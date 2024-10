Puchar za drugie miejsce…

. Jego przejazd to prawdziwa kwintesencja rowerowego freeride’u. Olbrzymie przeszkody, szalone triki, spektakularny, szybki przejazd. Do złota zabrakło naprawdę niewiele… Szaman przez cały tydzień był w niesamowitej formie, Na zawodach zaczął swój przejazd od frontflipa, potem zrobił backflipa na „Price is Right”, dołożył 360-tkę i podwójnego backflipa na końcu. Co spowodowało, że został oceniony gorzej od Semenuka? Prawdopodobnie drobne problemy przy dwóch lądowaniach, mniej kreatywna linia, odrobinę mniej zróżnicowany przejazd? Nie ma co się zastanawiać. W przyszłym roku, złoto będzie nasze!