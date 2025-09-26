Rowery
Dwie epickie strefy gotowe na powrót Red Bull Rampage!
W sezonie 2025 Red Bull Rampage odbędzie się na dwóch epickich strefach. Mężczyźni powrócą na ścianę z sezonu 2021, a kobiety powalczą na trasach z lat 2014-2015.
„Czy tych zawodów nie można zorganizować gdzieś indziej?” A znasz inną miejscówkę z pionowymi ścianami, zapierającym dech w piersiach krajobrazem, możliwością wytyczania tras i infrastrukturą eventową budowaną przez lata? No właśnie – my też nie! Właśnie dlatego od ponad 20 lat Red Bull Rampage odbywa się na epickich czerwonych skałach kanionów w pobliżu miejscowości Virgin w stanie Utah. To prawdziwa mekka freeride’u – miejsce, o którym marzą wszyscy fani ekstremalnych odmian kolarstwa górskiego i niesamowita arena dla najbardziej nieustraszonych zawodników i zawodniczek z całego świata. Znalezienie drugiej lokalizacji, która spełniałaby choć połowę kryteriów niezbędnych do organizacji Red Bull Rampage, graniczy z cudem. Ale jeśli ktoś ma pomysł, gdzie można by przeprowadzić podobny contest – oczywiście prosimy o telefon!
W idealnym świecie riderzy co roku mieliby do dyspozycji zupełnie nową przestrzeń, a świeże trasy powstawałyby każdego sezonu. Z czasem jednak stało się jasne, że góra w końcu zostanie „wyeksploatowana”, więc strefy organizacji imprezy zaczęły się powtarzać.W sezonie 2025 mężczyźni wrócą na teren, na którym Red Bull Rampage odbywał się w latach 2016, 2017 i 2021, natomiast panie zmierzą się w strefie wykorzystywanej w latach 2014 i 2015.
01
Powrót do korzeni freeride'u - strefa rywalizacji mężczyzn
„Moim zdaniem to jedna z najfajniejszych części góry, na jakiej kiedykolwiek jeździliśmy” – komentuje wielokrotny uczestnik imprezy Carson Storch.Strefa z lat 2016, 2017 i 2021 słynie z gigantycznych dropów i pionowych ścian, które uwielbia także Szymon Godziek. To będą zawody na pełnym gazie – szybka jazda, potężne prędkości i solidne loty pionowo w dół. Spodziewamy się zawodników na klasycznych zjazdówkach o skoku 200 x 200 mm, a wszelkie rowery typu super-enduro czy jibbery będą musiały poczekać na inny sezon…
Jeśli nie kojarzycie tej części góry lub jesteście tu nowi to przywołamy kilka klasycznych elementów, które w poprzednich latach zapewniły nam gęsią skórkę w trakcie transmisji. Na samym szczycie znajduje się między innymi przerażająca pionowa ściana, na której Cam Zink i Kyle Strait zbudowali pewnego rodzaju "rynnę" rozpędzającą ich do prędkości około 70-80 km/h.
"Na tej strefie jest wiele konkretnych przeszkód, ale pierwszą, która przychodzi mi na myśl jest zdecydowanie pionowa ścianka Zinka i Straita." Opowiadał Emil Johansson, który w tym roku zdecydował się na start w tych szalonych zawodach.
Innym wyjątkowym momentem, który zdecydowanie zasługuje na uwagę jest drop, na którym Brandon Semenuk "kopnął" tailwhipa. Wykonanie takiej sztuczki, na takiej przeszkodzie, w takim miejscu, zawróciło w głowach sędziów, kibiców i innych zawodników. Na uwagę zasługuje też fakt, że Brandon był jednym z niewielu zawodników, którzy na tej strefie zdecydowali się rywalizować na rowerze z jednopółkowym amortyzatorem. Jak już pisaliśmy, podejrzewamy, że w sezonie 2025 zawodnicy bez podwójnej korony, również pojawią się w Utah w zdecydowanej mniejszości.
3 min
Red Bull Rampage 2021 - Zwycięski przejazd Brandona Semenuka
Zobacz zwycięski przejazd Brandona Semenuka z zawodów Red Bull Rampage 2021. Pierwszy w historii tailwhip, flipwhip, niesamowita kontrola i kreatywność - tak wygrywa się zawody!
A to jeszcze nie koniec epickich przeszkód! Pamiętacie „Goblin Drop”, na którym w poprzednich latach swoje umiejętności pokazywali m.in. Tyler McCaul i Darren Berrecloth? To przerażająco wąska grań prowadząca prosto w przepaść, której mały fragment został przerobiony na dość „subtelne” lądowanie. Prawdziwa freeride’owa przeszkoda z krwi i kości – idealna dla technicznych ekspertów i wizjonerów najbardziej hardkorowych przejazdów. W sezonie 2021 jedynie Reed Boggs odważył się najechać na tę linię, za co sędziowie nagrodzili go trzecim miejscem. Dobra wskazówka dla nowych zawodników, którzy pojawią się w Utah: jeśli chcecie wygrać – wplatajcie do swoich linii trudne, techniczne przeszkody i pokonujcie je na pełnej prędkości!
Najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem w Rampage są nowi zawodnicy. Podczas gdy wielu weteranów korzysta z fragmentów linii wybudowanych w poprzednich latach, debiutanci wnoszą świeże spojrzenie i zgodnie z niepisanym kodeksem budują swoje tory od zera. Ponieważ w strefie trudno znaleźć miejsce, w które nigdy nie wbiła się łopata, stare przeszkody są często przebudowywane lub włączane w nowe linie. Debiutanci, tacy jak Hayden Zablonty, będą bacznie obserwowani przez bardziej doświadczonych rywali. A biorąc pod uwagę, że poprzedni zwycięzcy z tej właśnie strefy nie wystartują w tym roku, zapowiada się fascynująca walka o podium.
02
Historia Red Bull Formation zatacza koło - strefa rywalizacji kobiet
Najlepsze zawodniczki z całego świata wystartują w Red Bull Rampage dopiero po raz drugi w historii imprezy. Panie przez lata walczyły o swoje miejsce na „freeride’owych igrzyskach”, a w poprzednim sezonie udowodniły, że w pełni zasłużyły na szansę, którą otrzymały od organizatorów.
Jak to wszystko się zaczęło? W sezonie 2019 grupa piekielnie zdolnych i zdeterminowanych zawodniczek przyjechała do Utah – właśnie na strefę z lat 2014 i 2015. Zawiązały półoficjalną inicjatywę, którą nazwały Red Bull Formation, i aż do zeszłego roku nie zwalniały tempa. Budowały linie, jeździły, nagrywały i udowadniały, że potrafią zmierzyć się z najbardziej hardkorowym terenem i najbardziej szalonymi przeszkodami. Efektem ich wysiłków był historyczny, pierwszy w dziejach start kobiet w sezonie 2024 – i zapowiedź jeszcze mocniejszego rozwoju kobiecej społeczności freeride’owej w kolejnych latach!
"Teren, na którym będziemy jeździć w tym roku, jest jednym z najbardziej zróżnicowanych, co daje mnóstwo możliwości do budowania różnych linii" - wyjaśnia Hannah Bergemann, jedna z pierwszych zawodniczek, która współtworzyła inicjatywę Red Bull Formation.
To bardzo ekscytujące wrócić na strefę, na której rozwijałyśmy Red Bull Formation. To miejsce, które najlepiej znamy, więc fajnie będzie wykorzystać to wcześniejsze doświadczenie i dać z siebie jeszcze więcej!
"To bardzo ekscytujące wrócić na strefę, na której rozwijałyśmy Red Bull Formation. To miejsce, które najlepiej znamy, więc fajnie będzie wykorzystać wypracowane doświadczenie i dać z siebie jeszcze więcej!". - komentowała
Poza Bergemann w Utah zobaczymy także inne zawodniczki, które z ogromną ekscytacją wracają na strefę, gdzie wszystko się zaczęło. W sezonie 2022 Vaea Verbeeck zbudowała tam potężnego dropa, którego jednak nie zdążyła przetestować – zaliczyła glebę na poprzedzającej go przeszkodzie. Przed tegorocznym wyjazdem do Utah przyznała, że rozważa powrót do tego elementu jako jednej z opcji na swoją linię, ale pozostaje elastyczna – decyzję podejmie, gdy ponownie stanie na szczycie.
Niezależnie od tego, co wydarzy się na miejscu Vea pozostaje podekscytowana i już teraz nie może się doczekać startu w zawodach. "Od naszego pierwszego doświadczenia z jazdą w Utah do dzisiaj minęło kilka lat. Historia naszej inicjatywy zatoczyła koło!"
Kolejnym wyjątkowym elementem tej strefy jest cała linia, którą Cami Nogueira zbudowała podczas Red Bull Rampage 2022. Jej trasa prowadzi niemal prosto w dół po najbardziej stromych ścianach i technicznych fragmentach terenu. Dziewczyny nazwały tę linię „Fall Line” (PL: „linia spadania”) – była stroma, szybka i, w przeciwieństwie do większości tras, niemal całkowicie pozbawiona zakrętów. Całość kończy się potężnym dropem w dolnej części trasy i wszystko wskazuje na to, że Cami spróbuje w tym roku odnowić swoją linię, by zaskoczyć sędziów najbardziej szalonym przejazdem w historii kobiecych zmagań na Red Bull Rampage.
W porównaniu do sezonu 2024 roku, na strefie 2025 będzie o wiele więcej miejsca na budowę tras i przeszkód, co mocno cieszy wszystkie zgłoszone zawodniczki. Zeszłoroczna strefa nie miała wielu "luźnych" grani i naturalnych dropów co wymusiło na zawodniczkach łączenie swoich linii i dzielenie się przeszkodami. Nowy rok, to nowe szanse i nowe możliwości, które już teraz mocno nas ekscytują!
"Więcej miejsca między poszczególnymi sekcjami pozwoli na budowę większych, bardziej bezpiecznych lądowań. Do tego szersze najazdy umożliwiające kontrolowanie prędkości. Z niecierpliwością czekam na rozwój wydarzeń" - wyjaśnia Verbeeck.
Zobacz jak kobiety tworzyły nowy etap w historii Red Bull Rampage
25 min
Making History: The Women of Freeride
Follow elite female riders breaking boundaries at Red Bull Rampage in a push for equality.
Oglądaj edycję 2025 Red Bull Rampage 16 i 18 października. Oglądaj pełne transmisje na żywo na Red Bull TV.
