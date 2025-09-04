© Magda Makowska
Muzyka
Nowe rozdanie w Red Bull Rap & Mat: Po Prostu Kajtek vs. Zippy Ogar
Wracamy z czwartym sezonem rapowego (i najśmieszniejszego!) quizu Red Bull Rap & Mat! Od razu na start mocne, nowe rozdanie: Po Prostu Kajtek & Boron vs. Zippy Ogar & Bracki.
Chwilę go nie było, bo w tym czasie kręciliśmy m.in. kolejne odsłony serii Red Bull 64 Bars, ale po paru miesiącach wracamy z nowym sezonem rapowego quizu Red Bull Rap & Mat. I na start od razu zebraliśmy mocną ekipę: zwycięzcę i finalistów „Nowego Rozdania: Rhythm + Flow Polska”, w którym szukano nowych, hiphopowych gwiazd.
Po prawej: Zippy Ogar & Bracki. Ten pierwszy wygrał „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow Polska”, z drugim założył duet Jeden Organizm. Na początku 2025 r. wydali pod tym szyldem debiutancki album.
Drużyna po lewej: Po Prostu Kajtek & Boron. Finaliści „Nowego Rozdania…”, a także koledzy z hiphopowego trio, które tworzą razem z Zippym. Chwilę po premierze tego odcinka ruszają w trasę „Do trzech razy” – warto mieć na nią oko! Ale wcześniej zobacz ich w Red Bull Rap & Mat i sprawdź, kto będzie musiał do kogo zadzwonić - za karę - na koniec odcinka!