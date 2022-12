Więcej niż jedno zwierzę to… Zobacz Słonia i Małpę w Red Bull Rap & Mat

podaje ksywę polskiego rapera, przetłumaczoną na angielski w translatorze Google, a zawodnicy muszą jak najszybciej odpowiedzieć, o kim mowa. I tak – Little Squirt to kto? A What is About? Oglądając cały odcinek dowiesz się Otsochodzi.

Między kolejnymi rundami i pytaniami, na Małpę i Słonia czekają jeszcze „karty od czapy”, czyli wyzwania specjalne. Dzięki nim sprawdziliśmy, czy Małpa jest toruńskim piernikiem. Daliśmy mu do spróbowania trzy słodkości, raper musiał wskazać, który smakołyk rzeczywiście pochodzi z jego miasta. Z kolei Słoń zyskał z kartą od czapy „brakującą” część swego ciała – trąbkę aka wuwuzelę. Dzięki niej, w dowolnym momencie zabawy mógł dmuchnąć w trąbę i przejąć pytanie do drużyny przeciwnej, w ten sposób zgarniając punkty dla siebie.

Między kolejnymi rundami i pytaniami, na Małpę i Słonia czekają jeszcze „karty od czapy”, czyli wyzwania specjalne. Dzięki nim sprawdziliśmy, czy Małpa jest toruńskim piernikiem. Daliśmy mu do spróbowania trzy słodkości, raper musiał wskazać, który smakołyk rzeczywiście pochodzi z jego miasta. Z kolei Słoń zyskał z kartą od czapy „brakującą” część swego ciała – trąbkę aka wuwuzelę. Dzięki niej, w dowolnym momencie zabawy mógł dmuchnąć w trąbę i przejąć pytanie do drużyny przeciwnej, w ten sposób zgarniając punkty dla siebie.

Między kolejnymi rundami i pytaniami, na Małpę i Słonia czekają jeszcze „karty od czapy”, czyli wyzwania specjalne. Dzięki nim sprawdziliśmy, czy Małpa jest toruńskim piernikiem. Daliśmy mu do spróbowania trzy słodkości, raper musiał wskazać, który smakołyk rzeczywiście pochodzi z jego miasta. Z kolei Słoń zyskał z kartą od czapy „brakującą” część swego ciała – trąbkę aka wuwuzelę. Dzięki niej, w dowolnym momencie zabawy mógł dmuchnąć w trąbę i przejąć pytanie do drużyny przeciwnej, w ten sposób zgarniając punkty dla siebie.