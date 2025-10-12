W tym artykule 1 Red Bull Rampage 2025 - lista startowa mężczyzn

Rowerowy internet dosłownie kipi od nowych informacji napływających do nas z Utah. Nic dziwnego – do zawodów Red Bull Rampage pozostało dosłownie kilka dni. Największe rowerowe święto zostało podzielone na dwa dni i odbędzie się 16 października (kobiety) oraz 18 października (mężczyźni). W zawodach wystartuje nasz lokalny as przestworzy, jedyny rowerzysta w „Polskim Programie Kosmicznym” – Szymon „Szaman” Godziek ! Apetyt na zwycięstwo jest ogromny, a z informacji, które docierają do nas z Utah, wynika, że reprezentant Polski jest w doskonałej formie. Czy w tym roku dołoży pierwszy złoty medal do swojej kolekcji? Okaże się już niebawem!

Zanim jednak na dobre wylądujemy w Utah, musimy w kilku słowach opowiedzieć o głównych bohaterach całego widowiska. W końcu nie każdy ma w sobie tyle ja... Odwagi, by wziąć udział w tak szalonej imprezie. Tych 18 śmiałków podjęło to wyzwanie, więc zdecydowanie należy im się za to ogromny szacunek!

Cam Zink - Stany Zjednoczone

Cam Zink © Red Bull

Cam Zink to jeden z najbardziej doświadczonych zawodników tegorocznego Red Bull Rampage. Ma na koncie dwa zwycięstwa, a jeśli wpadnie mu do głowy jakiś szalony pomysł, można być pewnym, że powalczy o trzecie! Zink miał styczność z wszystkimi odmianami kolarstwa górskiego, odnosząc sukcesy w slopestyle’u, speed & style oraz bijąc liczne rekordy świata. Ojciec dwójki dzieci i założyciel organizacji non-profit Sensus RAD Trails, a także marek Sensus Grips i Zink Bikes, powraca na Rampage 2025 z jasnym celem – zdobyć trzecie zwycięstwo.

Tom Van Steenbergen - Kanada

Tom van Steenbergen © Paris Gore/Red Bull Content Pool

Tom Van Steenbergen, mieszkający w Vernon w Kolumbii Brytyjskiej, ma ponad 10 lat doświadczenia w freeride’zie – i uwierz nam na słowo, ma na to papiery! Zaczynał od jazdy na BMX-ie i wyścigów downhillowych, a z czasem zmienił kierunek kariery, całkowicie poświęcając się freeride’owi. Uwielbia przesuwać granice tego, co możliwe na dwóch kołach, a Red Bull Rampage to idealne miejsce do podejmowania właśnie takich wyzwań. Po zajęciu czwartego miejsca w 2024 roku wraca, by powalczyć o podium.

Carson Storch - Stany Zjednoczone

Carson Storch © Catherine Aeppel/Red Bull Content Pool

Urodzony i wychowany w Bend w stanie Oregon, Carson Storch po ukończeniu szkoły średniej uczynił z kolarstwa górskiego swoją pasję i sposób na życie. Jego największe osiągnięcie, to trzecie miejsce w Red Bull Rampage 2023. Słynie z wykonywania perfekcyjnych 360-tek na płaskich dropach, które na pewno będzie chciał zaprezentować również w tym roku!

Talus Turk - Stany Zjednoczone

Talus Turk © Red Bull

Talus Turk to przedstawiciel nowego pokolenia freeriderów. Niejednokrotnie zaskakiwał kreatywnym podejściem i nieszablonowym stylem jazdy. Dlaczego zdecydował się na start w Red Bull Rampage? Jak sam mówi, jest podekscytowany „rzucaniem się w przepaść z kolejnych klifów na pustyni w Utah”. Warto mieć tego zawodnika na oku – choć nie ma jeszcze dużego doświadczenia, z pewnością ma pomysł na to, jak zabłysnąć przed sędziami!

Emil Johansson - Szwecja

Emil Johansson podczas Red Bull Rampage © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Czy to właśnie on okaże się czarnym koniem tegorocznych zawodów? Przekonamy się o tym dopiero wtedy, gdy Emil Johansson ruszy na trasę i zaprezentuje swój przejazd. Podejrzewamy jednak, że to właśnie on „przejmie pałeczkę” po nieobecnym w tym roku Brandonie Semenuku. Slopestyle’owy arcymistrz, jeden z najbardziej stylowych zawodników na świecie i największy rywal Dawida Godźka – w Utah rzuci wyzwanie starszemu z rowerowych braci!

Bienvenido Aguado - Hiszpania

Bienvenido Aguado © Red Bull

Hiszpańska krew i temperament w pełnej krasie. Bienve to specjalista od najbardziej szalonych pomysłów. Gdybyśmy mieli obstawiać, kto w tym roku zbuduje największą i najbardziej spektakularną skocznię w strefie Red Bull Rampage, bez wahania postawilibyśmy właśnie na niego. W sezonie 2023 zgarnął nagrody Best Trick Award i People’s Choice Award za ogromnego frontflipa wykonanego nad canyon gapem.

Adolf Silva - Hiszpania

Adolf Silva © Red Bull

Pseudonim „Loco” nie wziął się znikąd – dajemy słowo! Adolf to freerider z prawdziwego zdarzenia, który wielokrotnie podkreślał, że Red Bull Rampage to jedyne zawody umożliwiające mu realizację własnej wizji kolarstwa górskiego. Znany z jazdy zgodnej z zasadą „wszystko albo nic” – albo kończy przejazd z doskonałym wynikiem, albo zalicza mniej lub bardziej spektakularne dachowanie.

