„California” czy „Mentosy”? Typujemy numery White'a 2115 i braci Kacperczyk

Choć plan wydarzenia jest znany i niezmienny od lat, to jego przebieg poznamy dopiero na żywo. 9 listopada w COS Torwar w Warszawie artyści zmierzą się na dwóch – ustawionych naprzeciw siebie – scenach, na których rywalizować będą o jak największy aplauz publiczności. Żeby go zdobyć, wykonają na żywo utwory własne, covery oraz numery przeciwników – wszystko w zaskakujących i granych po raz pierwszy na żywo wersjach. Jakie dokładnie? Przekonamy się już na miejscu. Ale zanim to nastąpi typujemy, po które piosenki może sięgnąć White 2115, po które bracia Kacperczyk.

Przeżyj z nami coś więcej niż koncert - starcie dwóch zespołów, które na dwóch scenach rywalizują ze sobą na żywo. White'a 2115 vs. duet Kacperczyk. Kto to wygra? Decydujesz ty razem z publicznością!

? To chyba niemożliwe. Pytanie tylko, w jakiej wersji pojawi się ten numer. Podczas Red Bull SoundClash raper wystąpi z kilkuosobowym live bandem, który pomoże mu przełożyć hiphopowe kawałki także na inne brzmienia. Jedna z rund pojedynku – The Clash – wymaga od artystów zagrania swoich utworów, w nietypowych dla siebie aranżacjach. Może więc się zdarzyć, że właśnie wtedy White zaskoczy nietypowym, nigdzie wcześniej niegranym wykonem „Californii”.

Piosenka z płyty „Pokolenia końca świata”, czyli ostatniej jak dotąd w dyskografii Kacperczyków. Typujemy ją dla świetnego refrenu: „Czuję się jak w filmie, grają w BBC mnie / Jakaś stara baba mnie ocenia jak na Filmweb”, ale i dla zwrotek, w których bracia stawiają sprawę jasno: „To nie punk, to nie lady, to jest pop song, baby / Braciaki to najlepszy boysband w Polsce / Uważa tak twoja mama, córka, nie mówiąc o siostrze”. Teraz czas na publiczność w COS Torwar.

