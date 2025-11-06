Red Bull Rap & Mat: Nowciax vs. Tromba
© Magda Makowska
Chłopaki z Ekipy: Nowciax kontra Tromba w Red Bull Rap & Mat!

Znasz ich z internetu, znasz z Ekipy. Z którą wykręcili milionowe wyświetlenia na YouTube. Jak sobie poradzą w rapowym quizie Red Bull Rap & Mat? Oglądaj nowy odcinek Nowciax vs. Tromba!
Published on
Mówią o nich: twórcy internetowi. I mają na to papiery. Czyli wyniki. Obaj są jednymi z najpopularniejszych postaci polskiego internetu. Nowciax działa pod swoją ksywą i marką Relab. Fotografuje, robi video i ciuchy, a na "Hotelu Maffija 2", w kawałku "Szansa na sukces" nawija: "By kupić pierwszy aparat, dwa miechy tyrałem w Stanach / Fabryka i taśma do rana, dostaję mail od Szymana / Fotografuję rockstara, Janka, Białasa, Solara / Reszta historii jest znana...".
Trombę spotkasz też po hasłem Trombabomba. Choć to ponoć coś więcej niż ksywa, "to vibe". Na Spotifyu ma epkę i kilka singli, spośród których "Wywóz śmieci" odtworzono już 13 mln razy. Z Nowciaxem łączy go działalność w Ekipie i miasto Kraków, gdzie mieszkają. Pobili też, o czym przypominają w tym odcinku Red Bull Rap & Mat, rekord YouTube'a wykręcając 4,2 mln wyświetleń klipu w ciągu 24h. Ciekawe, ile punktów zdobędą w naszym programie...
Przed tobą: po lewej Nowciax i Kondzie. Po prawej: Tromba i Maślana. Ten ostatni, podobnie jak prowadzący Red Bull Rap & Mat Ras, ćwiczy ewidentnie okazjonalnie. Miłego oglądania!
