Karty od czapy, raperzy od zadań specjalnych

Na koniec naszej wyliczanki coś z filozofii. Sitek, ten sam, który w numerze „Chcemy być wyżej” pokusił się już o całkiem niezły opis rapera („Traktuje problem jak: siema, nara / Chce skakać z jachtu i pić szampana”),

w jednym z odcinków Red Bull Rap & Mat wylosował zadanie, by… podać filozoficzną definicję swojej profesji. Czy to ktoś, kto w starannie układanych przez siebie wersach poszukuje sensu otaczającego go wszechświata? Sitek wybrał opcję prosto i na temat. No tak, w końcu tekst „Nie zastanawia mnie, co przyniesie mi świt” też jest jego.