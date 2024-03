Zgadniesz, co to za numer? DRE$$CODE i Przekosa w Red Bull Rap & Mat

, do którego zapraszamy raperów i ludźmi związanych ze sceną sceną. W każdym odcinku drużyny rywalizują ze sobą na punkty, by uniknąć czekającej na nich na końcu odcinka kary. Raz jest to zapowiadanie prognozy pogody z ustami pełnymi wody (jak w odcinku Grubsona z Vito Bambino), raz telefon do fanki, by pożyczyć od niej pieniądze (jak wtedy gdy Borixon walczył z Tede). Oglądaj cały odcinek Red Bull Rap & Mat, żeby niczego nie przegapić.