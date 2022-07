Tede i Borixon w Red Bull Rap & Mat: Pipipipipi i kilka najlepszych tekstów

to zupełnie nowy rapowy show, w którym dwuosobowe drużyny stają naprzeciw siebie i zasypywane przez Rasa, próbują odpowiedzieć na nie jak najczęściej trafnie i zdobyć przy tym jak najwięcej punktów. To, co wyróżnia Red Bull Rap & Mat to to, że w tym show liczy się nie tylko wiedza, ale też cięty język, refleks, a nawet opanowana tabliczka mnożenia. Choć, jak podkreśla

No właśnie. Dobra zabawa przede wszystkim, ale Red Bull Rap & Mat to jednak quiz, w którym ktoś musi wygrać, ktoś przegrać. A potem wykonać założoną na wstępie programu karę. Żarty więc żartami, ale kiedy pytania zbliżają się do końca, a twoja drużyna ma punktów mniej niż przeciwnik, tę „dobrą zabawę” zaczynasz cedzić przez zęby. Zwłaszcza, kiedy to ty będziesz musiał zaraz zadzwonić do fana i... poprosić go o stówę.