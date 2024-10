Red Bull Rampage wraca na kultową freeride'ową strefę z lat 2018/2019

Co czyni Red Bull Rampage najbardziej niezwykłymi zawodami rowerowymi na świecie? Lokalizacja! W przeciwieństwie do większości zawodów, w których sportowcy walczą na stadionach, boiskach lub gotowych trasach, w tym wypadku to czerwone piaskowe zbocza kanionów w Utah pełnią rolę sportowej areny. Co więcej, trasy po których jeżdżą zawodnicy nie są przygotowywane przez organizatorów. Każdy rider musi własnoręcznie (razem ze wsparciem dwóch diggerów) wymyślić i przygotować własną linię, na której znajdą się zarówno techniczne i strome elementy, jak i olbrzymie skocznie i dropy, które dadzą możliwość wykonania trików. Łatwo się domyślić, że tworzenie przeszkód z kamieni i "tłuczenie" kilofem o skalne ściany nie należy do najłatwiejszych, a przecież jest to tylko wstęp do o wiele trudniejszego zadania, którym jest właśnie sama jazda.