Red Bull RB6 – od oryginału do miniatury

Modele bolidów F1 mogą być wykonane z plastiku, metalu, żywicy, papieru, drewna albo mieszanki tych i innych materiałów. W przypadku omawianego RB6 w skali 1:20 największe elementy odlano z żywicy, natomiast mniejsze z metalu. Komplet uzupełniły gumowe opony. Pierwszym etapem budowy było doprowadzenie poszczególnych części do stanu używalności. Musiałem oczyścić je z nadlewek i innych niedoskonałości oraz wyprostować. Metal stosowany w tego rodzaju modelach jest bowiem bardzo miękki i elementy – nawet po zabezpieczeniu ich przez producenta – zwykle docierają do modelarza zdeformowane. Części żywiczne wymagały ponadto obróbki powierzchni i poprawy linii podziału, które miejscami były niewyraźne albo po prostu krzywe. W RB6 dotyczyło to zwłaszcza części pomiędzy tylnymi wahaczami. Poszycie prawdziwego bolidu Formuły 1 składa się z wielu mniejszych elementów, pomiędzy którymi mogą wystąpić niewielkie szczeliny. W modelach, będących często monolitami, zwykle są one przesadzone, tzn. większe niż wynikałoby to ze skali. Jest to jedyny sposób, aby były w odpowiedni sposób widoczne. Kolejny krok to wywiercenie i/lub pogłębienie otworów montażowych na zawieszenie, kamery itp.