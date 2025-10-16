Szymon Godziek Rampage 2025
© Christian Pondela
Red Bull Rampage 2025 – nowy rozkład jazdy i informacje o transmisjach

W Utah kolejne zaskoczenia. Tym razem w roli głównej – anomalia pogodowe, które wymusiły na organizatorach korekty w rozkładzie jazdy. Sprawdź najważniejsze informacje i przygotuj się na transmisję.
Autor: Maciej Świerz
Gdyby brakowało Wam emocji i niespodzianek w związku ze zbliżającym się Red Bull Rampage, to w tym roku kolejną atrakcję postanowiła zapewnić nam… pogoda! Dziesięciodniowe okno zaplanowane na budowę i przygotowanie tras, treningi oraz same zawody całkowicie poprzestawiały opady deszczu, które w tym regionie Stanów Zjednoczonych zdarzają się mniej więcej tak często, jak na Saharze. Zawodnicy żartobliwie zmienili nawet nazwę tegorocznej edycji na Red Bull „Rainpage” (ang. rain – deszcz), a organizatorom, kibicom i samym uczestnikom nie pozostało nic innego, jak dopasować się do nowych realiów i wynikającego z nich rozkładu jazdy:

Transmisja kobiet – nowy termin: piątek, 18:30 czasu polskiego

Dziewczyny są już prawie gotowe do akcji, ale żeby zadbać o ich bezpieczeństwo, organizatorzy postanowili wydłużyć treningi o jeden dzień, ponieważ przez mocno niespodziewane opady deszczu dwa dni jazdy wyleciały z oficjalnego harmonogramu. Przypominamy, że Red Bull Rampage to prawdopodobnie najbardziej wymagające zawody rowerowe na świecie, w trakcie których trzeba nie tylko własnoręcznie zbudować trasę, ale również przetrenować wszystkie jej elementy, a na koniec „spiąć” je w jeden spójny przejazd.
Kobiety rywalizują w Red Bull Rampage dopiero drugi raz w historii imprezy, więc na pewno każdy dodatkowy dzień, w trakcie którego mogą dopracować swoje przeszkody i oblatać nowe hopy, jest tak naprawdę na wagę złota. Organizatorzy imprezy doskonale wiedzą, że w przypadku tak hardkorowych zawodów trzeba dbać o bezpieczeństwo zawodniczek na wszystkie dostępne sposoby, więc wydłużenie treningów jest w tym wypadku co najmniej uzasadnione. Transmisja z rywalizacji kobiet odbędzie się więc w piątek o godzinie 18:30 czasu polskiego. Zawody możesz oglądać na żywo – tylko w Red Bull TV!
Hannah Bergemann podczas w akcji

Hannah Bergemann podczas w akcji

© Paris Gore / Red Bull Content Pool

Lista startowa Pań:
  • Robin Goomes
  • Georgia Astle
  • Camila Nogueira
  • Chelsea Kimball
  • CJ Selig
  • Hannah Bergemann
  • Harriet Burbidge-Smith
  • Janelle Soukup
  • Kirsten Van Horne
  • Vinny Armstrong
Ze względu na kontuzje odniesione w trakcie treningów z rywalizacji wycofały się Vaea Verbeeck i Casey Brown. Dowiedz się więcej o każdej z zawodniczek w osobnym artykule.

Transmisja mężczyzn – niedziela, 18:30

W przypadku panów sprawy wyglądają dokładnie tak samo. Cała procedura startowa zostaje opóźniona o 24 godziny, żeby ekipa 18 najbardziej szalonych riderów na ziemi mogła dobrze „wjeździć się” w swoje 20-metrowe skocznie i kilkunastometrowe dropy. W tym miejscu warto byłoby się zastanowić nad tym, czy rozgrzanie się na takie przeszkody jest rzeczywiście możliwe, ale może nie ma co dorabiać do tego dodatkowej ideologii – po prostu wystarczy cierpliwie czekać na największe święto wszystkich fanów dwóch kółek.
Przypominamy, że na miejscu swoją trasę zbudował już Szymon Godziek. Ostatnie dni miały upłynąć na testowaniu przeszkód i wjeżdżaniu się w poszczególne sekcje, ale zarówno opady deszczu, jak i drobne problemy z amerykańskim jedzeniem mocno namieszały w planach reprezentanta Polski. Czy w takim razie przesunięcie terminu zawodów jest nam na rękę? Wygląda na to, że tak. Z informacji przekazanych nam przez samego Szymona wynika, że wrócił do pełni sił, a pogoda na amerykańskiej pustyni powoli zaczyna się poprawiać. Dar od losu? Szczęśliwy zbieg okoliczności? Wszystko nam jedno – ważne, że po drobnych zawirowaniach wszystko wraca na właściwe tory, a Szymon w pełni sił może wrócić do realizowania swojego planu!
Szymon Godziek na Red Bull Rampage 2025

Szymon Godziek na Red Bull Rampage 2025

© Bartek Woliński / Wolisphoto

Przypominamy o liście startowej panów, których zdecydowanie warto teraz śledzić na Instagramie:
  • Szymon Godziek
  • Tom Van Steenbergen
  • Thomas Genon
  • Carson Storch
  • Adolf Silva
  • Aiden Parish
  • Bienve Aguado Alba
  • Cam Zink
  • Dylan Stark
  • Emil Johansson
  • Finley Kirschenmann
  • Hayden Zablotny
  • Jaxson Riddle
  • Luke Whitlock
  • Reed Boggs
  • Talus Turk
  • Tom Isted
  • Tomas Lemoine

