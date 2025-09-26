Dwie epickie strefy gotowe na powrót Red Bull Rampage!

„Czy tych zawodów nie można zorganizować gdzieś indziej?” A znasz inną miejscówkę z pionowymi ścianami, zapierającym dech w piersiach krajobrazem, możliwością wytyczania tras i infrastrukturą eventową budowaną przez lata? No właśnie – my też nie! Właśnie dlatego od ponad 20 lat Red Bull Rampage odbywa się na epickich czerwonych skałach kanionów w pobliżu miejscowości Virgin w stanie Utah. To prawdziwa mekka freeride’u – miejsce, o którym marzą wszyscy fani ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego i niesamowita arena dla najbardziej nieustraszonych zawodników i zawodniczek z całego świata. Znalezienie drugiej lokalizacji, która spełniałaby choć połowę kryteriów niezbędnych do organizacji Red Bull Rampage, graniczy z cudem. Ale jeśli ktoś ma pomysł, gdzie można by przeprowadzić podobny contest – oczywiście prosimy o telefon!

W idealnym świecie riderzy co roku mieliby do dyspozycji zupełnie nową przestrzeń, a świeże trasy powstawałyby każdego sezonu. Z czasem jednak stało się jasne, że góra w końcu zostanie „wyeksploatowana”, więc strefy organizacji imprezy zaczęły się powtarzać.W sezonie 2025 mężczyźni wrócą na teren, na którym Red Bull Rampage odbywał się w latach 2016, 2017 i 2021, natomiast panie zmierzą się w strefie wykorzystywanej w latach 2014 i 2015.

01 Powrót do korzeni freeride'u - strefa rywalizacji mężczyzn

Strefa z sezonów 2016, 2017 i 2021 r. jest uwielbiana przez zawodników © Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool

„Moim zdaniem to jedna z najfajniejszych części góry, na jakiej kiedykolwiek jeździliśmy” – komentuje wielokrotny uczestnik imprezy Carson Storch.Strefa z lat 2016, 2017 i 2021 słynie z gigantycznych dropów i pionowych ścian, które uwielbia także Szymon Godziek . To będą zawody na pełnym gazie – szybka jazda, potężne prędkości i solidne loty pionowo w dół. Spodziewamy się zawodników na klasycznych zjazdówkach o skoku 200 x 200 mm, a wszelkie rowery typu super-enduro czy jibbery będą musiały poczekać na inny sezon…

Jeśli nie kojarzycie tej części góry lub jesteście tu nowi to przywołamy kilka klasycznych elementów, które w poprzednich latach zapewniły nam gęsią skórkę w trakcie transmisji. Na samym szczycie znajduje się między innymi przerażająca pionowa ściana, na której Cam Zink i Kyle Strait zbudowali pewnego rodzaju "rynnę" rozpędzającą ich do prędkości około 70-80 km/h.

"Na tej strefie jest wiele konkretnych przeszkód, ale pierwszą, która przychodzi mi na myśl jest zdecydowanie pionowa ścianka Zinka i Straita." Opowiadał Emil Johansson , który w tym roku zdecydował się na start w tych szalonych zawodach.

Legendarna ściana Kyle'a Straita © Paris Gore/Red Bull Content Pool Wszystkie linie są szybkie i charakteryzują się niezwykłą ekspozycją © Christian Pondella/Red Bull Content Pool

Innym wyjątkowym momentem, który zdecydowanie zasługuje na uwagę jest drop, na którym Brandon Semenuk "kopnął" tailwhipa. Wykonanie takiej sztuczki, na takiej przeszkodzie, w takim miejscu, zawróciło w głowach sędziów, kibiców i innych zawodników. Na uwagę zasługuje też fakt, że Brandon był jednym z niewielu zawodników, którzy na tej strefie zdecydowali się rywalizować na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem. Jak już pisaliśmy, podejrzewamy, że w sezonie 2025 zawodnicy bez podwójnej korony, również pojawią się w Utah w zdecydowanej mniejszości.

3 min Red Bull Rampage 2021 - Zwycięski przejazd Brandona Semenuka Zobacz zwycięski przejazd Brandona Semenuka z zawodów Red Bull Rampage 2021. Pierwszy w historii tailwhip, flipwhip, niesamowita kontrola i kreatywność - tak wygrywa się zawody!

A to jeszcze nie koniec epickich przeszkód! Pamiętacie „Goblin Drop”, na którym w poprzednich latach swoje umiejętności pokazywali m.in. Tyler McCaul i Darren Berrecloth? To przerażająco wąska grań prowadząca prosto w przepaść, której mały fragment został przerobiony na dość „subtelne” lądowanie. Prawdziwa freeride’owa przeszkoda z krwi i kości – idealna dla technicznych ekspertów i wizjonerów najbardziej hardkorowych przejazdów. W sezonie 2021 jedynie Reed Boggs odważył się najechać na tę linię, za co sędziowie nagrodzili go trzecim miejscem. Dobra wskazówka dla nowych zawodników, którzy pojawią się w Utah: jeśli chcecie wygrać – wplatajcie do swoich linii trudne, techniczne przeszkody i pokonujcie je na pełnej prędkości!

Najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem w Rampage są nowi zawodnicy. Podczas gdy wielu weteranów korzysta z fragmentów linii wybudowanych w poprzednich latach, debiutanci wnoszą świeże spojrzenie i zgodnie z niepisanym kodeksem budują swoje tory od zera. Ponieważ w strefie trudno znaleźć miejsce, w które nigdy nie wbiła się łopata, stare przeszkody są często przebudowywane lub włączane w nowe linie. Debiutanci, tacy jak Hayden Zablonty, będą bacznie obserwowani przez bardziej doświadczonych rywali. A biorąc pod uwagę, że poprzedni zwycięzcy z tej właśnie strefy nie wystartują w tym roku, zapowiada się fascynująca walka o podium.

