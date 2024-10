KęKę kontra Vix.N w rapowym pojedynku Red Bull Rap & Mat

Po lewej stronie, przy czerwonym pulpicie: KęKę, reprezentant Radomia. Najwierniejszy fan Poczty Polskiej wśród raperów. Znany też jako Kiki, Kędzior, Kęki. Jego muzyczny sukces jest dowodem na to, że życie zaczyna się po 30-tce. Ostatni album „04:01” pokrył mu się platyną już w preorderze. Co może potwierdzić wspierający go w tym programie kumpel Grizzlee.