!" Wielokrotnie stawał na podium zawodów i zdobywał nagrodę "Best Trick" przyznawaną za wykonanie najbardziej niezwykłego triku.

W tym roku dzień przed zawodami Cam zaliczył konkretną glebę przy odblokowywaniu dropa i mocno obił całą klatkę piersiową, ale na szczęście lekarz nie dał mu wyraźnego "czerwonego światła", więc będzie próbował walczyć o dobry wynik.

Cam Zink - Backflip © John Gibson/Red Bull Content Pool

4. Reed Boggs

Redd Boggs to lokales, który na Red Bull Rampage, czuje się jak w domu. Amerykanin przeprowadził się do Utah z Clevland, by realizować swoje freeride'owe marzenia. Znany z kreatywnego stylu i dość nieoczywistego wyboru swoich linii zawodnik będzie w tym roku walczył o miejsce w pierwszej dziesiątce. To jego trzeci start w freeride'owych igrzyskach. Do tej pory, kończył zawody na 11-tej i 13-tej pozycji.

Reed Boggs w stylowym locie © Garth Milan/Red Bull Content Pool

5. Tom van Steenbergen

Nieustraszony, niezniszczalny, niesamowicie stylowy. Tak, w telegraficznym skrócie można opisać Toma van Steenbergena , który nie przestaje nas zadziwiać swoimi zwariowanymi pomysłami. Gdy w 2020 roku zaliczył fatalny upadek na olbrzymiej hopie zbudowanej nad drogą, wszyscy myśleli, że nie wróci już do jazdy na rowerze. Po kilku miesiącach Steenbergen nie tylko stanął na nogi, ale dosłownie wskoczył na rower mocniejszy i szybszy niż kiedykolwiek. W poprzednich odsłonach Red Bull Rampage, zawodnik jeden raz stanął na podium (2019), więc z całą pewnością nie może się doczekać kolejnej szansy na walkę o czołowe lokaty!

Van Steenbergen i szalony flip z płaskiego dropa © Peter Morning / Red Bull Content Pool

6. Szymon Godziek

Szymon jest w tym roku w życiowej formie. Dwukrotnie stanął na podium zawodów slopestyle'owych i pojawił się na prawie wszystkich imprezach z cyklu Fest Series. Doskonale czuje mały rower, na którym odblokował kilka nowych sztuczek, a duża freeride'owa maszyna nie sprawia mu już żadnych problemów.

Linia "Szamana" będzie się w tym roku składać z kilku części. Przejazd rozpocznie od technicznej sekcji po grani i niemal pionowych ścianach, z których płynnie przeleci na olbrzymiego dropa. 360-tka i jesteśmy w domu. To znaczy prawie, bo na drodze do mety jest jeszcze kilka "niewielkich" (jak na rampage) przeszkód i wielka hopa, na której prawdopodobnie pojawi się wyciągnięty superman. Przejazd na medal? Co to za pytanie! Jasne, że tak!

Bei Szymon Godziek dreht sich alles um die Tricks. © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

7. Thomas Genon

To bez dwóch zdań najbardziej stylowy zawodnik w stawce. Poza niesamowitą stylówką i naprawdę konkretnym wachlarzem trików " Tommy G ", może się też pochwalić bardzo konkretnymi umiejętnościami zjazdowymi. W tym roku Belg zadebiutował w imprezie Red Bull Hardline i tym samym stał się pierwszym slopestyle'owcem, który wziął udział w najbardziej hardkorowych zawodach zjazdowych na świecie. Dwukrotnie stawał na podium Red Bull Rampage udowadniając, że jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, może nawiązać walkę z najlepszymi, najbardziej doświadczonymi freeriderami.

Thomas Genon to najbardziej stylowy zawodnik w stawce! © Garth Milan

8. Ethan Nell

Ethan Nell urodził się i wychował w Utah, zaledwie kilka kilometrów od miejsca, w którym odbywają się legendarne zawody. Nie wiemy ile w tym prawdy, ale podobno nauczył się jeździć na rowerze zanim nauczył się chodzić. Gdy tylko zapanował nad rowerem złapał za motocykl i zaczął oswajać się z prędkością i jeszcze większymi przeszkodami. Lata treningów przełożyły się na wyniki. W wieku zaledwie 24 lat Ethan ma na swoim koncie dwa medalowe występy na Red Bull Rampage.

Czy Ethan zaliczy kolejny udany występ i trzeci raz wskoczy na podium? © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

9. Vinny Tupin

Jazda tego ridera mówi sama za siebie. Vincent Tupin to francuski zawodnik, który swoje freeride'owe umiejętności rozwijał na imprezach z cyklu Fest Series. Dzięki swojej stylówce "Vinny" jest angażowany we wszystkie najbardziej kozackie projekty filmowe. W poprzedniej edycji zawodów zaliczył udany start i wylądował w pierwszej dziesiątce. Możemy się po nim spodziewać płynnej, szybkiej jazdy i bardzo stylowych whipów.

Vincent Tupin nie boi się naprawdę konkretnych przeszkód © Garth Milan/Red Bull Content Pool

10. Kurt Sorge

Ten gość może w tym roku namieszać. Strefa, na której rozgrywane są zawody, była już wcześniej rozkopane przez zawodników w latach 2016 i 2017. Właśnie wtedy Kurt Sorge zaliczył bardzo udane występy i w sezonie 2017, drugi raz w karierze, wygrał szalone zawody. Od jego debiutu w zawodach Red Bull Rampage minęło 13 lat. To bez dwóch zdań jeden z najbardziej doświadczonych zawodników, który wie jak przygotować swoją trasę, tak by zrobiła wrażenie na ekipie sędziowskiej.

Gelingt es Kurt Sorge Rampage ein viertes Mal zu gewinnen? © Peter Morning/Red Bull Content Pool

11. Jaxson Riddle

Ten chłopak to przyszłość freeride'u. Jaxson to najmłodszy zawodnik w stawce, który na rowerze freeride'owym jeździ od zaledwie pięciu lat. Lokales z Utah dostał zaproszenie na imprezę za swoje niezwykłe osiągnięcia i wszystko wskazuje na to, że już w tym roku zapracuje na wjazdówkę, na kolejne zawody. Mimo bardzo młodego wieku, Riddle wyróżnia się bardzo oldschoolową stylówką i często wrzuca do swoich przejazdów triki, które ostatni raz na Rampage, oglądaliśmy 10 albo nawet 15 lat temu.

Jaxson Riddle i tryb "pełnej wysyłki" © Pater Jamison

12. Kyle Strait

Jest tylko jeden zawodnik, który brał udział we wszystkich piętnastu edycjach zawodów Red Bull Rampage - Kyle Strait . To jeden z riderów, którzy wynaleźli rowerowy freeride i przez lata wyznaczali kierunek rozwoju tego niezwykłego sportu. To, że brał udział w każdej imprezie, świadczy o jego niesamowitej wszechstronności i powtarzalności. Doskonale waży ryzyko i zna swoje możliwości. Na poprzedniej edycji współpracował z Szymonem Godźkiem przy budowie olbrzymiego dropa, więc możemy się spodziewać, że w tym roku również wrzuci do swojego przejazdu, jakąś naprawdę szaloną przeszkodę.

Kyle Strait - suicide no hander © Christian Pondella/Red Bull Content Pool