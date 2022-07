Miły ATZ kontra CatchUp w czwartej odsłonie Red Bull Rap & Mat!

Wiadomo, że to jest rapowy show. Quiz z raperami z wiedzy o rapie. Ale polecamy go wszystkim fanom dobrej muzyki, bo nie tylko zaproszeni do studia raperzy wynoszą z niego cenną wiedzę. Weźmy rundę Le Roland Gamos, czyli muzycznego “ping ponga”, w której drużyny odbijają od siebie kolejne ksywy i nazwiska współpracujących ze sobą artystów. Przegrywa ten team, który nie odbije ksywy dalej. A jak pokazuje nasz program, żeby ją odbić, trzeba wychodzić poza rapowe ramy. Z kim współpracował Miły ATZ? Z CatchUpem, proste. Z kim CatchUp? Z Taco Hemingwayem. I tak dalej. Aż dojdziemy do momentu, gdy padnie ksywa: Hodak, a potem Alicja Szemplińska,

i

. I spróbuj to odbić.