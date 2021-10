Red Bull Rampage 2021: Jak i kiedy kibicować Szymonowi Godźkowi?

to najbardziej hardkorowe zawody rowerowe na świecie, bo podkreślaliśmy to w każdym tekście, opisującym te niezwykłe zawody. Tym razem, zamiast wymyślać kolejne synonimy dla słów szalony, niesamowity, czy postrzelony, po prostu podamy wam kilka cyferek, które powinny wyjaśnić, o co tak naprawdę chodzi w zawodach.

W trakcie zawodów, 15 najlepszych freeriderów z całego świata, (w tym roku 14, ponieważ Andreu Lacondeguy odniósł kontuzję w trakcje treningów) ma do dyspozycji dwa przejazdy. Każda próba jest oceniana przez ekipę sędziowską pod kątem płynności, kreatywności i poziomu trudności wykonywanych trików. Do tego wszystkiego dochodzi jeszcze aspekt związany z trasą, którą zawodnicy budują przez 10 dni przed startem szalonego eventu.

Znaczenie ma tylko nota uzyskana w lepszym przejeździe, a sędziowie zdają się działać zgodnie z prostymi wytycznymi: Im stromiej - tym lepiej. Wielkie dropy* (czym jest drop omówimy później), to w zasadzie punkt obowiązkowy każdego przejazdu. Skoki nad kanionami i jazda granią tuż obok przepaści? Zawsze w cenie. Zobaczcie film, w którym Nicholi Rogatkin opowie wam co nieco o matematyce stojącej za tymi niesamowitymi zawodami!

W sezonie 2018 Szymon zaczął coraz poważniej przymierzać się do dużego, freeride'owego roweru. Pojawiły się pierwsze zaproszenia na Fest Series (imprezy na których zawodnicy latają na największych na świecie skoczniach) i upragniona wjazdówka na Red Bull Rampage. W sezonie 2018 Szaman pojawił się w Utah z zupełnie innym nastawieniem. Jechał pewnie, a do swojego przejazdu wrzucił kilka naprawdę konkretnych sztuczek. Swoim przejazdem wywalczył sobie miejsce w pierwszej dziesiątce i tym samym zakwalifikował się do następnych zawodów, które miały się odbyć w kolejnym sezonie.

To klasyczne salto w tył wykonane na rowerze. Trik względnie prosty, ale bardzo efektowny. Jest duża szansa, że ktoś wykona go nad jakąś przepaścią. (bo w sumie czemu nie)

W przypadku tego triku, rider "wykopuje rower", trzymając go za kierownicę, tak by ten obrócił się wokół własnej osi i wrócił na swoje miejsce.

