Karty na stół: Lordofon vs. Miętha w Red Bull Rap & Mat

Do tej pory mogli się ze sobą spotkać gdzieś na trasie, na jakimś festiwalu, ale w takiej rywalizacji nie brali dotąd udziału.

na

quiz o rapie, do którego zapraszamy raperów oraz ludzi związanych ze sceną. W każdym odcinku drużyny rywalizują ze sobą na punkty, by uniknąć czekającej na nich na końcu odcinka kary. Raz jest to zapowiadanie prognozy pogody z ustami pełnymi wody (

), raz telefon do fanki, by pożyczyć od niej pieniądze (

).