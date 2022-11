W tym miejscu musimy zaznaczyć, że spektakularny przejazd Szymona i historyczny medalowy wynik, wcale nie ułatwił sprawy uczestnikom konkursu. Gdy najlepszy moment zawodów staje się dość oczywisty, a przesłane odpowiedzi wyglądają praktycznie tak samo kluczowa okazuje się pomysłowość, kreatywne podejście oraz nieszablonowe myślenie... Zwycięzcy, których wybraliśmy razem z Szymonem, zauważyli to, co umknęło innym, opisali rzeczywistość w swój własny, niezwykły sposób i zwrócili uwagę na te aspekty zawodów, o których nie pomyśleli inni:

W tym miejscu musimy zaznaczyć, że spektakularny przejazd Szymona i historyczny medalowy wynik, wcale nie ułatwił sprawy uczestnikom konkursu. Gdy najlepszy moment zawodów staje się dość oczywisty, a przesłane odpowiedzi wyglądają praktycznie tak samo kluczowa okazuje się pomysłowość, kreatywne podejście oraz nieszablonowe myślenie... Zwycięzcy, których wybraliśmy razem z Szymonem, zauważyli to, co umknęło innym, opisali rzeczywistość w swój własny, niezwykły sposób i zwrócili uwagę na te aspekty zawodów, o których nie pomyśleli inni:

W tym miejscu musimy zaznaczyć, że spektakularny przejazd Szymona i historyczny medalowy wynik, wcale nie ułatwił sprawy uczestnikom konkursu. Gdy najlepszy moment zawodów staje się dość oczywisty, a przesłane odpowiedzi wyglądają praktycznie tak samo kluczowa okazuje się pomysłowość, kreatywne podejście oraz nieszablonowe myślenie... Zwycięzcy, których wybraliśmy razem z Szymonem, zauważyli to, co umknęło innym, opisali rzeczywistość w swój własny, niezwykły sposób i zwrócili uwagę na te aspekty zawodów, o których nie pomyśleli inni: