Olszakumpel & Arbuzkumpel vs Zetha & Kooza w Red Bull Rap & Mat!

Pod poprzednim odcinkiem napisaliście, że to „najlepszy teleturniej jaki kiedykolwiek powstał”, dlatego idziemy za ciosem i odpalamy szóstą odsłonę – tu inny cytat – „serii, która powinna trwać dłużej niż Moda na sukces” z udziałem kolejnych młodych, zdolnych i do tego raperów.

Pod poprzednim odcinkiem napisaliście, że to „najlepszy teleturniej jaki kiedykolwiek powstał”, dlatego idziemy za ciosem i odpalamy szóstą odsłonę – tu inny cytat – „serii, która powinna trwać dłużej niż Moda na sukces” z udziałem kolejnych młodych, zdolnych i do tego raperów.

Pod poprzednim odcinkiem napisaliście, że to „najlepszy teleturniej jaki kiedykolwiek powstał”, dlatego idziemy za ciosem i odpalamy szóstą odsłonę – tu inny cytat – „serii, która powinna trwać dłużej niż Moda na sukces” z udziałem kolejnych młodych, zdolnych i do tego raperów.