Szymon Godziek po Red Bull Rampage: Puchar jest nasz!

Maciej Świerz: Szymon! Gratulacje! To co się wydarzyło w Utah to istne szaleństwo!

Szymon Godziek: Tak zdecydowanie. Zajęcie drugiego miejsca na Red Bull Rampage, to coś czego totalnie się nie spodziewałem. Puchar jest nasz! Jestem bardzo szczęśliwy!

Kiedy uwierzyłeś w to, że zostałeś drugim najlepszym freeriderem na świecie?

Chyba dopiero w sobotę. Na zawodach, po pierwszym przejeździe po prostu cieszyłem się, że mam to wszystko za sobą. Zdecydowałem, że niezależnie od wyniku nie będę próbował drugi raz, bo ilość stresu i nerwów jakie przeżywałem przez ostatnie 10 dni wycisnęła ze mnie całą energię. Odjechałem też prawie wszystkie zaplanowane triki, więc ewentualna poprawa wyniku byłaby naprawdę niewielka. Miałem nadzieję, że ten przejazd załatwi mi pozycję w pierwszej dziesiątce, więc gdy ostatecznie wylądowałem na podium byłem na maksa podjarany. Jak tak myślę na spokojnie, to chyba ciągle do mnie to wszystko dochodzi…

Rozmawialiśmy trochę przed zawodami i chyba nigdy nie słyszałem Cię tak zestresowanego. Trochę się martwiłem, a Ty jak zwykle stanąłeś na starcie i odpaliłeś najbardziej niezwykły przejazd w swoim życiu. Jak udało Ci się uporządkować emocje i utrzymać nerwy na wodzy?

Na tych zawodach każdy ma problemy z nerwami i stresem, ale jak moja rodzinka przyjechała do nas na miejsce to już było lepiej. Bardzo mi to pomogło. W końcu zacząłem lepiej spać i po prostu powoli to wszystko zaczęło się układać. W dzień zawodów też byłem mega zestresowany. Długo patrzyłem na swojego podwójnego dropa. Kilka razy chodziłem tam i z powrotem i upewniałem się, że uda mi się “wpakować” na nim trójkę. Gdy już stanąłem na starcie i wiedziałem, że nie ma odwrotu, po prostu jak zwykle powiedziałem sobie, że żyje się tylko raz, będzie co ma być i pojechałem w dół…

Przed zawodami mówiłeś też, że pierwszy przejazd pojedziesz na spokojnie a dołożysz do pieca w drugim. Dlaczego zmieniłeś decyzję?

Zmieniłem decyzję, bo jeden z głównych organizatorów powiedział nam, że po południu na miejscu będzie wiało i mogą być problemy z drugim przejazdem. Od początku wiedzieliśmy, że możemy mieć tylko jedną szasnę, więc postanowiłem odpalić tą szaloną trójkę jeszcze w pierwszym przejeździe. Ostatecznie, gdy wylądowałem kanion gapa, to na najeździe na kolejną hopę jeszcze raz zmieniłem plan. Miałem szarpnąć flipa z superman seatgrabem, ale postanowiłem nie przesadzać z ryzykiem i odjechałem flipa z suicide no handerem.

Nie no jasne. Rzeczywiście, zupełnie nie przesadziłeś z ryzykiem... Kiedy wymyśliłeś swój plan na przejazd? Na początku prac na strefie, czy bliżej zawodów?

Ostateczna decyzja zapadła dzień przed zawodami. Jak spiąłem to wszystko do kupy to serce zaczęło mi walić dużo mocniej i dużo szybciej. Zależało mi na tym, żeby pojechać szybko, wcisnąłem też manuala w górnej części trasy. Musiałem trochę improwizować, bo dojazd do mojej sekcji przeszkód przechodził długą wąską granią. Reszta riderów wykorzystała teren w nieco inny sposób, ale ostatecznie chyba wyszło całkiem nieźle.

Gdy wyrwałeś sztukę na koło jadąc granią nad przepaścią, 350 riderów oglądających wspólnie transmisje w kinie Kosmos prawie wyskoczyło z krzeseł. Później było już tylko grubiej, więc jestem bardzo ciekaw który element był dla ciebie najtrudniejszy?

Zdecydowanie 360-tka wklejona w double dropa. Lot był mega krótki, lądowanie bardzo wąskie, a do tego doszedł jeszcze bardzo wolny najazd na przeszkodę i trudne technicznie wybicie. Chyba nigdy aż tak wolno nie najeżdżałem na żadnego dropa. Na transmisji widać, jak moje przednie koło przelatuje dosłownie 10 cm od progu wybicia! Gdybym jechał odrobinę wolniej to wszystko mogłoby się skończyć bardzo nieciekawie.

Flip nad kanion gapem był spektakularny, ale to 360-tka była najtrudniejsza © Red Bull Content Pool

Później jeszcze flip nad canony gapem, flip z no handerem i rajd do rodzinki czekającej na końcu trasy. Co poczułeś gdy wjechałeś na metę?

Mega ulgę. Od razu. Poczułem też olbrzymie szczęście, bo 10 dni kopania i trenowania nie poszło na marne, a mi udało się w jednym kawałku dojechać do mety. Później poczułem też, że nie chcę już robić drugiego przejazdu. (śmiech)

Jak oceniasz decyzje sędziów? Podobno tych zawodów nie da się opisać jeśli nie widzi się tras na miejscu.

To prawda. Nie da się ocenić tych zawodów, jeśli nie zobaczy się tych szalonych tras na żywo. Ja zgadzam się z decyzją sędziów. Brett miał mega przejazd. Drop na którym zrobił flip can-cana był przerażający. Aż boję się pomyśleć co mogłoby się stać, gdyby popełnił tam najmniejszy błąd. Bardzo podobał mi się jego przejazd i zdecydowanie nie mogę narzekać na punktację.

Wylądowałeś na podium z Bretem Rheederm i Brandonem Semenukiem - chyba nie mogłeś poprosić o lepsze towarzystwo?

Tak, czułem olbrzymią radość i dumę. To dla mnie naprawdę niezwykłe, że mogłem dzielić podium z dwoma tak niesamowitymi riderami, z którymi jeszcze lata temu rywalizowałem w slopestyle’u. Gdy dowiedziałem się, że udało mi się objechać Brandona to byłem w lekkim szoku. (śmiech) Myślałem, że jak zrobi swojego ninja dropa i uda mu się bezpiecznie wyhamować, to wygra zawody, ale ostatecznie w jego przejeździe chyba zabrakło płynności i dynamiki. No mega zajawa z tym podium. Jak o tym myślę, to sam nie wiem co mogę jeszcze powiedzieć…

Automatycznie zakwalifikowałeś się na zawody w sezonie 2023. Po tym roku wiesz, że możesz walczyć o zwycięstwo, więc ostatnie pytanie brzmi: Jaka taktyka na kolejny rok proszę Pana?

Za rok znów atakujemy! Trzeba wykorzystywać takie okazje. Co prawda podczas tych 10 dni kopania i trenowania byliśmy tak skatowani, że czasem zastanawialiśmy się po co to wszystko robimy. Później przyszły zawody i start, a stres w końcu odpuścił. Zrobiłem swój przejazd i wszystko zmieniło się o 180 stopni. Tak jest zawsze na tej imprezie i wszyscy przechodzą przez chwile zwątpienia. Red Bull Rampage zdecydowanie nie jest dla każdego, ale my za rok wrócimy i znów zaatakujemy na 200%!

