To już rok! Polski rap jeszcze nigdy tak jak w Red Bull Rap & Mat

Pytania bywają układane pod konkretnych gości, ale częściej ich zaskakują niż nie sprawiają żadnych trudności. Najlepszym tego przykładem jest quiz „Fake News”, gdzie uczestnicy programu powinni udzielać odpowiedzi złej, by odpowiedzieć dobrze. Ale nie zawsze się to udaje. Tak samo jak to, by – w rundzie POLEPIENI – dobrze pokazać albo naprowadzić kogoś na jakąś osobę lub hasło. Bo jak na przykład szybko odgadnąć Solara albo Sanah? Używając przy tym maksymalnie trzech słów?