Goblin Drop to jedna z najbardziej szalonych przeszkód © Paris Gore

02 Historia Red Bull Formation zatacza koło - strefa rywalizacji kobiet

Najlepsze zawodniczki z całego świata wystartują w Red Bull Rampage dopiero po raz drugi w historii imprezy. Panie przez lata walczyły o swoje miejsce na „freeride’owych igrzyskach”, a w poprzednim sezonie udowodniły, że w pełni zasłużyły na szansę, którą otrzymały od organizatorów.

Jak to wszystko się zaczęło? W sezonie 2019 grupa piekielnie zdolnych i zdeterminowanych zawodniczek przyjechała do Utah – właśnie na strefę z lat 2014 i 2015. Zawiązały półoficjalną inicjatywę, którą nazwały Red Bull Formation, i aż do zeszłego roku nie zwalniały tempa. Budowały linie, jeździły, nagrywały i udowadniały, że potrafią zmierzyć się z najbardziej hardkorowym terenem i najbardziej szalonymi przeszkodami. Efektem ich wysiłków był historyczny, pierwszy w dziejach start kobiet w sezonie 2024 – i zapowiedź jeszcze mocniejszego rozwoju kobiecej społeczności freeride’owej w kolejnych latach!

"Teren, na którym będziemy jeździć w tym roku, jest jednym z najbardziej zróżnicowanych, co daje mnóstwo możliwości do budowania różnych linii" - wyjaśnia Hannah Bergemann , jedna z pierwszych zawodniczek, która współtworzyła inicjatywę Red Bull Formation.

Hannah Bergemann pokonała już linię Bretta Rheedera © Robin O'Neill/Red Bull Content Pool To bardzo ekscytujące wrócić na strefę, na której rozwijałyśmy Red Bull Formation. To miejsce, które najlepiej znamy, więc fajnie będzie wykorzystać to wcześniejsze doświadczenie i dać z siebie jeszcze więcej! Hannah Bergemann

"To bardzo ekscytujące wrócić na strefę, na której rozwijałyśmy Red Bull Formation. To miejsce, które najlepiej znamy, więc fajnie będzie wykorzystać wypracowane doświadczenie i dać z siebie jeszcze więcej!". - komentowała

Poza Bergemann w Utah zobaczymy także inne zawodniczki, które z ogromną ekscytacją wracają na strefę, gdzie wszystko się zaczęło. W sezonie 2022 Vaea Verbeeck zbudowała tam potężnego dropa, którego jednak nie zdążyła przetestować – zaliczyła glebę na poprzedzającej go przeszkodzie. Przed tegorocznym wyjazdem do Utah przyznała, że rozważa powrót do tego elementu jako jednej z opcji na swoją linię, ale pozostaje elastyczna – decyzję podejmie, gdy ponownie stanie na szczycie.

Niezależnie od tego, co wydarzy się na miejscu Vea pozostaje podekscytowana i już teraz nie może się doczekać startu w zawodach. "Od naszego pierwszego doświadczenia z jazdą w Utah do dzisiaj minęło kilka lat. Historia naszej inicjatywy zatoczyła koło!"

To był pierwszy flip odjechany w pełnym przejeździe na Red Bull Formation © Robin O'Neill/Red Bull Content Pool Bergemann na linii Rheedera © Robin O'Neill/Red Bull Content Pool Harriet Burbidge-Smith i Robin Goomes wspólnie przygotowały swoją linię © Re Wikstrom/Red Bull Content Pool

Kolejnym wyjątkowym elementem tej strefy jest cała linia, którą Cami Nogueira zbudowała podczas Red Bull Rampage 2022. Jej trasa prowadzi niemal prosto w dół po najbardziej stromych ścianach i technicznych fragmentach terenu. Dziewczyny nazwały tę linię „Fall Line” (PL: „linia spadania”) – była stroma, szybka i, w przeciwieństwie do większości tras, niemal całkowicie pozbawiona zakrętów. Całość kończy się potężnym dropem w dolnej części trasy i wszystko wskazuje na to, że Cami spróbuje w tym roku odnowić swoją linię, by zaskoczyć sędziów najbardziej szalonym przejazdem w historii kobiecych zmagań na Red Bull Rampage.

W porównaniu do sezonu 2024 roku, na strefie 2025 będzie o wiele więcej miejsca na budowę tras i przeszkód, co mocno cieszy wszystkie zgłoszone zawodniczki. Zeszłoroczna strefa nie miała wielu "luźnych" grani i naturalnych dropów co wymusiło na zawodniczkach łączenie swoich linii i dzielenie się przeszkodami. Nowy rok, to nowe szanse i nowe możliwości, które już teraz mocno nas ekscytują!

"Więcej miejsca między poszczególnymi sekcjami pozwoli na budowę większych, bardziej bezpiecznych lądowań. Do tego szersze najazdy umożliwiające kontrolowanie prędkości. Z niecierpliwością czekam na rozwój wydarzeń" - wyjaśnia Verbeeck.

Zobacz jak kobiety tworzyły nowy etap w historii Red Bull Rampage

25 min Making History: The Women of Freeride Follow elite female riders breaking boundaries at Red Bull Rampage in a push for equality.

Oglądaj edycję 2025 Red Bull Rampage 16 i 18 października. Oglądaj pełne transmisje na żywo na Red Bull TV .