Wjeżdżamy z piątym Red Bull Rap & Mat: Sitek vs Wac Toja

Witamy cały internet w programie „Familiada, ale to drill”, czyli w Red Bull Rap & Mat. W tym teleturnieju, którego nie ogarnia telewizja, mierzą się ze sobą dwie rap drużyny, w piątym odcinku tworzone przez:

Wac Toja, czyli jeden z „młodych wilków” Popkillera, do programu zaprosił swojego brata, hypemana i didżeja w jednej osobie, czyli YoungTulipana. Z drugiej strony autor „Wielkich snów” i „Nowego vibe'u” – Sitek – który do naszego rap show co prawda nie zabrał brata, ale już didżeja jak najbardziej. Razem z Wiktorem Untonem stworzyli team o nazwie Set Wędlin. Przeciwnicy – Wac Słoik. Lecimy.