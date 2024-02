Formuła 1 technicznie: Analiza Red Bulla RB20

Max Verstappen i Sergio Perez mieli w ubiegłym roku do dyspozycji absolutnie niesamowite auto . Zrobili z niego doskonały użytek, wygrywając 21 z 22 rozegranych wyścigów. Model RB19 miał ogromną przewagę nad rywalami, ale chcąc ją zachować w kolejnej kampanii, inżynierowie dowodzeni przez Adriana Neweya musieli pójść o krok dalej. Nadchodzące tygodnie pokażą, czy im się to udało.

Rewolucja i pysk rekina

W ostatnich latach Red Bull przyzwyczaił nas do tego, że auta pokazywane podczas prezentacji prawie nie różniły się od swoich poprzedników na pierwszy rzut oka. Dopiero uważne przyjrzenie się im ujawniało szczegóły takie jak zmiany geometrii zawieszenia czy kształtu słabiej widocznych elementów. W tym sezonie było jednak zupełnie inaczej – już na prezentacji „Czerwone Byki” ujawniły niektóre ze swoich nowatorskich rozwiązań, na czele z bardzo rzucającymi się w oczy wlotami powietrza do bocznych chłodnic. Sidepody są bardzo podcięte od przodu i spodu, a obecna w RB18 i RB19 „półka” przed wlotami powietrza zupełnie zanikła w tegorocznym aucie Maxa Verstappena i Sergio Pereza. Zamiast tego górna krawędź sidepodu jest bardziej wysunięta do przodu niż dolna, a poziomy wlot jest bardzo wąski. Można to porównać do rekiniego pyska usytuowanego po spodniej stronie głowy tej ryby.

Po bokach monokoku obecne są również pionowe wloty powietrza, których przeznaczenie nie jest obecnie znane z całą pewnością, jednak najprawdopodobniej tworzą one swego rodzaju kanał S – rozwiązanie, którego prekursorem była ekipa Ferrari, a które ma na celu wyciągnięcie spod auta jak największej ilości powietrza i przekierowanie go ponad jego powierzchnię, aby zwiększyć docisk.

W sezonie 2022 oraz na początku sezonu 2023 Mercedes używał bolidów pozbawionych sidepodów – chodnice ukryte były pod nieco szerszą niż zwykle pokrywą silnika, co w teorii miało zmniejszyć opory i poprawić sposób, w jaki powietrze opływało auto. Niemiecka ekipa zrezygnowała jednak z tego pomysłu po szeregu niepowodzeń. Wydaje się, że Red Bull w pewnym stopniu przywrócił tę koncepcję do życia, jednak w porównaniu do modelu W13 oraz do pierwszej wersji W14, w RB20 nadal obecne są sidepody, i to bardzo mocno podcięte.

Podcięcia i armaty

Chcąc w odpowiedni sposób nakierować powietrze na tylne zawieszenie bolidu, inżynierowie mają do dyspozycji kilka rozwiązań. Mogą podciąć sidepody od dołu, tworząc swego rodzaju kanały, którymi płynie powietrze, lub maksymalnie obniżyć boczne części auta, tworząc tzw. zjeżdżalnie po ich górnej stronie. Mogą również całkowicie zrezygnować z sidepodów, poszerzając za to pokrywę silnika. Konstruktorzy Red Bulla RB20 wybrali połączenie pierwszej i trzeciej koncepcji, dzięki czemu całe jego boczne części to jedne wielkie podcięcia i kanały, natomiast od góry widać szeroką pokrywę silnika z dwoma dodatkowymi kanałami w kształcie rury biegnącymi od pałąka Halo aż do tylnej części samochodu. Potocznie nazywa się je armatami.

RB20 © Red Bull Content Pool

Prekursorem stosowania armat także był Mercedes, jednak jego inżynierowie nigdy nie wpadli na pomysł, który w tym roku zaproponował Adrian Newey: między zagłówkiem kierowcy a bokami Halo znajdują się wloty powietrza do wspomnianych rurowatych kanałów. Widać je na zdjęciu głównym obok głowy Maxa Verstappena. Same kanały są natomiast znacznie szersze i masywniejsze od tych widocznych w zeszłorocznym W14. Dopiero po zdjęciu poszycia widać natomiast, że wspomniane wloty prowadzą do niewielkich chłodnic. Sam układ radiatorów sugeruje z kolei, że gdyby Red Bull chciał całkowicie pozbyć się sidepodów, musiałby znacznie przerobić układ chłodzenia. Jest to wykonalne, ale kosztowne i czasochłonne, zatem inżynierowie dowodzeni przez Adriana Neweya mogą się na to nie zdecydować.