Luke Whitlock - Stany Zjednoczone

Luke Whitlock © Red Bull

Urodzony i wychowany w Reno w stanie Nevada, Luke Whitlock spędza każdy dzień na budowaniu nowych tras lub treningach na rowerze. Do Red Bull Rampage chce wnieść oldschoolowe podejście, koncentrując się na surowym, stromym i mniej wypielęgnowanym terenie. Jednocześnie planuje zwiększyć skalę przeszkód, wykorzystać najbardziej eksponowane fragmenty trasy i dorzucić do swojego przejazdu najbardziej hardkorowe triki.

Reed Boggs - Stany Zjednoczone

Reed Boggs © Red Bull

Tak bardzo chciał zostać profesjonalnym freeriderem, że po prostu przeprowadził się do Utah. Na miejscu buduje nowe linie, trenuje i jeździ w mocno eksponowanym terenie. Dzięki temu ma lekką przewagę nad rywalami – nawet najlepsi zawodnicy muszą odpowiednio „przestawić głowę” i przyzwyczaić się do ekstremalnych warunków panujących na amerykańskiej pustyni. Jeździ płynnie, precyzyjnie i doskonale waży ryzyko – w nadchodzących zawodach może być naprawdę groźnym przeciwnikiem!

Szymon Godziek - Polska

Szymon Godziek © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool

Szymon Godziek , proszę Państwa! Nie ma się co czarować – to zdecydowanie jeden z faworytów tegorocznych zawodów. Ma ogromne doświadczenie, jest w świetnej formie, a na miejscu wspiera go dwóch sprawdzonych kopaczy. W ubiegłym sezonie powtórzył swój największy sukces, zdobywając drugi srebrny medal, ale w tym roku poleciał do Utah z jednym, bardzo konkretnym celem: „Puchar musi być nasz!”

Thomas Genon - Belgia

Thomas Genon © Courtesy of Thomas Genon

Pochodzący z południowej Belgii Thomas Genon będzie jednym z głównych rywali Szymona Godźka. Aż 11 razy startował w zawodach Red Bull Rampage, ale wszyscy zgodnie twierdzą, że to właśnie teraz odblokował swój największy potencjał. Były mistrz slopestyle’u, obecnie skupia się na projektach filmowych, rozwijaniu swojego freeride’owego portfolio i oczywiście – startach w Red Bull Rampage!

Tom Isted - Wielka Brytania

Tom Isted © Red Bull

Pochodzący z Kornwalii na południu Anglii Tom Isted rozpoczął swoją sportową karierę od startów w zawodach slopestyle’owych, ale po swoim pierwszym występie w Red Bull Rampage zakochał się w możliwościach, jakie daje freeride. Po ekscytującym debiucie w 2024 roku wraca w tym sezonie, by powalczyć o miejsce na podium.

Aiden Parish - Stany Zjednoczone

Aiden Parish © Red Bull

Lokales. Pochodzący z Utah Aiden Parish dorastał ścigając się na BMX-ach, następnie wylądował na rowerze zjazdowym, a ostatecznie odpuścił jazdę na czas i przerzucił się na budowanie ogromnych przeszkód i rozwijanie lokalnej społeczności freeride'owej. Teraz jest gotowy pokazać, na co go stać na najbardziej hardkorowych zawodach rowerowych na świecie!

Dylan Stark - Stany Zjednoczone

Dylan Stark © Red Bull

Wszystko zaczęło się od jazdy na BMX'ie i trzeba przyznać, że Dylan Stark do tej pory próbuje przemycać trochę ulicznej stylówki do swoich freeride'owych przejazdów. W dużym rowerze zakochał się po tym, jak Brandon Semenuk , podarował mu jeden ze swoich rowerów. W przypadku tego Pana jedno jest pewne: jego start na pewno zaskoczy wszystkich!

Finley Kirchenmann - Stany Zjednoczone

Finley Kirchenmann © Red Bull

Finley Kirchenmann to kolejny z reprezentantów nowego pokolenia freeriderów. Specjalista od latania na wielkich hopach, w Utah będzie musiał poradzić sobie też na technicznych, pionowych ścianach! Zajął czwarte miejsce na pierwszych w historii zawodach Natural Selection, które początkiem tego sezonu odbywały się w Nowej Zelandii.

Hayden Zablonty - Kanada

Hayden Zablotny © Red Bull

Debiutant Red Bull Rampage, Hayden Zablonty, przyznaje, że udział w tych zawodach był jego celem od wielu lat. W ostatnich sezonach jego życie kręciło się wokół freeride’u, budowania nowych tras oraz poszukiwania miejsc, w których mógłby rozwijać swoje umiejętności. Podejrzewamy, że w Utah będzie chciał zaskoczyć nie tylko rywali, lecz także sędziów i kibiców!

Jaxson Riddle - Stany Zjednoczone

Jaxson Riddle © Ian Hylands / Red Bull Content Pool

Jeden z najbardziej pozytywnych zawodników w całej stawce. Zawsze uśmiechnięty, uwielbia zaskakiwać kreatywnym podejściem i oldschoolowymi trikami, które – choć często oceniane niżej przez sędziów – są uwielbiane przez jego fanów i kibiców. Dorastał w Utah, więc jazda po eksponowanym terenie i technicznych trasach zdecydowanie nie jest mu obca. Już nie możemy się doczekać jego przejazdu!

Tomas Lemoine - Francja

Tomas Lemoine © Red Bull

Czy jego przejazd okaże się największym zaskoczeniem tegorocznej edycji Red Bull Rampage? Prawdopodobnie tak. 36-krotny medalista różnych konkurencji na festiwalach Crankworx World Tour, specjalista od slopestyle’u oraz raper z setkami tysięcy odtworzeń na Spotify, teraz wkracza w świat freeride’u. To zapowiada się naprawdę spektakularnie!