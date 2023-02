F1 technicznie: Analiza Red Bulla RB19

zbudował nie tylko szybki bolid, ale i stabilną platformę do dalszego rozwoju. Wykorzystał ją w ostatnich miesiącach, dopracowując poszczególne detale i tworząc jeszcze bardziej zaawansowany model RB19, który już wkrótce stanie na starcie pierwszego wyścigu w sezonie 2023. Jego mistrzowski poprzednik wyróżniał się na tle rywali przede wszystkim radykalnym podejściem do ukształtowania sidepodów, czyli osłon bocznych chłodnic, a w tym roku również możemy dopatrzeć się w tym obszarze ciekawej koncepcji aerodynamicznej. Nie są to jednak jedyne elementy pełne mniejszych i większych nowinek.

Rozwój ubiegłorocznego modelu RB18 postępował w kierunku bardziej agresywnego wchodzenia w zakręty uzyskanego za cenę nieco mniejszej stabilności. Koncepcja okazała się na tyle trafiona i na tyle dobrze zrealizowana, że zachowano układ przedniego zawieszenia, zmieniając jedynie nieco ukształtowanie wahaczy, aby poprawić aerodynamikę tej części samochodu. Połączono to z przemodelowaniem przedniego skrzydła i poszerzeniem nosa, jednak jest to obszar podlegający wielu zmianom na przestrzeni sezonu, zatem prawdopodobnie w nadchodzących miesiącach ujrzymy jeszcze wiele wcieleń tego elementu. Jak wszystkie ekipy, Red Bull starał się poprawić ukształtowanie strugi powietrza w taki sposób, aby jak najmniejsza jej część wpadała na przednie koła, a jak największa dostawała się w rejon podłogi, opływając ją od góry i dołu i generując docisk.

