SBM vs. SBM, czyli Fukaj vs. Solar w Red Bull Rap & Mat. Zobacz odcinek!
Jeden założył wytwórnię SBM, drugi w niej nagrywa. Jeden to rapowy boss i inicjator (#hot16challenge, pamiętamy!), drugi wielki talent. Który z nich wie więcej o rapie? Solar czy Fukaj? Oglądamy!
Red Bull Rap & Mat to zabawny quiz z raperami i ludźmi związanymi z rapową sceną, w którym sprawdzamy muzyczną wiedzę uczestników, ale też ich poczucie humoru, refleks, a nawet talenty aktorskie. W tym odcinku gościmy kolegów z jednej wytwórni - SBM - ale nie ma mowy o podziale punktów. Jak w każdej odsłonie Red Bull Rap & Mat, tak i w tej, ktoś musi wygrać.
Jak wygląda logo Zip Składu?
Żeby jednak wygrać, trzeba wcześniej przejść kilka rund pojedynku. I wiedzieć, na przykład, jak wygląda logo Zip Składu. Albo który raper na stacji benzynowej słuchał Anity Lipnickiej. W Red Bull Rap & Mat na pewno przydaje się dobra znajomość nie tylko własnej twórczości, ale i kolegów. Oraz odrobina szczęścia.
Dla Fukaja to już drugi występ w Red Bull Rap & Mat. Debiutował w nim w 2022 roku, gdy pojedynkował się z Januszem Walczukiem. Ale czy znajomość studia wystarczy, by pokonać ojca-założyciela SBM, Solara? A może swoje dorzucą sekundujący im partnerzy: Znowy Tony i Maki? Oglądaj odcinek do końca, by niczego nie przegapić!