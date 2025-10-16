Red Bull Rampage 2025 – nowy rozkład jazdy i informacje o transmisjach

Rowery
Gdyby brakowało Wam emocji i niespodzianek w związku ze zbliżającym się Red Bull Rampage, to w tym roku kolejną atrakcję postanowiła zapewnić nam… pogoda! Dziesięciodniowe okno zaplanowane na budowę i przygotowanie tras, treningi oraz same zawody całkowicie poprzestawiały opady deszczu, które w tym regionie Stanów Zjednoczonych zdarzają się mniej więcej tak często, jak na Saharze. Zawodnicy żartobliwie zmienili nawet nazwę tegorocznej edycji na Red Bull „Rainpage” (ang. rain – deszcz), a organizatorom, kibicom i samym uczestnikom nie pozostało nic innego, jak dopasować się do nowych realiów i wynikającego z nich rozkładu jazdy:
Transmisja kobiet – nowy termin: piątek, 18:30 czasu polskiego
Dziewczyny są już prawie gotowe do akcji, ale żeby zadbać o ich bezpieczeństwo, organizatorzy postanowili wydłużyć treningi o jeden dzień, ponieważ przez mocno niespodziewane opady deszczu dwa dni jazdy wyleciały z oficjalnego harmonogramu. Przypominamy, że Red Bull Rampage to prawdopodobnie najbardziej wymagające zawody rowerowe na świecie, w trakcie których trzeba nie tylko własnoręcznie zbudować trasę, ale również przetrenować wszystkie jej elementy, a na koniec „spiąć” je w jeden spójny przejazd.
Kobiety rywalizują w Red Bull Rampage dopiero drugi raz w historii imprezy, więc na pewno każdy dodatkowy dzień, w trakcie którego mogą dopracować swoje przeszkody i oblatać nowe hopy, jest tak naprawdę na wagę złota. Organizatorzy imprezy doskonale wiedzą, że w przypadku tak hardkorowych zawodów trzeba dbać o bezpieczeństwo zawodniczek na wszystkie dostępne sposoby, więc wydłużenie treningów jest w tym wypadku co najmniej uzasadnione. Transmisja z rywalizacji kobiet odbędzie się więc w piątek o godzinie 18:30 czasu polskiego. Zawody możesz oglądać na żywo – tylko w Red Bull TV!
Lista startowa Pań:
- Robin Goomes
- Georgia Astle
- Camila Nogueira
- Chelsea Kimball
- CJ Selig
- Hannah Bergemann
- Harriet Burbidge-Smith
- Janelle Soukup
- Kirsten Van Horne
- Vinny Armstrong
Ze względu na kontuzje odniesione w trakcie treningów z rywalizacji wycofały się Vaea Verbeeck i Casey Brown. Dowiedz się więcej o każdej z zawodniczek w osobnym artykule.
Transmisja mężczyzn – niedziela, 18:30
W przypadku panów sprawy wyglądają dokładnie tak samo. Cała procedura startowa zostaje opóźniona o 24 godziny, żeby ekipa 18 najbardziej szalonych riderów na ziemi mogła dobrze „wjeździć się” w swoje 20-metrowe skocznie i kilkunastometrowe dropy. W tym miejscu warto byłoby się zastanowić nad tym, czy rozgrzanie się na takie przeszkody jest rzeczywiście możliwe, ale może nie ma co dorabiać do tego dodatkowej ideologii – po prostu wystarczy cierpliwie czekać na największe święto wszystkich fanów dwóch kółek.
Przypominamy, że na miejscu swoją trasę zbudował już Szymon Godziek. Ostatnie dni miały upłynąć na testowaniu przeszkód i wjeżdżaniu się w poszczególne sekcje, ale zarówno opady deszczu, jak i drobne problemy z amerykańskim jedzeniem mocno namieszały w planach reprezentanta Polski. Czy w takim razie przesunięcie terminu zawodów jest nam na rękę? Wygląda na to, że tak. Z informacji przekazanych nam przez samego Szymona wynika, że wrócił do pełni sił, a pogoda na amerykańskiej pustyni powoli zaczyna się poprawiać. Dar od losu? Szczęśliwy zbieg okoliczności? Wszystko nam jedno – ważne, że po drobnych zawirowaniach wszystko wraca na właściwe tory, a Szymon w pełni sił może wrócić do realizowania swojego planu!
Przypominamy o liście startowej panów, których zdecydowanie warto teraz śledzić na Instagramie:
- Szymon Godziek
- Tom Van Steenbergen
- Thomas Genon
- Carson Storch
- Adolf Silva
- Aiden Parish
- Bienve Aguado Alba
- Cam Zink
- Dylan Stark
- Emil Johansson
- Finley Kirschenmann
- Hayden Zablotny
- Jaxson Riddle
- Luke Whitlock
- Reed Boggs
- Talus Turk
- Tom Isted
- Tomas Lemoine