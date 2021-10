Szymon Godziek w życiowej formie przed Red Bull Rampage!

Tak dobrze chyba jeszcze nie było. Po kilku latach walki z pechem i kontuzjami, Szymon Godziek w końcu wyruszył na podbój Utah w życiowej formie! W tym sezonie "Szaman" zdobył dwa brązowe medale we freestyle'owym Pucharze Świata i wszystko wskazuje na to, że z Red Bull Rampage chce przywieźć kolejny. Cały rok przygotowywał się właśnie do tej imprezy. Na zawody wytrenował nowe sztuczki i wypracował pewną, stabilną jazdę. Możemy się więc spodziewać, że 15 października czekać nas będzie naprawdę niezwykłe widowisko.

Zobacz jak Szymon przygotowywał się do startu w Red Bull Rampage 2021

Szymon Godziek i przygotowania do Red Bull Rampage 2021

Jak przygotować się do Red Bull Rampage?

Prawdę mówiąc, nie wiemy czy w ogóle można się przygotować do takich zawodów, bo skakanie 20-metrowych hop i jazda po ścianach nachylonych pod kątem 85 stopni, (tak, ktoś to zmierzył) to czyste szaleństwo. Mimo to, każdej jesieni w Utah pojawia się 15 śmiałków, dla których tak ekstremalne warunki zdaja się nie być niczym nadzwyczajnym. Zawodnicy nie tylko bez większych problemów pokonują najbardziej techniczne, naturalne sekcje, ale również latają po olbrzymich przeszkodach, które sami budują na swoich trasach.

1. Trening siłowy

Prawda jest taka, że nawet do najbardziej ekstremalnych zawodów da się przygotować. W wypadku Red Bull Rampage treningi siłowe mają na celu wzmocnienie organizmu i przygotowanie go na najbardziej hardkorowe przeciążenia. Techniki stosowane przez profesjonalnych trenerów i fizjoterapeutów rozwinęły się tak bardzo, że zawodnicy otrzymują gotowe zestawy ćwiczeń przygotowane pod zaplanowany wcześniej przejazd.

Powiedziałem swojemu fizjoterapeucie, że chcę w swoim przejeździe zrobić flipa z płaskiego dropa. Pokazałem mu nagrania, wytłumaczyłem jak robię ten trik, a on na tej podstawie wykombinował, jakie ćwiczenia muszę robić, żeby ten ruch nie sprawiał mi dużych trudności. Szymon Godziek

2. Triki i rotacje

Szymon Godziek Red Bull Rampage 2019 Backflip © Bartek Woliński Wolisphoto

To nieco bardziej skomplikowana sprawa, bo nie da się wsiąść na rower, pojechać na najbliższy spot lub skatepark i zacząć pracować nad sztuczkami. Oczywiście można spróbować, ale my nie damy gwarancji na to, że technika wypracowana przy szarpaniu backflipa na trzymetrowej hopie, będzie miała jakiekolwiek przełożenie w przypadku olbrzymich, ponad dwudziestometrowych skoczni. Żeby opanować sztuczki do perfekcji, trzeba lat praktyki na najróżniejszych skoczniach o bardzo zróżnicowanych rozmiarach. Kluczowe znaczenie ma powtarzalność i doskonałe panowanie nad rowerem.

To samo tyczy się rotacji. Jeśli ktoś chce walczyć o dobry wynik na Red Bull Rampage, do swojego przejazdu musi dorzucić conajmniej jeden skok z konkretnego dropa. Budowa takich przeszkód nie jest łatwa, bo potrzebna jest konkretne różnica terenu i miejsce na naprawdę długie i bezpieczne lądowanie. Do tego, w przypadku ewakuacji ryzyko kontuzji jest dużo większe niż w przypadku lotów na klasycznych hopach lub step up-ach, ale i na to zawodnicy znaleźli już sposób. Jaki? No chyba każdy z nas myślał o skakaniu na rowerze z klifu do wody. Nie? Czyli tylko nam takie myśli chodzą po głowie?

Jednym z treningów, jakie w tym roku wprowadziłem w życie było skakanie na rowerze z klifu do wody. W ten sposób mogłem przećwiczyć sobie wszystkie rotacje i nie przejmować się, gdy coś szło nie tak. Szymon Godziek

3. Objeżdżenie

Szymon Godziek w wersji Enduro © Adam Glosowic

W księdze z najważniejszymi, rowerowymi zasadami, na pierwszej stronie znajdziecie cytat: "Żeby jeździć, trzeba jeździć." Nie wiemy, kto jest autorem tej niezwykle mądrej sentencji, ani czy taka książka naprawdę istnieje, ale prawda jest taka, że to prosty, ale bardzo skuteczny przepis na sukces.

Najłatwiejszym sposobem na wypracowanie pewnej, płynnej jazdy jest po prostu spędzanie czasu na rowerze. Niektórzy polecają specjalne aplikacje do monitorowania swoich postępów, inni doradzają by jeździć za kimś, kto jest szybszy, jeszcze inni by budować trasy z technicznymi elementami i na nich walczyć o progres. Naszym zdaniem, trzeba po prostu jeździć, jeździć i jeszcze raz jeździć. W trakcie swoich treningów warto próbować nowych rzeczy i odwiedzać nowe trasy. Jeśli ktoś chce zrobić progres, nie powinien się też zamykać na jedną dyscyplinę i jeśli to tylko możliwe, często łapać za różne rowery.

Jeździłem też na motorze, rowerze do enduro, zjazdówce - starałem się spędzić jak najwięcej czasu na pojazdach zawieszonych. (śmiech) Szymon Godziek

Czy Szymon stanie na podium w Utah?

Szymon Godziek picked up the People's Choice Award at Red Bull Rampage 2019 © Long Nguyen/Red Bull Content Pool

Jak widać, Szymon Godziek pomyślał w tym roku o wszystkim. Przejeździł cały sezon bez kontuzji, pracując nad pewnością siebie i objeżdżeniem. Razem z fizjoterapeutą opracował program, który umożliwił mu wykonanie najbardziej spektakularnych sztuczek. Na koniec, kilka dni przed wylotem do Utah przećwiczył wszystkie rotacje skacząc na rowerze z klifu do wody i katując sztuczki na swoim ogródkowym spocie.

Czy to wszystko wystarczy i "Szaman" nawiąże walkę o medale z największymi legendami rowerowego freeride'u? Dowiemy się już w najbliższy piątek 15 października. Start transmisji o 19:00 - nastawiaj budziki, przypomnienia, powiedz o tym rodzinie, kumplom, kotu - każdemu, kto musi zobaczyć te szalone zawody na żywo!