Skoro już mowa o wlotach powietrza, dwa niewielkie elementy tego typu obecne są z przodu bolidu na wysokości numerów startowych Maxa i Checo i służą do chłodzenia kokpitu, a być może także elektroniki znajdującej się wewnątrz auta – przede wszystkim w okolicy fotela kierowcy.

Nie naprawiaj czegoś, co nie jest zepsute

Takim właśnie hasłem Red Bull opatrzył w swoich mediach społecznościowych grafikę przedstawiającą tylne skrzydło modelu RB20. Jest ono wzorowane na elemencie zastosowanym w ubiegłorocznym bolidzie i dającym „Czerwonym Bykom” dużą przewagę nad rywalami. Koncepcja „super DRS” okazała się trafiona i odpowiednie ukształtowanie beam wingu oraz nakierowanie strugi powietrza spod podłogi w kierunku tuż za tylnym skrzydłem umożliwiło znaczne zwiększenie efektywności tej części auta. W sezonie 2024 Adrian Newey zdecydował się pozostać przy niej i nie wprowadzać zbyt radykalnych zmian do elementu, który dotychczas działał bez zarzutu.

Podobnie niewielkim modyfikacjom uległo przednie zawieszenie, które także okazało się bardzo skuteczne. Przy tworzeniu ubiegłorocznego modelu RB19 celem konstruktorów było ograniczenie zjawiska „nurkowania” przodu auta przy hamowaniu i założenie to zostało osiągnięte. W tegorocznym RB20 starali się oni utrzymać dotychczasowy stan lub nawet zmniejszyć jego występowanie jeszcze bardziej, jednak ograniczyli się do minimalnych zmian. Zachowano również znany z zeszłorocznej konstrukcji kształt spodniej części nosa, który przypomina literę V.

3 min Jak stworzyć bolid F1?

Więcej dzieje się na czubku nosa bolidu, który jest szeroki, co odpowiada aktualnym trendom w Formule 1, a także posiada zagadkową klapkę. W nosie i przednim skrzydle zwykle mocuje się balast pomagający odpowiednio wyważyć bolid. Być może klapka ta stanowi właśnie pokrywę luku na tego rodzaju „ładunek”. Fakt, że ten element auta nie przeszedł w pierwszym terminie testów zderzeniowych, może sugerować jakiś ciekawy pomysł inżynierów na wykorzystanie tej przestrzeni – być może zmodyfikowano elementy strukturalne, planując jakieś dalsze zmiany w tym obszarze. Przednie skrzydło na przestrzeni sezonu podlega jednak wielu modyfikacjom, dlatego o ile można wyciągać jakieś wnioski z kształtu nosa, o tyle kształt płatów lepiej będzie analizować w kolejnych miesiącach w odniesieniu do konkretnych torów i panujących na nich warunków.

Tylne zawieszenie także wygląda podobnie do tego, w które wyposażony był RB19. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ pragnąc zachować dotychczasowy sposób współpracy zawieszenia, dyfuzora podłogi i beam wingu, inżynierowie nie mogli wprowadzać zbyt wielu radykalnych zmian. Do najbardziej rzucających się w oczy nowinek w tym obszarze należy delikatne wgięcie końcówki bocznej ściany dyfuzora w RB20, podczas gdy u jego poprzednika element ten był prosty.

Przedsezonowe testy w Bahrajnie to pierwszy akord tegorocznej kampanii Formuły 1. Nikt nie walczy tu o czasy, choć już teraz można dostrzec poprawę tempa względem ubiegłego roku. Teraz najważniejsze jest sprawdzenie, czy dane z symulatora i tunelu aerodynamicznego pokrywają się z zachowaniem bolidu na prawdziwym torze i czy poszczególne podzespoły auta działają prawidłowo. Trzymamy zatem kciuki za bolid Red Bull RB20 oraz Maxa Verstappena i Sergio Pereza, którzy za jego sterami powalczą o kolejne sukcesy.

***

Autor tekstu prowadzi vloga „Ze świata F1” na YouTube.