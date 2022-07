Oglądaj Red Bull Rap & Mat: Tede vs Borixon. Takiego show jeszcze nie było!

„Chcą mnie na featach, mieć mnie na featach (...) Nie mam pytań” – rapuje Tede w swoim kawałku „Feat”. Tak się składa, że my wręcz przeciwnie! Pytań i zadań specjalnych w naszym nowym show mamy akurat pod dostatkiem. Do niego, i drugiego bohatera, Borixona, bo każdy odcinek Red Bull Rap & Mat,

To, co wyróżnia Red Bull Rap & Mat to to, że w tym show liczy się nie tylko wiedza, ale też cięty język, refleks i... opanowana tabliczka mnożenia. Choć oczywiście najważniejsza jest, jak podkreśla tu Tede, „dooobraa zabawa".