Musiał rozstrzygnąć VAR: Siles vs Wiatr w Red Bull Rap & Mat

Wszystkie wcześniejsze odsłony Red Bull Rap & Mat znajdziesz

. Jest tam pojedynek Tede i Borixona, Fukaja z Januszem Walczukiem, starcie Dwóch Sławów z Grubym Mielzkym, Miłego ATZ z CatchUpem, Sitka z Wac Toją, wymiana ciosów między drużynami Olszakumpel vs Arbuzkumpel oraz bitwa na słowa w składzie: Bonson i Czarny HIFI kontra Wini i Favst. Wrzuciliśmy też pojedynek Miszela z Trill Pemem, Sariusa z Frostim, Małpy ze Słoniem, Alberto z Diho, Łajzola z Kosim. Odcinki Waima vs asster, Chivas vs Zeamsone, Feno vs Włodar, Krzy Krzysztof vs Wyguś33 i Rosalie. vs Brodka spokojnie znajdziesz tam również.

, by nie przegapić żadnego kolejnego odcinka.